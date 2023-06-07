受野火煙霧影響 紐約再次延長空氣質量警報

【新唐人北京時間2023年06月09日訊】週四（6月8日），紐約州環境保護部（DEC）繼續發布空氣質量警報，稱危險空氣質量至少會持續到週四午夜，建議個人考慮減少劇烈的戶外體育活動，以儘量減少對健康造成的不利影響。

空氣質量警報提醒「敏感群體」，包括兒童、老年人和患有肺部疾病（如哮喘和慢性阻塞性肺病）的人，不要戶外活動，有問題及時聯繫醫生。

自上個月以來，加拿大野火產生的煙霧一直在飄向美國。最近魁北克附近的大火已經燃燒了多日。

位於布法羅的國家氣象局氣象學家托尼·安蘇尼 (Tony Ansuini) 說，「從西北吹來的風正在將煙霧吹到紐約州」，「美國東部有低壓，在本週餘下的時間裡還會保持西北風向。」

康涅狄格州肺病學家、美國肺臟協會全國董事會成員戴維·希爾 (David Hill) 博士說，「我們的上呼吸道有防禦系統，可以捕獲較大的顆粒並防止它們進入肺部」，「（但）這些空氣顆粒的大小正好可以通過這些防禦，當這些顆粒進入呼吸道時，會導致身體出現炎症反應。」

警報說，庭院工作和戶外運動最好推遲，如果您外出，請佩戴N95口罩以減少接觸污染物。待在室內，關好門窗和壁爐，並建議在「室內循環」設置下開動空調。

飛往紐約方向的航空旅行受到嚴重影響。美國聯邦航空管理局在週四上午7點30分左右發布了從東北部、俄亥俄州和大西洋中部飛往拉瓜迪亞機場的航班的臨時延誤。

受到影響的不僅是拉瓜迪亞機場、肯尼迪國際機場和紐瓦克機場，許多東海岸機場全天的航空旅行都受到了影響。美國聯邦航空局警告說，可能會推遲飛往紐約市、費城、夏洛特和華盛頓特區的航班入境。

紐約教育部門宣布，出於對空氣質量的擔憂，紐約市所有公立學校的學生和教職工週五將轉向遠程學習。

在週四的新聞發布會上，紐約市市長亞當斯（Eric Adams）敦促紐約人留在室內，因為空氣質量警報仍然有效。

「呆在室內，保持安全，並戴上口罩，」亞當斯說，「預計今天會逐漸好轉，但大風是其中的決定性因素。如果必須外出，請戴上口罩。」

週四，野生動物保護協會關閉了紐約市的4個動物園和水族館，包括：布朗克斯動物園、中央公園動物園、皇后區動物園、展望公園動物園和紐約水族館。

「動物將儘可能留在室內。我們的工作人員正在為動物採取必要的預防措施，我們將一如既往地繼續監測它們的健康狀況。目前，沒有動物表現出不良影響或與空氣質量有關的任何問題。」

警告還說，空氣質量狀況預計在週四下午和晚上可能會再次惡化。

預計空氣質量到週六會明顯改善，但煙霧仍不會完全消失。

（記者李郦編譯報導/責任編輯：林清）

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