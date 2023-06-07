中共是危樓 大陸粉紅醒悟後當即退團 韓笑

很多中國人，從小生活在中共的洗腦灌輸下，把愛國和愛黨混為一談。前不久，一位男青年接到退黨義工打來的電話，一聽說「退黨抹毒誓」誤以為是破壞黨，是」挑撥離間」說壞話。義工心平氣和地講述為什麼中國污染這麼嚴重、癌症村這麼多？為什麼污染「保護傘」比污染更可怕？在觸目驚心的現實背後，男青年幡然醒悟，態度轉變，爽快退出中共團組織。

那天，李女士撥通這位男士電話後說：「兄弟，我打這個電話就是想傳遞一個重要的信息給您。聽您的聲音很善良，有福之人能夠接到這個有福的電話。咱們都記得從上學開始，戴紅領巾就宣誓要做共產主義接班人，把終生獻給黨，一輩子咱們的生命獻給它，包括中學入團，或者工作以後入黨，都要舉行這樣的儀式，這個誓言可不是兒戲是要應驗的，所以咱們不要這個獻命的誓言。」

「咱們從心裡把它作廢，就是人心生一念 天地盡皆知，人在做天在看，做給老天爺看的，咱們就用一個化名福祥-幸福又吉祥這個好名字，抹去那個獻命的誓言退黨保平安，就希望你好。先生，你說好嗎？」

「不好。」

李女士問他為什麼，他說：「我沒入黨呀。」

「太好了，沒入黨是好事，少發一次毒誓，我中學入過團，我已經退了，先生你也入團嗎？」

電話那端沉默了一會，好像觸碰到什麼，突然有些不耐煩，「你管我入沒入？」

接著他憤憤地反駁，「首先第一，我是華夏兒女，我肯定愛我自己的國家，全球有哪個國家有中國安全？你他X你身為中國人說一口流利的中國話，你在破壞中國共產黨，你想幹嘛？你說挑撥離間的壞話有什麼用呢？」

原來這位青年也是個「小粉紅」。李女士沒有被對方的態度所帶動，依舊平靜、和善地解釋，「先生，我理解你，咱們有話慢慢說，有理慢慢講。我剛才聽你說了，我知道先生是一個很理性的人，有自己的觀點，有自己的看法，我很尊重獨立思考問題的人，能分辨好壞。」

「你聽我說……」粉紅搶著插話。

世界污染最嚴重的20個城市中中國占了16個

李女士心平氣和地跟他商量，「你已經說了一段時間了，你要給我一段兒時間，咱們倆人一人說一段兒好嗎？咱們互相說好嗎？你很理智，我很尊敬這樣的人啊。」

男青年不做聲，覺得這樣也有道理。李女士理解他，看到眼前國內高樓大廈、燈紅酒綠，認為老百姓的生活是改善了，可是為此花出的代價太多了！

「空氣污染在世界排名最嚴重的20個城市中，中國占了16個，」李女士舉例說，全國18億畝土地40%被酸雨覆蓋和重金屬污染，咱們現在吃的、喝的、呼吸的都有污染，老百姓在市場上能買到瘦肉精、毒奶粉、毒疫苗、毒大米，咱們都不放心是吧？

「還有因為土地使用化肥太多啦，包括養魚、種菜使的肥料都有避孕藥的東西，所以現在出現一個普遍的現象，好多婦女生不出孩子來，有抵抗力強的生出來了是畸形的、有病的，這都是空氣污染、水污染，還有重金屬污染造成的。」

「中國有好多留學生去國外留學，也有訪問學者到國外搞研究，但是人家首先要體檢。一檢查身體中國人的血液裡鉛、汞、鉻這些重金屬含量比其他任何國家都高，為什麼呀？就是咱們國家的土地、空氣被污染了。」

中國出現500多個癌症村

這位男青年靜靜地聽，似乎也感同身受。 「中國現在每天有4000人死於肺癌，佔總死亡率的17%是最大的威脅。」李女士強調，現在出現了500多個癌症村，離北京只有200米的劉快莊就是一個癌症村，死的很多都是20多歲到50歲的壯年，那麼年輕就得了癌症啊，這樣的事情很多。 」

李女士分析，中國本來就人多，土地的承載量已經到很大的極限了，環境的容量也是不那麼寬裕了，在這種情況下拚命的追求GDP，官員為了自己的政績，為了自己的升遷，不顧一切、不管環境、不管資源的浪費，就這樣的浪費下去，子孫後代怎麼辦呢？中國環保局的局長在環境論壇上慘痛地講，他說，「不要說下一代，我都擔心我們這一代最後的結果，就這樣下去我們人類危險之極。

男青年不知不覺陷入思考之中，由於環境的惡劣真不知道哪一天突然的爆發，甚至波及到整個世界、整個人類。

為什麼中國污染這麼厲害？其實污染「保護傘」比污染更可怕

李女士曾在國內高校執教多年，對中國的發展現狀瞭如指掌，如數家珍。 「中國現在85%的官員自己在國內當裸官，他們的兒子、孫子、老婆，甚至連他們情人都移民海外。習近平的反腐，咱們看到了只是冰山一角，一個小科長、一個村官都能夠上億的貪，都是老百姓納稅錢呢，他們貪了還不肯存在國內，都存在美國、瑞士銀行，他們知道那保險是吧。」

「因為咱們聽到的都是共產黨的一言堂，它的灌輸讓咱們的確心裡覺得高樓林立真好哇，但是咱們的資源是有限的，中國持續發展的機制，在世界144個國家排名中中國排在最後133位，所以說咱們真得有危機感，得為子孫後代著想啊。其實中國不是沒有監管系統也有啊，但是這些污染企業給貪官一點點賄賂，貪官得到錢了不僅不監管了，還成了污染企業的保護傘了。」

為什麼中國污染這麼厲害？李女士一陣見血地講到，「就是廢水、廢氣、廢渣垃圾隨便往空氣裡排，往河流裡排，官員拿到賄賂就不管了。所以現在就這樣開發下去、糟踐下去，咱們子孫後代就沒法兒活了。」

電話那端有說話聲，他有事，善意地提醒「長話短說。」

文化大革命毀壞了仁義禮智信

李女士稱讚歎男青年很有禮貌、很善良，繼續補充道，「你應該記得1989年6月4號坦克車架著機關槍開進了天安門廣場機槍掃射，坦克碾壓。中國的精英清華、北大的大學生，死了多少人呀？結果到第二天，中央發言人說，天安門廣場沒有死一個人，是啊沒有死一個，可能死了成千上萬。」

「文化大革命你沒經歷過也有耳聞。 咱們中國5000年的文化，一場文化大革命都給糟踐了，咱們孔林孔廟那幾千年的仁義禮智信，日本侵略中國八年都沒有毀掉，結果共產黨文化大革命，派北師大的紅衛兵去把那孔林孔廟都毀了。仁義禮智信咱們承傳了上千年，現在不講了，人與人之間不講道德，不講誠信，為了賺錢什麼都敢幹，善惡有報是天理啊，人不治上天要懲治的。」

中共是危樓 退黨躲避災難

「接到這樣的電話，就是讓咱們好人分清善惡，不要把命獻給這個黨。」李女士鄭重地說，「共產黨是西來的幽靈，你知道馬克思在《共產黨宣言》的第一句話是什麼？一個幽靈，一個共產主義的幽靈，在歐洲上空遊蕩，結果遊蕩到咱們中國來了。中國第一個支部叫蘇維埃支部，並不是中國的東西，馬恩列斯哪一個是中國人啊？」

「 打個比方說呀，共產黨其實就是一座危樓，它要倒的時候，您不要被他砸著。我希望你退出來就會有一個美好的未來，好人一生平安。」

李女士很自豪地表示，「我愛我的祖國，也愛那片土地，愛中華民族，愛中華文化。但是我不愛這個黨，這個黨我不去打他，我也不去罵他，但是我要離開他，我不把命獻給它。」

「我也希望你把命留給自己不要獻出去。誓言可不是兒戲是要應驗的。人在做天在看，人心生一念，天地盡皆知。先生我希望你好，記住福祥退黨保平安，就希望你好。祝福你，你平安了我就放心了，好嗎？

李女士推心置腹講了這麼多，男青年開玩笑說：「我平不平安，你得到什麼好處啊？」

「你好了，我就心裡放心，咱們多一個好人留下來，多一個家庭幸福，就希望你好……」

男青年口氣緩和而清晰地說：「好的，好的」 他同意退團。 「太好了，兄弟，還有一個保命的佛家護身符，您一定要記在心裡，就是『法輪大法好，真善忍好』。遇到危險、危難、人力不可為的時候，您就誠心念這九個字，您會遇難成祥、逢凶化吉、佛光普照。記住了嗎？」

他連連說，「好，記住了。」

本文只代表作者的觀點和陳述。

（作者提供/責任編輯：劉明湘）

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