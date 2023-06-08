乌克兰局势最新事态发展：

中国外交部对乌克兰南部大坝被破坏所造成的人道、经济和生态影响表示严重关切。

经济合作与发展组织说，全球经济已开始改善，但是复苏面临的风险以及乌克兰战争的影响仍然是“重大关切”。

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在卡霍夫卡大坝一天前崩塌后，乌克兰当局星期三(6月7日)紧急向乌南地区运送饮用水，帮助成千上万被困在当地或逃出该地区的民众。

总统弗拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)说，几十万人“失去正常饮水渠道”。

他在推特(Twitter)上发文说，已不再运转的卡霍夫卡水电站的这座大坝被毁，这“绝对是蓄意的”。他指责说，这是俄军所为。他还进一步指责莫斯科不帮助俄占区内受洪水影响的民众。

乌克兰当局说，第聂伯河畔乌控区大约40座城镇和村庄的1.7万多人被疏散。俄占区有900多人被撤离。

当地有6万居民，目前还不清楚灾害的程度范围。

英国国防部星期三在其每日评估中说：“水坝的结构今后几天有可能进一步恶化，引发更多洪水。”

这座大坝位于赫尔松以东约70公里，俄罗斯对这片乌克兰领土已经控制了一年多。乌克兰和俄罗斯都指控对方破坏了大坝。

乌克兰控制着第聂伯河西侧，而俄罗斯占领着东侧地区，地势较低，更容易受洪水影响。在俄占区，在水位不断升高之际，一些居民在自己的房顶上等候救援。

大坝的蓄水对该地区的农田灌溉至关重要，也是俄罗斯2014年非法占领的克里米亚半岛的饮用水供应来源。

目前还不清楚洪水对战争有何影响。乌克兰正准备发动重大反攻，争取收复在战争初期被俄罗斯占领的领土。

华盛顿研究机构战争研究所(ISW)说，俄罗斯有“更大和更明显的利益水淹第聂伯下游，虽然他们自己准备的防御阵地也会受损。”

专家们说，这座1950年代的水坝据信处于失修状态，很容易崩塌，在溃堤之前，水位已经满溢。据官员们说，自从去年11月以来，这座水电站已经不再发电。

英国国防部说，卡霍夫卡水库的水位在溃堤前已经处在“创纪录高位”。虽然大坝并没有被完全冲走，但是英国国防部警告说，大坝的“结构今后几天有可能进一步恶化”。

在华盛顿，白宫星期二表示无法对大坝被毁的原因做出决定性的判断，但是正在评估爆炸是俄罗斯造成的报告。

在联合国，秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)说，对平民和平民基础设施的攻击必须停止。

他说，这场“悲剧再次证明战争对人民的可怕代价。苦难的闸门已经满溢了一年多了。这必须停止。”

严重后果

乌克兰和俄罗斯都要求联合国安理会就这场危机召开紧急会议。

联合国人道事务主管马丁·格里菲思(Martin Griffiths)在这次会议上说，今后几天才能全面认识这场灾难的程度，但是这将对乌南前线双方成千上万民众造成“严重和深远的后果”，他们失去了家园、生计和安全的饮用水。

格里菲思对安理会成员国说：“卡霍夫卡水电站大坝被毁有可能是俄罗斯2022年2月开始入侵乌克兰以来最为重大的损坏平民基础设施事件。”

他重申，国际人道法律保护水坝等设施，因为毁坏这些设施将给平民人口带来严重损失。

格里菲思还对洪水移动地雷或扩散爆炸物污染从而进一步危及平民表示了关切。

这座大坝向乌克兰南部大片农田以及俄罗斯占领的克里米亚半岛提供水源，还为俄罗斯控制的扎波罗热核电站(ZNPP)提供冷却水。

由水坝形成的卡霍夫卡水库为扎波罗热核电站的反应堆和废燃料池提供冷却水。

国际原子能机构(IAEA)负责人拉斐尔·格罗西(Rafael Grossi)星期二表示，水库的水量星期二不断下降，但是核电站有备用方案，核电站安全没有迫在眉睫的风险。

下星期将前往乌克兰的格罗西说，核电站旁边的一个冷却池可以提供“几个月”的足够用水。他呼吁乌克兰境内各方确保它“保持完好无损”。

俄罗斯在全面入侵乌克兰的初期就控制了扎波罗热核电站。格罗西一再强调，如果核电站周边地区得不到安全保障，就有可能发生核灾难。

（本文参考了美联社、路透社和法新社的报道。美国之音联合国事务记者贝希尔对本文亦有贡献。）