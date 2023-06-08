加拿大野火持續肆虐 已波及美國13州

【新唐人北京時間2023年06月09日訊】加拿大持續1個多月的野火仍在向東蔓延，目前已波及美國13個州，超過1億人正在遭受空氣質量威脅健康的影響。

數百場失控的森林野火仍持續在加拿大各地蔓延，威脅著道路、高壓電線等重要基礎設施，超過2萬多人被迫撤離家園。

加拿大公共安全部長比爾·布萊爾（Bill Blair）： 「對空氣質量的影響，不僅僅是在加拿大，而是在整個北美東部地區。」

最新消息，美國13個州已發佈空氣污染警報，超過1億多人正在遭受空氣質量威脅健康的影響。

紐約州長凱西·霍楚（Kathy Hochul）：「正常的空氣質量指數安全值為50，我們州的部分地區在過去24小時內超過了400，這是一個危險情況。」

紐約新澤西州的部分公立學校，週四宣布停課。美國職業棒球大聯盟也取消了在紐約和費城的比賽。費城市政官員宣佈了紅色警報，並敦促人們留在室內。

費城學生：「當我從學校回來時，我的頭很痛，非常嚴重，我的鼻子開始流血了。」

華盛頓特區出現了煙霾，林肯紀念堂和國會大廈等地標被煙霧所籠罩。

白宮祕書卡琳·讓·皮埃爾（Karine Jean-Pierre）：「 環境保護局、疾病預防控制中心和聯邦緊急事務管理局，正在與各州政府協調，及時提供當地空氣質量狀況信息，幫助他們採取措施保護自己 。」

新唐人電視台記者安妮加拿大報導

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