加拿大山火煙霧瀰漫 紐約新澤西學校關閉

【新唐人北京時間2023年06月09日訊】週三，加拿大各地的森林野火繼續肆虐，威脅關鍵基礎設施，迫使人們疏散，受災民眾唏噓不已。鄰國美國也未能倖免，紐約帝國大廈被煙霧吞沒，中東部多個城市陷入煙霧，發布空氣質量預警。

週四，在加拿大新斯科舍省巴林頓湖地區，野火所過之處一片焦土，家園變成廢墟。

當地受災地區居民：「大多數時候，只要一談論，我通常就會流下眼淚。 」

加拿大官方表示，目前約有380萬公頃土地被燒毀，是每年平均水平的15倍，僅魁北克北部就有上萬人緊急疏散。

煙霧隨風飄散到渥太華等大城市，城區一片昏朦。

多倫多也受到波及，空氣質量迅速惡化，人們不得不配戴口罩出行。

美明尼蘇達州遊客 PETRONA MELGAREJO：「這確實是一個嚴重問題，我們在明尼蘇達州也感受到了煙霧，也影響了我們在美國明州的生活。」

多倫多居民ANKARA ABHISHEK：「就空氣質量而言，感覺不如以前了。」

在紐約市，連接紐約和新澤西的華盛頓大橋ye籠罩在煙霧中。

據報，紐約市主要污染物空氣質量指數超過400，比安全值高出800%。

紐約市市長亞當斯：「（週三）下午五點，空氣質量指數達到484。這是我們面臨的危險狀況。」

週三，紐約州官員在國家氣象服務中心召開媒體會，暫定週四、週五公立學校停課，向紐約市民免費發放N95口罩，同時建議民眾減少外出。

紐約州州長霍楚：「它直接影響人們健康，刺激眼睛、鼻子、呼吸、咳嗽，甚至呼吸急促。」

新澤西州最大學區紐瓦克市以及其他學區的公立學校，週四也宣布停課。

氣象部門表示，糟糕的空氣狀況可能會持續到周末。

新唐人電視台記者于良、田原綜合報導

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