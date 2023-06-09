在COVID-19大流行期间，公共卫生官员鼓励人们多去户外，如果必须与其他人在一起时则要戴口罩。

本周，官员们再次敦促人们戴上口罩--但这一次，是为了保护自己在户外免受烟雾的侵害。

本周，随着野火的烟雾从加拿大东部滚滚而下，美国东海岸的情况发生了变化，使得官员们敦促人们尽可能呆在室内--如果外出的话请戴口罩。

加拿大魁北克省和新斯科舍省的野火将危险烟雾送至北卡罗来纳州和北欧，扰乱了数百万人的生活，将天空变成了令人恐惧的橙色，并且凸显了气候变化不断升级的威胁。

美国总统拜登（Joe Biden）周三（6月7日）在推特上表示：“至关重要的是，经历危险空气污染的美国人，尤其是那些有健康状况的美国人，要听取地方当局的意见以保护自己和家人。”

在加拿大，400多场大火烧毁了380万公顷土地，造成2万人流离失所。自5月以来，干燥的气候条件和高于正常的温度在全国各地引发了火灾。

现在在魁北克燃烧的许多大火都是由本月早些时候的闪电引起的。

美国国家气象局发布了东海岸大部分地区的空气质量警报，从周三开始，数百万美国人被敦促留在室内。卫生官员警告说，由于大气中细颗粒物含量高，在户外呆上一段时间可能会导致呼吸系统问题。

中西部地区也并不是毫发无损，本周早些时候，烟雾也笼罩着芝加哥。

根据私营预报服务精确天气（AccuWeather）的数据，本周笼罩美国东北部的野火烟雾是二十多年来最严重的。该服务机构表示，空气质量差可能会持续到周末。

东海岸从北到南，学校官员取消了课间休息、体育比赛和实地考察。纽约的洋基队，费城的费城人队和华盛顿的国民队等职业运动队纷纷因烟雾而推迟比赛。

能见度降低也导致航班延误，美国联邦航空管理局周四（6月8日）早上在推特上表示，“可能需要采取措施安全地管理进入纽约市、哥伦比亚特区、费城和夏洛特的交通流量。

甚至华盛顿哥伦比亚特区的国家动物园也因空气质量差而于周四关闭。周四，美国首都及周边地区的空气质量达到了几十年来最危险的水平。

拜登在推特上说：“我们已经部署了600多名美国消防员、支持人员和设备，以支持加拿大应对创纪录的野火--这些自然灾害事件因气候危机而加剧。”

拜登和包括纽约州的国会众议员亚历山德拉·奥卡西奥-科尔特斯（Alexandra Ocasio-Cortez）在内的议员们表示，加拿大的野火和随后笼罩东海岸的烟雾，与气候变化有关。

鉴于纽约市的极端烟雾有效地隐藏了标志性的天际线，奥卡西奥-科尔特斯说：“值得重申的是，我们对气候危机的准备是多么的不足。

根据AirNow的数据，在一些地区，评估火灾产生的颗粒物等主要污染物的空气质量指数超过了400；AirNow将100标记为“不健康”，300则标记为“危险”。

随着全球气候变化的恶化，过去几天笼罩在社交媒体上的噩梦般的景观可能会成为新常态。

去年，联合国表示，到2030年，极端野火的数量将增加14%，到2050年将增加30%。联合国环境规划署（U.N. Environment Program）的报告说，世界将被迫“学会与火共存”。

对于美国的一些地区来说，野火已经进入正常状态。美国西部多年来一直在学习与野火共存，加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州和新墨西哥州等州面对了一些最严重的火灾。

（本文参考了路透社与美联社的报道。）