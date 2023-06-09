负责追踪伊斯兰国的美国官员看到了令人担忧的迹象，即尽管遭受了一系列关键损失，但恐怖组织的核心领导层正在加强对其全球分支机构网络的控制。

具体而言，美国对该集团的省份总局（General Directorate of Provinces）表示关切，该总局是过去几年伊斯兰国为维持其声誉和全球能力而设立的九个区域办事处。

美国国务院星期四（6月8日）强调了这些地区办事处构成的威胁，并将驻伊拉克和非洲萨赫勒地区办事处的领导人指定为“特定全球恐怖分子”（Specially Designated Global Terrorists）。

“我们仍然专注于切断伊斯兰国在多个辖区筹集和转移资金的能力，”国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）在利雅得举行的全球联盟会议上说，该联盟一直在努力击败伊斯兰国，简称为ISIS和IS，也叫做达伊沙（Daesh）。

“尽管我们取得了所有这些进展，但战斗尚未结束，”布林肯补充说。

美国国务院周四（6月8日）的另一份声明指出，该恐怖组织与全球金融体系保持联系，伊斯兰国的核心领导层“依靠其地区各省份总局办事处在世界各地提供行动指导和资金”。

新的任命特别认定伊斯兰国伊拉克省前领导人阿卜杜拉·马基·穆斯利·艾尔汝费伊（Abdallah Makki Muslih al-Rufay'I）为伊拉克Bilad al-Rafidayn办事处的领导人，以及阿里·艾尔-麦努基（Abu Bakr ibn Muhammad ibn 'Ali al-Mainuki）为al-Furqan办公室的领导人，该办公室负责监督萨赫勒地区的行动。

一年多来，人们对这些地区办事处的担忧日益增长，联合国在2022年7月的一份报告中警告说，这些办事处是恐怖组织“恢复其外部行动能力”计划的关键。

该联合国报告提到了位于乍得湖盆地的al-Furqan办公室，该办公室负责监督恐怖组织在尼日利亚和西萨赫勒及其周边地区的努力，是“最有活力和最完善的伊斯兰国区域网络之一。”

该报告进一步警告说，阿富汗的Al-Siddiq办事处和在索马里的Al-Karrar办事处，同样在伊斯兰国的扩张中发挥着关键作用。

然而，当时联合国成员国分享的情报表明，其他一些区域办事处，包括土耳其、利比亚、也门和埃及西奈半岛的办事处，正在苦苦挣扎，在某些情况下已经无法运作。

尽管自2022年初以来，发生了一系列备受瞩目的领导层的损失，包括至少13名高级官员死亡或被捕，但时间似乎对恐怖组织有利。

向集团核心领导层负责的区域办事处模式， “确实使许多这样的团体迅速获得了能力，”美国国防情报局高级官员兼分析师阿南德·阿伦（Anand Arun）说。

“他们正在汇集资源，分享战术、技术和程序（TTP）。他们也在分享指南，”阿伦周三在乔治·华盛顿大学（George Washington University）极端主义研究项目主办的论坛上说。“我们看到伊斯兰国在非洲的一些地方和区域的攻击能力正在增强。”

其他人也注意到伊斯兰国分支机构，如伊斯兰国西非省，通过使用增强的互联网连接进行一位专家所说的“实时通信”来将这些连接最大化。

“他们还举行电话会议，有时是伊斯兰国中部和非洲团体之间的电话会议，但非洲团体之间也有，”旨在防止大规模暴行的慈善机构桥路基金会（Bridgeway Foundation）的研究员兼副总裁布拉马·布卡尔地（Bulama Bukarti）说。

“他们还分享情报信息，最佳实践，”他在与阿伦参加的同一论坛上发言说。“因此，例如，如果一个附属组织掠夺了他们不知道如何操作的特定武器，他们就会拍一张照片，将其放在聊天群中，然后有人会向他们发送指南，会向他们发送一个YouTube链接，其中包含有关如何操作的说明。”

布卡尔地还警告说，伊斯兰国对先进技术的采用已经扩展到了其他地区，伊斯兰国西非省正在就如何武装商用无人机进行试验，以用于攻击。

美国官员们也有同样的担忧。

“我非常关注这一点及其轨迹，” 美国国防情报局的阿伦说，他称这种可能性是“指数级的”。

“我认为他们有很多方法可以利用人工智能、无人机和其他东西，”他说。

美国已经在带头打击这些恐怖组织网络。

去年11月，美国财政部制裁了索马里的一个走私网络，该网络可能与伊斯兰国的al-Karrar地区办事处有关联。

今年1月，美国特种作战部队在对索马里北部偏远地区一个山区洞穴群的突袭中杀死了伊斯兰国关键的财务融资者比拉勒·苏丹尼（Bilal al-Sudani）。

但在那次行动中出现的一些信息让美国官员有理由担心伊斯兰国日益增长的技术实力。

“如果比拉勒·苏丹尼可以从索马里邦特兰的一个洞穴里访问互联网，我认为他们可以弄清楚许多事情的，”阿伦说。