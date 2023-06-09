加拿大西部山火 拜登週四與特魯多通話

【新唐人北京時間2023年06月10日訊】加拿大山火蔓延，西部卑詩省週四（8日）暫時關閉了四號高速公路。美國至少十三個州受到空氣汙染影響，令居民們感到非常擔憂。拜登總統與特魯多通話，協助加拿大滅火，取消白宮室外活動等。

週四，加拿大西部卑詩省野火服務處發布視頻，野火在卑詩省坦伯勒嶺以東約十公里處燃燒，面積約為9,600公頃。

卑詩省應急管理和氣候準備部長Bowinn Ma：「目前全省發生山火82起，2023年4月1日起，山火382起，累計燃燒面積520,520公頃。」

同時，數百場失控的森林野火仍持續在加拿大各地蔓延。煙霧蔓延到五大湖區，直達美國賓州。

美國總統拜登：「我們已經有六百名美國消防員在現場，已在加拿大一段時間。」

拜登總統週四表示，他和加拿大總理特魯多通話，討論應對這場危機。數百名美國消防員正在協助加拿大消防員撲火。

美國聯邦航空總署表示，連續第二天取消了從東北部、大西洋中部地區和俄亥俄州飛往紐約和費城主要機場的航班。所有飛往紐約地區主要機場和新澤西州紐瓦克機場的航班，也都有延誤。

賓州費城居民對空氣污染表示擔憂。

賓州費城居民Dick Levinson：「我非常擔心。我真的很擔心，我不知道這會持續多久。」

賓州費城居民Alison Pierce：「空氣品質很糟糕，很多人出現呼吸困難，不能出去，我認為這是一個普遍存在的健康問題。」

美國國家氣象局表示，煙霧天氣可能會持續到週日，屆時新的風暴系統會改變盛行風的方向。

新唐人電視台記者李梅、張月心綜合報導

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