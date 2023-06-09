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（中央社記者賴言曦台北9日電）證交所、櫃買中心今天舉辦第9屆公司治理評鑑頒獎典禮，金管會主委黃天牧表示，公司治理評鑑的精神在於引導企業採行並落實各項良善的公司治理措施，而公司治理可以說是企業經營的基本功。

台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心今天舉行第9屆公司治理評鑑頒獎典禮，表揚2022年度公司治理評鑑排名前5%的46家上市公司、37 家上櫃公司及中小市值排名前 5%的 14 家上市櫃公司。

黃天牧致詞時表示，目前證交所及櫃買中心編製的台灣公司治理100指數及櫃買公司治理指數，是由公司治理評鑑前20%的上市櫃公司中篩選成分股企業，自發行至2023年4月底止，漲幅均優於同期間加權指數，顯示公司治理佳的公司較受投資人青睞，對公司治理評鑑良好的上市櫃企業發揮實質鼓勵效果。

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黃天牧指出，鑒於全球氣候變遷情勢嚴峻，國際供應鏈對減碳要求持續增加，企業因應永續發展的升級轉型已勢在必行。為積極回應全球永續發展行動與國家淨零排放目標，金管會今年3月28日發布上市櫃公司永續發展行動方案，以治理、透明、數位、創新4大主軸，持續推動企業積極實踐永續發展。

黃天牧表示，其中有多項推動措施與公司治理評鑑結合，而各項策略及推動措施能否落實，甚至融入企業文化，都必須仰賴良好的公司治理作為基礎，這也是推動公司治理評鑑制度的初衷，希望透過良性競爭機制，促使上市櫃公司將公司治理及重視永續發展內化為經營管理的基本因子，公司治理可以說是企業經營的基本功。（編輯：張良知）1120609