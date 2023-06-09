樂山招商引資項目爛尾 土地硬化農民損失慘重

【新唐人北京時間2023年06月10日訊】四川省樂山市白馬鎮開化的300多畝土地，3年前被當地政府支持項目占用。村委會未獲村民同意就簽訂了土地流轉協議，村民向政府官員提出質疑卻遭呵斥「有多遠滾多遠」。如今該項目爛尾，土地荒廢，村民損失慘重。

據《燕趙都市報》旗下的縱覽新聞網報導，近日，白馬鎮開化村的村民向該媒體投訴，市中區2020年「招商引資」搞了一個繁育養殖基地項目，占用了該村300多畝土地。當初村委會未獲得村民同意就擅自簽訂了協議，在部分村民明確表態不同意流轉土地的情況下，仍強行把土地轉給承攬該項目的企業。

據報導，村民所投訴的繁育養殖基地項目名為「正邦集團現代農業產業園區」。根據官方當初發布的消息，市中區政府於2020年5月29日與正邦集團簽訂了協議，將在該區建設一個大型生豬繁育與養殖基地，項目選址在白馬鎮開化村，項目總投資13億元，計劃分兩期建成。

但開化村村民黃濤告訴陸媒，2020年9月份，村委會未獲得村民同意就擅自流轉了農戶們的土地，然後於9月底至10月下旬才派人到村民家中詢問意見。當時黃濤考慮到這個養殖基地選址距離自己的家宅僅30米左右，擔心污染到生活用水、影響居住環境，多次表示不同意流轉自家土地，在 10月25日的村民會議上，也沒有在同意流轉協議上簽字。

他會議，他向負責此事的白馬鎮副鎮長戴小飛提出質疑，結果反而被戴小飛呵斥「有多遠滾多遠」。

黃濤說，村委會未經過本人同意就將農戶土地私自流轉違規，於是向多個部門投訴。後來經過多次協商，在開化村委會許諾生豬養殖生產區將建在距離黃濤家400米以外的前提下，黃濤的父親與村委會簽署了一份土地置換協議。然而，生豬繁育養殖基地開建後，並沒有按照協議遠離黃家400米，仍然是在距離黃家30米左右的地方修建。

就在黃濤再次向有關部門反映上述情況時，這個項目突然於2021年6月中旬停了工，2022年1月底至3月中旬就「撤場」了。然而，大片的土地已經被項目方進行了硬化處理，部分土地上已打了地基，

黃濤說，他家被占用的8.77畝土地，目前2.5畝左右被硬化，其他的土地耕作層也被不同程度毀壞了，現在已無法復耕。而負責這個項目的正邦集團向村民支付了兩年的土地租金後，就不再支付，聽說是公司資金鍊出了問題。拿不到土地租金也無法復耕的農民因此損失慘重。

對於村民的投訴，當地當局在回覆中稱，該項目因未辦理林地使用許可的情況下，改變林地用途754平方米，被市中區自然資源局、區水務局、區綜合執法局等機構作出了相應的「行政處罰」。

此外，陸媒多次致電白馬鎮黨委書記伍書記和副鎮長戴小飛，欲就村民投訴的情況進行核實，而兩人均掛斷電話不予接聽。

（責任編輯：何雅婷）

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