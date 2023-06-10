新光金創辦人吳東進表示對董事會改選結果「遺憾但不意外」。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新光金經營權之爭今天落幕，由董事洪士琪所代表的改革派拿下3分之2席次，創辦人吳東進發聲明表示，對結果「遺憾但不意外」，他認為這是一場「委託書強壓實際股權的大戰」，更批主管機關此次對違反委託書規則的現象視而不見，日後可能造成金融秩序不可彌補的後果。

吳東進強調，他個人的新光金持股沒有變，而依新光金的股權結構，新董事會的成員，都是公司派也是改革派，未來仍是「同治共治之局面」。

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他期許新當選董事能秉持用人唯才、尊重股東的精神，公平合理安排公司職位，保障員工及幹部的工作權益。

對於外界關注改革派獲勝後，可能推動與台新金的合併。吳東進也表示，希望全體新當選董事等能站在新光金的立場，爭取全體股東、客戶與員工的最佳利益。

最後，吳東進認為，這是一場委託書強壓實際股權的大戰，對於未來公司治理基礎建立在委託書而不是實股之上，感到憂心。更批主管機關此次對違反委託書規則的現象視而不見，日後可能造成金融秩序不可彌補的後果。

新光金新出爐的董事今天傍晚6點召開董事會，預計今天將選出新任董事長。

新光金公司派輸了，創辦人吳東進發聲明。（記者吳欣恬翻攝）

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