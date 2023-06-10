加拿大魁北克省和新斯科舍省的山火持续燃烧，冲天的烟雾顺风南下，使美国纽约、华盛顿、甚至北卡等地连续第三天烟雾朦胧缭绕，天空灰黄一片，空气品质也大幅下降，呼吸道病患者受到直接威胁，也给普通男女老幼的生活带来严重不便。

美联社在一篇报道中指出，加拿大山火扑而不灭，让美国东海岸多地连续三天空气质量不佳，也许对数以百千万的民众而言还是破天荒的初次体验。人们意识到过去常常发生在美国西岸的山火突然直接对东岸民众构成健康威胁却是在提醒和警示大家，你可能与通常爆发山火或野火的火场相隔千里，但是大火造成的空气污染仍然可以在瞬间将你围困在其中。

达特茅斯学院地理学教授兼气候科学家贾斯汀·曼金（Justin Mankin）向美联社表示，“这可以说是一项令人震惊的发展，”但是伴随着全球暖化，这很可能会变得很常见。

“此事我们作为美国东海岸的居民应该严肃对待才是，”曼金说。

美国东海岸成百上千万的居民星期四亲身感受到空气质量不佳带来的威胁。哮喘病患者不得不去医院；由于能见度严重下降，民航班机遭到延误，棒球赛不得不改期，连白宫预定举行的“骄傲月”启动活动也被迫推迟。美国东海岸许多社区和校区原定的户外活动也全部取消。

携带细微颗粒的橘黄色烟雾从加拿大往南飘移过纽约、新泽西、宾州、德拉瓦、马里兰、弗吉尼亚和北卡等州以及首都华盛顿特区。同样的烟雾也向北飘到了北欧。由于烟雾常常在大城市或居民中心的上空滞留，不健康的空气对民众的健康构成长时间的严重威胁。

美联社报道说，本周有些时候，包括美国人口最密集的纽约市在内的多个地方的空气质量几乎让美国环保署的空气污染记录表爆表。许多地方政府发布警讯，要求辖区内民众尽量避免外出，而必须外出者也一定要戴口罩。

其实美国东海岸本周所经历的烟雾缭绕、污染严重的状况，美国西部的民众早就习以为常。早在新冠疫情爆发之前，美国西岸居民就已经大肆购买和使用口罩和空气过滤器，而且在夏季会习惯性地每天检查空气质量。

美联社报道说，自2017年以来，加州就曾经历过该州历史上十场最大野火中的八场，以及六场破坏性最大的野火。由于空气污染严重，许多儿童、老人和患有哮喘等呼吸道疾病的民众不得不禁足在家一呆就是几个星期的时间。政府还向无家可归者以及无法获取市内清洁空气的人提供烟雾庇护所。

那么东海岸遭遇烟雾威胁又有什么特别的警示呢？

“西部一直都有野火在烧，加拿大也一样，现在很重要的一点是在我们居住的（美国东部）人口密集区的上空也出现大量的烟雾，所有会有很多、很多的人受到影响，”美联社引述哈佛大学大气化学模型小组共同组长洛瑞塔·米科利（Loretta Mickley）的话说。

加拿大今年春天进入防火季节后，气候特别干燥炎热，不断出现而且扑而不灭的野火也可能达到创纪录的水平。星期四，加拿大仍有400多处野火在燃烧，而其中三分之一是在魁北克省。魁省公共安全厅厅长弗朗索瓦·伯纳德尔（Francois Bonnardel）表示，在下个星期之前都预计不会有雨，而气温在这期间还可能上升。

伯纳德尔表示，魁北克省的野火肆虐之后，至今尚未受到人员伤亡或房屋受损的报告，但是目前还不知道已经被疏散的12000多人何时才能返回家园。

虽然加拿大境内野火的火势并未减弱，但是美国之音总部所在的美国首都华盛顿烟雾污染在星期五已经略有好转。星期五上午，灿烂的太阳一度重新露出笑脸，但是到来星期五下午，天空中似乎又出现一层淡淡的烟雾。

有些地区星期五开始已经重新恢复一些有限的户外活动。