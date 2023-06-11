油罐車燒塌美「南北走廊」 現場尋獲人體遺骸

【新唐人北京時間2023年06月13日訊】6月12日上午，美國賓州費城發生油罐車燒融I-95州際公路的現場發現一具人類遺骸，目前身分尚未得到確認。

當天，這段每天平均有16萬輛車通行的公路，雙向均被封鎖。油罐車殘骸稍晚被拖走，而人體遺骸是從油罐車的駕駛室內尋獲。根據記錄，當天駕車的是一名經驗豐富的司機納撒尼爾·穆迪（Nathaniel Moody）。

12日午前，賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）簽署緊急災害公告，命令相關部門迅速使用聯邦撥款，晝夜趕工，盡快重建I-95被燒毀路段。當天，重型機械已經在現場開始拆除受損公路橋等，預計四至五天可以完成所有拆除工作。12日晚，相關部門將上報重建計劃，一經批准將在拆除完成後開始施工。

受路段封閉影響，大批車輛不得不繞行，其中包括商用卡車等，引發人們對供應鏈的擔憂。

油罐車燒融高速路

6月11日清晨6點前後，一輛裝有8500加侖（32,176公升）辛烷值87號汽油的油罐車，在I-95州際公路位於費城Cottman大道附近的出口匝道上發生意外。

賓州交通局通報，油罐車在轉彎過程中突然失控側翻，油罐在拖行過程中撞裂，繼而爆炸起火。大火熊熊燃燒，燒塌了上方北向車道的橋面。

根據不同信息源的報告，油罐車司機是受僱於新澤西州彭索肯市（Pennsauken）的穆迪。但當局表示12日上午從現場帶走的人體殘骸必須經過鑒定才能確定身分。

繁忙的公路

美國東岸南北向交通，從特拉華州威爾明頓市（Wilmington）前往紐約的車輛大部分從NJ Turnpike分流，但每天仍有大約16萬汽車途徑費城的I-95路段，其中超過7.6萬輛車從南向北行駛，超過8.3萬輛車從北向南行駛。它們中有8%到9%的車輛為商用大貨車。

美國貨運協會擔心，I-95被切斷，僅繞行就會增加物流的時間、費用等，從而影響美國的供應鏈。

「現在車輛需要繞行40多英里（約65公里）。繞行的路大多不是州際公路，全程有60個紅路燈，」該協會發言人吐槽。

萬幸的是，事發路段旁邊的特拉華河經檢測沒有受到本次事故的污染。當局表示河水安全，居民可放心使用。

（記者任浩編譯報導/責任編輯：林清）

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