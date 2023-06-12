水資源短缺威脅經濟 中國印度面臨的風險最大

【新唐人北京時間2023年06月13日訊】水資源短缺逐漸成為人類面臨的最重要和潛在影響最大的威脅之一，研究人員表示，亞洲大經濟體，如印度和中國受水資源短缺的影響最大。

亞洲是一個工業化中心，正在經歷最快速的城市化，這將需要大量的水。而近年來亞洲的乾旱高溫天氣使水資源面臨危機。

「不只是鋼鐵製造這樣的老工業，還有製造半導體芯片和向清潔能源過渡之類的新工業，都將需要大量的水」，印度能源、環境和水務委員會的首席執行官戈什（Arunabha Ghosh）博士上週在新加坡年度生態繁榮周論壇的間歇期間告訴CNBC說，「亞洲是世界的增長引擎，這些行業是其經濟增長的新動力」。

預計到2030年，全球淡水需求將超過供應量的40%至50%。戈什警告說，決不能把水短缺看作是一個行業性的問題，它是「超越整個經濟」的一個問題。

他強調，亞洲經濟體必須明白，這是一個區域性的共同問題，為了防止嚴重缺水對經濟的嚴重衝擊，減輕風險符合他們各自的利益。

印度現在是世界上人口最多的國家，將受到缺水的嚴重打擊。世界銀行（World Bank）說，儘管印度擁有世界上18%的人口，但它的水資源只夠4%的人使用，因此，它是世界上水資源最緊張的國家。

中國的情況和印度不相上下，據澳大利亞智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）的數據，中國大約80%至90%的地下水不適合飲用，一半的含水層污染嚴重，無法用於工業和農業。50%的河水不適合飲用，這其中有一半對農業也不安全。

儘管中國在向清潔能源過渡方面取得了進展，但其電力系統仍然主要依賴煤炭。戈什強調說：「水是煤電廠發電的基本原料，如果水變得更少或不足以用於發電，該廠就會失去效力。」

奧雅納公司（Arup）駐澳大利亞的水務業務負責人米德爾頓（Wayne Middleton）告訴CNBC說：「我們需要承認我們沒有認識到我們河流系統的價值，我們利用它發展了工業和農業，我們最近才看到我們所造成的損害。」

西方國家可能也無法在這場水危機風險中毫髮無損。歐洲的水問題預計將變得更加嚴重。

水對計劃中的能源轉型也發揮著巨大的作用，水資源的缺乏可能會阻礙各國向淨零排放的轉型。在2022年，中國經歷了六十年來最嚴重的熱浪和乾旱。炙熱的溫度使長江地區乾涸，大大降低了長江的水電能力，其是該國的第二大電力來源。

為了緩解能源風險，去年中國批准了自2015年以來數量最多的新燃煤電廠。北京在2022年批准了106千兆瓦的新煤電容量，比一年前高出四倍，相當於100個大型火力發電廠。

此外，因水短缺，嚴重依賴農業的經濟體糧食產出可能大幅下降，糧食安全恐面臨進一步的風險。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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