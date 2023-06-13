乌克兰局势最新事态发展：

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京星期一庆祝俄罗斯国庆节。普京在一次颁奖典礼上承认俄罗斯目前处在“困难时刻”，并谈到为了“祖国伟大和光荣”而维持国家团结和爱国自尊。

美国总统乔·拜登与即将离任的北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格的会谈被推迟一天，原因是拜登需要接受一次预料之外的根管治疗。两人如今预计将在星期二会谈。

瑞士当局说，几家政府网站受到攻击，亲俄黑客控制的“无名”黑客组织宣称袭击是他们所为。在政府网站宕机之际，瑞士议会准备让乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基星期四发表视频讲话。星期一也正逢俄罗斯国庆节。

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美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)星期一(6月12日)说，虽然现在就预测乌克兰的反攻还为时尚早，但是华盛顿有信心认为，基辅将继续收复被俄罗斯占领的领土。

布林肯在华盛顿的一次记者会上说，美国决心向乌克兰提供最大限度的支持，好让乌克兰可以在战场上取得成功。布林肯补充说，人们还可以预计，在即将在维尔纽斯举行的北约峰会上，在政治和实际层面都会有一套“强有力的”援乌方案。

乌克兰国防部副部长汉娜·马里亚尔(Hanna Maliar)星期一说，乌军在反攻期间夺回了顿涅茨克州一处村庄斯托罗霍夫的控制权。

马里亚尔在电报(Telegram)平台上发帖感谢乌军的一个海军陆战队旅。她说，乌克兰旗帜飘扬在斯托罗霍夫村的上空。她说，这样的情景将在各处地段重复，直到乌军解放所有乌克兰的土地

在此之前，乌克兰官员说，乌军收复了该地区的其他三座村庄：布拉霍达特内、涅斯库奇涅和马卡里夫克。

乌克兰总参谋部星期一说，在过去一天里，顿涅茨克州其他地段发生着激烈战斗，包括巴赫穆特，卢甘斯克州也爆发激战。

F-16培训

乌克兰飞行员最快今年夏天就可以开始有关F-16战斗机的培训。路透社(Reuters)报道说，荷兰国防大臣卡伊莎·奥隆格伦(Kajsa Ollongren)说，这是朝着向抵抗俄罗斯入侵的基辅提供这种强大的长期能力的第一步。

在这之前，荷兰曾表示争取“尽快”开始培训，但是没有具体说明何时可能开始。

奥隆格伦对路透社说，目标是在六个月内让培训项目全面运转。一个可能的培训地点也许是在有飞行模拟器的丹麦。培训将从两组乌克兰飞行员开始，每组为12人，他们已经有驾驶苏联时代的米格飞机的经验。

不过，这位荷兰国防大臣没有承诺向乌克兰提供F-16战斗机。

奥隆格伦说：“这是一个非常强大的武器系统。能力非常强大。但是不会很快就能得到，泽连斯基总统当然知道这一点。”不过她的确指出，在乌克兰，F-16“对未来非常重要”。

“当战争结束时，乌克兰必须有能力自卫，以威慑俄罗斯不要试图再犯，”她说。“而我认为......这也是乌克兰方面所看到的。”

扎波罗热核电站

联合国核监督组织国际原子能机构的负责人拉斐尔·格罗西(Rafael Grossi)预计本星期将访问扎波罗热核电站，以评估卡霍夫卡水库水位下降带来的风险。

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乌克兰环境部长鲁斯兰·史特雷斯(Ruslan Strilets)星期一说，自从乌南的卡霍夫卡大坝上星期被毁后，乌克兰的卡霍夫卡水库失去了将近四分之三的储水，但是核电站的冷却池尚未受到影响。

乌克兰核当局说，核电站冷却池的水位仍处在稳定状态，而且水位足够高，这是因为冷却池是与水库分开的，可以用当地井水填充。他们说，冷却池内的水蒸发缓慢，因为反应堆目前并没有在发电。

在赫尔松，联合国正在协调帮助卡霍夫卡大坝崩塌后的救灾努力，向近18万人送去水、食物和卫生用品。联合国发言人斯特凡·杜加里克(Stephanie Dujarric)星期一对记者们说，从灾难发生的那一天起，联合国已经分发了超过80万升的瓶装水和7万份可供一个月的即食食品。他还说，联合国还向当地10万人提供了有关地雷污染风险的信息。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)星期日在每晚视频讲话中谴责俄罗斯攻击平民逃离洪水区所使用的撤离路线。

他说：“那是从卡尔达辛卡的撤离，这座村庄位于赫尔松州的左岸......占领者炸毁一座大坝，人为制造了这场灾难，让被洪水淹没的城镇和村庄的民众自生自灭，然后又炮击试图把民众接走的小船。”

大坝被毁导致了灾难性的洪水。基辅和莫斯科都指责对方破坏了大坝。

黑海谷物协议

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)星期一对俄罗斯有可能在7月17日前退出联合国调停达成的黑海谷物协议表示了关切。

这项协议允许战时经过海上安全通道从三个乌克兰黑海港口输出谷物和化肥。俄罗斯警告说，如果有关俄罗斯谷物和化肥运输的条件得不到满足，俄方有可能废止这项协议。

俄罗斯2022年2月入侵乌克兰后受到西方制裁。虽然俄罗斯的粮食和化肥出口并不在制裁范围内，但是莫斯科说，对支付、物流和保险的限制妨碍了俄罗斯粮食和化肥的运输。

俄罗斯要求把氨通过一条管道输送至乌克兰港口皮夫登尼，并要求把俄罗斯农业银行(Rosselkhozbank)与SWIFT国际支付系统重新联网。

(本文参考了美联社、法新社和路透社的报道。)