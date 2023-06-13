由于中国气候变化导致干旱与洪涝灾害持续不断，中国政府正在规划一系列雄心勃勃的超大型水利工程，以便建成水源可以灵活调度的国家水网，以降低气候变化对人民生活和农业生产的冲击和影响。但是专家们担心，水资源的调动成本高昂，还可能会因此而产生难以预料的灾难。

中共中央和中国国务院五月底印发《国家水网建设规划纲要》，提出加快构建所谓“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网，并且要求要在2035年基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善。

“加快构建国家水网，是在更大范围实现水资源空间均衡，充分发挥超大规模水利工程体系的优势和综合效益，在更高水平上保障国家水安全，之称全面建设社会主义现代化国家，”中国水利部部长李国英说。

但是路透社引述水利专家的话指出，中国政府出台的超级水利工程计划不仅耗资巨大、破坏环境，而且很可能让南方很多地区供水受阻，需要兴建更多的基础设施予以应对。

“他们到目前为止所做的就是通过工程的办法来试图实施供水，并解决他们的水问题，”路透社引述澳大利亚墨尔本大学地理学教授王耀麟的话说。“如果中国可以减少用水，提高（用水）效率，它就不需要超级引水工程。”

路透社曾经联络中国水利部，寻求对此事的评论，但是没有收到回应。

路透社在报道中指出，去年中国南方的旱情十分严重，长江及其支流多处出现断流。尽管今年的旱情可能会低于去年，但是中国国家气象局已经警告，中国中部和西南地区今年很可能再次遭受干旱之苦。

中国西南一些地方已经开始实施限水特别措施。四川省梁山县一家自来水公司发布通知，要求用户每月淋浴不要超过四次。

路透社在报道中指出，中国的人均水资源大大低于世界的平均数，而且水资源分布也不平衡。长期以来，中国政府一直依赖兴建大型的水利工程以实现南水北调。

早年在水利工程中最常听到的一句口号就是“人定胜天”，改革开放后这句口号已经失宠，但是当局兴建超级水利工程的步伐却一直没有停止。

中国政府也推动一系列措施降低对水的需求。地方政府被要求减少用水，改善废水处理并清除水污染。

墨尔本大学王耀麟教授表示，除了上述这些措施以外，中国在过去五年中进行了100多个引水工程。路透社引述专家的统计报道说，去年中国固定水资产投资超过1.1万亿元人民币（约合1540亿美元），比前一年增加44%。今年第一季度，中国固定水资产投资又增加15.6%，达到4070亿元人民币，而且官员表示，后续投入的资金会更多。

“兴建这些超级项目的成本很可能继续攀升，”牛津全球协会（OGS）专门研究中国水资源问题的研究员吉纳维芙·唐纳隆-梅（Genevieve Donnellon-May）对路透社说。

中国雄心勃勃的超级水利工程计划的部分内容就是要扩大将长江之水引往黄河的南水北调的工程。中国政府认为南水北调工程“优化”了中国水资源的调配，而且该工程迄今已经将600亿立方米的长江水资源调往相对缺水的中国北方。

但是由于南水北调只是单向引水，一旦长江水位降低或断流，就像去年长江遭遇的情况那样，南水北调工程却无法进行北水南调。

路透社引述专家的话说，中国过分依赖像南水北调这样的工程来引水，有可能将一处缺水之地转移到另一处而已。墨尔本大学王耀麟教授认为，南水北调和三峡大坝等超级工程有可能引发后果难以预料的“连锁效应”，而解决这些问题又要耗费巨资推出新的工程项目。

例如南水北调中线工程的丹江口水库调水后，导致下游汉江水位和流量下降，迫使当局斥资600亿元人民币兴建一条新的水道将丹江口与三峡水库连接起来。