「三退」民眾心聲：共產黨就是流氓，中共滅亡一步之遙 作者：韓笑

繼城管、農管之後，最近中共文管隊伍高調亮相，民眾非常反感。有網民猜測「文管後面肯定會是武管」，「武警、公安、城管、農管、文管，中國各處是警察，是比蘇聯還可怕的人間地獄」。

評論人士說，自中共當政以來，共產黨不僅要管政治、管經濟、管軍事、管社會、管文化，而且還要管天管地管人的思想，甚至連人的私生活也要管。它管到哪裡，哪裡就是雞飛狗跳，哪裡就是遍地災禍，民怨沸騰！有民眾說，「共產黨就是流氓」，「現實真的無法忍受了！」紛紛聲明退出中共組織。

「對共產黨失望透頂」

瀋陽的郝文俊在退黨網站發聲明說：共產黨養了一群城管農管文管把國內民間底層搞的烏煙瘴氣怨聲載道，利國利民的正經事兒卻一點都不做，瀋陽農貿市場發生凶案的時候中共豢養的這群東西到哪裡去了？人民的生命安全在當局的眼裡根本一錢不值，它最在乎的是手裡的獨裁政權。對共產黨失望透頂，聲明三退。

據知情人透露，6月7日瀋陽亞明農貿市場發生一起凶殺案，造成了三死一傷。近兩個月，大陸多省發生凶殺案。6月5日，南京理工大學紫金學院一男生在宿舍內被殺害。6月2日，網傳位於武漢市的中國地質大學內，發生一起殺人未遂案。上個月被曝光的凶殺案中至少已有40餘人死亡，其中包括多宗隨機殺人和滅門案。

大陸王善良也聲明說，「我今年將近80歲，說共產黨好，好在哪裡？我見得多了，也看得多了，三反、五反、文革，把人的頭按到地上，拉頭髮，批鬥，中國人苦死了！賣蔬菜不讓我們賣，剛才城管把一個小販的勞動車扛上他們的車搶走了。我要退出這惡黨的所有組織！」

「共產黨就是折騰老百姓」

河北王得順說，「共產黨就是折騰老百姓。搞個小買賣，它來個城管。現在又弄個農管，老百姓算是沒活頭了，我退出共產黨，退出邪黨的團、隊組織。」

大陸王琪聲明說，「身在中國社會，從事一份服務性的小生意，辦事、接單攬活、處理糾紛都得靠人情、關係，現在中國社會是大官掙大錢、小官掙小錢，平民老百姓掙錢難。宣傳上都說中國經濟發展了，但老百姓體會不到，反而生意越來越難做，看不到任何希望。」

「看過《九評》後弄明白了，原來都是中共邪黨這個壞透頂的東西在作怪，這個黨可真邪呀，不在中國體會不到啊，滿嘴仁義道德，淨幹男盜女娼、貪污腐敗、殘害百姓、禍國殃民的事情。上學時隨大流入過團，現在我決定退出中共邪黨的團、隊組織，做一個正直的中國人。」

湖南的一位90後在電話中，問他覺的共產黨好嗎？他年紀輕輕卻滿腹心酸，突然「哼」的一聲，「好？你加我好友，我告訴你怎麼叫『好』？」

他講述一家六口要吃飯，上有老，下有小。疫情期間在長沙做小生意，可是城管來了硬說要拆遷。「我們在鄉下這裡要收費，那裡也要罰款，就不讓你活。又加上做生意要囤貨，根本賺不到錢。」

面對疫情，他感到悲憤，「疫情那麼嚴重，物價還在瘋狂地漲，疫情中沒有工作哪來的錢？被抓去隔離還要自己付錢。」壓抑中他一吐為快，越說越來氣，大罵「城管真的流氓，共產黨就是真正的流氓！」「共產黨好在哪裡？共產黨就是自己做報告說『好』，怎麼可能好？」

他聽說有超過4億人退黨、團、隊保平安，爽快同意退出少先隊。

「中共滅亡只有一步之遙」

長沙文錦宜在退隊聲明中說，「中共試圖將中國推向極權社會，就是害怕百姓知道真相後把中共推翻！但如今中共粉飾太平已不起作用，官媒發布的『正能量』內容評論區總是翻車，社會戾氣越來越重，這就是表明中共距離滅亡只有一步之遙了！願中共滅亡的日子儘早到來，讓中共國的人民感受到光明。」

河北吳浩然在痛苦中聲明退團隊，「高中時學校採用變態的衡水模式折騰得我苦不堪言，形成的焦慮症狀一直影響我到今天，成年後又趕上中共的變態防疫，現在明白了殘酷的現實都是邪惡的中國共產黨造成的。我真希望某天早上醒來就聽到共產黨完蛋了的好消息，現實真的已經無法忍受了！

文雋在退黨聲明中，說出中國人的中國夢：1. 醫生不賣藥；2. 食品不帶毒；3. 新聞不說謊；4. 教授不白痴；5. 當官不受賄；6. 城管不打人；7. 房子不強拆；8. 百姓不畏權；9. 環境不污染；10. 領導不特權。

隨著真相廣傳，越來越多的中國民眾看清了中共的真面目。截止2023年6月13日，聲明三退的人數達到414,411,443人。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（作者提供/責任編輯：劉明湘）

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