日本东京电力公司周一（6月12日）开始对福岛第一核电站经处理和稀释的核污染水进行排放设备试运行，试运行期间使用淡水代替，预计试运行将持续两周。该计划将处理过的核污染水再用海水稀释后通过海底隧道缓慢排放入海，但遭到一些当地渔业团体和邻国、尤其是中国的强烈反对。

日本驻中国大使馆星期二举办试排放说明会，被中国外交部批评是误导国际社会。

核电站工作人员在新建的海滨设施中检查抽水泵和紧急水流截断装置，这些设施将用大量海水来稀释处理过的核污水，稀释后的水随后进入海底隧道并输送到距离海岸约1公里（0.6英里）的海洋中排放。

海底隧道等关键设施即将完工。东京电力公司表示，试运行持续两周后，日本原子能规制委员会预计在7月初进行运行前检查。

日本政府于2021年4月宣布该计划，将经过处理但仍具有轻微放射性的水稀释至其所谓的安全水平后，逐步排放入海。日本官员表示，目前储存在核电站大约1000个储存罐中的水需被抽出，以防止发生地震时意外泄漏，并为核电站的退役腾出空间。

不过该计划不仅遭到一些当地渔业团体强烈抗议，包括韩国、中国和太平洋岛国在内的周边国家也提出安全担忧。尤其中国对此强烈反弹。

澳门市政署周二（6月13日）率先表示，若日本方面开始排放核污水，将会暂停包括东京都、千叶县等九个日本县市的水产、蔬菜和水果等进口申请，届时不排除进一步要求从日本其他地方进口的鲜活食品都要附上辐射检测证明，并通过相关检验检疫措施。

中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表李松周一在中共官媒环球日报发表“日本强推核污染水排海极不负责、覆水难收”一文中措词强硬表示，这将使福岛核事故污染风险转移到邻国和周边环境，进而导致全世界、全人类受到二次伤害。

他说：“随着日方排海行动迫近，国际社会质疑、反对之声此起彼伏。日方排海决定既说服不了本国民众，更使得包括中国在内的邻国及太平洋岛国民众不放心、不信任、不答应。”

中国国家原子能机构主任、国际原子能机构理事张克俭，上周出席在维也纳的国际原子能机构理事会时说：“日本妄图掩盖核污染水排海危害，在未对有关技术和净化装置长期可靠性进行验证的情况下强行推进排海，不可接受。”

上月，中国外交部发言人汪文斌也曾表示：“既然日本政府口口声声说福岛核污染水安全无害，那么日方为什么不直接向日本国内排放核污染水，或将其用作农业、工业用水，而要向海洋一排了之呢？日方出于一己之私，把全世界置于风险之中，这是十分不负责任的行为”。

据日本多家媒体报道，日本原子能规制委员会还要在本月内进行检查，国际原子能机构（IAEA）关于经处理核污染水安全性的汇总报告也将于本月公布，如果试运行和检查等都没有问题，排海准备工作最快可能本月内全部就绪。

日本官员先前表示，这些水将被处理到可合法释放的水平，并用大量的海水进一步稀释。通过数十年的时间经由一条海底管道逐渐排放，使其对人类和海洋生物不致产生危害。

三名澳大利亚科学家曾在一份联合报告中写道：“与太平洋中已经存在的放射物相比，日本计划每年排放的放射物含量真的只不过是沧海一粟。”

2023年2月，韩国政府的一份研究表明，排放福岛核废水对韩国水域的影响基本可以忽略不计。

然而一些人仍然认为，目前对于长期、低剂量接触放射性核素的影响尚不清楚，应该推迟释放。