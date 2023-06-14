加州年度海水質量排名出爐 聖莫尼卡最髒

【新唐人北京時間2023年06月15日訊】夏季來臨，去海邊遊玩是許多人的假期首選，但部分地區的海水質量令人堪憂。今年加州的海水評估報告顯示，聖莫尼卡的海水為全州最髒。

根據環保組織Heal The Bay公布的海灘污染名單，從2022年到2023年，全加州範圍內，聖莫尼卡碼頭的海水質量最糟糕。聖馬刁縣也有五個海灘榜上有名，包括琳達馬爾海灘（Linda Mar Beach）、馬林公園海灘（Marlin Park）等。

Heal The Bay組織首席執行官Tracy Quinn：「事實上，我們在海灘清理過程中發現，80%的垃圾通過雨水排放系統流入海灘。雨水也會滲入下水道系統，導致雨水溢出。正如預料的，我們看到加州海裡和河裡的污水量大幅增加。去年冬天，全加州共有4,500萬加侖污水流入海洋或河流湖泊和溪流。」

對於這項調查結果，聖莫尼卡官方稱碼頭污水是來自鳥類排泄物。

聖莫尼卡市水資源經理Sunny Wang：「由於我們在進行碼頭改建工程，我們取下了防止鳥類進入的網，這導致了碼頭下的水質問題，因為鳥待在碼頭，鳥的糞便會落入海洋。這就是為何污水集中在碼頭。」

專家指出，雨水會挾帶細菌通過水渠流入海裡，因此建議民眾，不要在雨後去海邊玩水。

Heal The Bay組織水質數據專家Alison Wu：「你要在選擇海灘的時候，盡量遠離有一些雨水渠的地方，因為那裡面的水可能是比較髒的，一般你離那個雨水渠有100英尺遠的話，這個水的乾淨程度還是比較有保證的。」

Heal The Bay組織的評級表明，有95%的加州海灘達到了水質良好的A或B等級。但如果民眾接觸了等級C或更低的海水，如卡布里羅海灘（Cabrillo Beach）附近的海水，罹患腸胃炎、皮疹、耳部和呼吸道感染的風險就會增加。

新唐人電視台記者張博媛、朱利安加州聖莫尼卡市採訪報導

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