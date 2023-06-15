中国“一带一路”倡议因将渴求发展的穷国置于债务陷阱而广受国际诟病，而中国式腐败的全球输出也让北京在与西方民主国家在国际项目的竞争中获取了不正当优势。美国议员建议，美国信用评级机构应调整对那些受中国债务陷阱威胁的发展中国家的债务评级方式，并呼吁情报机构公布北京的海外行贿细节。

民主党众议员布拉德·谢尔曼（Brad Sherman）星期三（6月14日）在国会众议院外交事务委员会的一场听证会上提出建议，称美国政府或许可以要求国际信贷评级机构不要给那些对中国债务违约的国家信用降级，以此降低北京“债务陷阱”的威力。

“中国有这些不公平的贷款。问题是，为什么各国要偿还这些债务？”谢尔曼问道。

“我被告知，他们还款的真正原因是他们不希望债券评级降低，他们希望能够从中国以外的国际社会借贷。”谢尔曼说。

美国是国际三大信贷评级机构的总部所在地。其中，标准普尔（S&P）和穆迪（Moody's）的总部设在纽约，惠誉（Fitch Group）的两个总部分别位于纽约和英国伦敦。它们支配了全球的企业和政府债券评级业务，对一个国家的政府主权信用评判有绝对的影响力。

虽然谢尔曼的的提议能否奏效还是未知数，但中国在国际上以债务获取国际影响力的做法被众多重量级议员的谴责。

国会众议院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）说，中国以发展中国家身份举债，又借由“一带一路”设下债务陷阱，操控联合国体系下的国际机构，俨然是一场国际骗局。

麦考尔说：“他们（中国）在联合国的身份是一个发展中国家，这使他们有资格获得世界银行几乎零利率的贷款，然后他们转过来用这些贷款以高利贷的利率借给真正的发展中国家，为整个骗局提供资金。”

“然后，他们通过掠夺性贷款把这些国家带入债务陷阱。”麦考尔说：“他们引进了自己的工人，接管港口和军事基地。如果最后这些国家违约或破产，他们会获得国际货币基金组织（IMF）的救助。这太不可思议了。”

有报道说，中国呼吁世界银行和IMF帮助援助深陷一带一路项目债务的国家，但借贷合约的细节并不透明。

美国为了对抗中国“一带一路”，通过立法，于2019年建立了国际开发金融公司（Development Finance Corporation, DFC），协调私营企业在发展中国家的投资开发项目。

DFC首席发展官安德鲁·赫斯科维茨（Andrew M. Herscowitz）在星期三的听证会上说，DFC项目与中国“一带一路”的不同之处在于，美国关注投资对所在国带来的影响。

“我们所做的每一笔交易都着眼于发展指标和外交政策指标，关注人们如何获得水、电和互联网。”赫斯科维茨说：“这不是中国在做的事。”

他说，美国模式与“一带一路”倡议不同之处在于，“我们强调与私营部门的伙伴关系，我们寻找机会让小企业和弱势社区受益，我们寻求长期可持续性和包容性的增长。”

他说，在中国的“强项” 基础设施建设方面，DFC也在积极与北京竞争。“显然，当我们援建巨型港口时，就像我们在格鲁吉亚共和国所做的那样，就像我们现在在厄瓜多尔所做的一样，还有塞拉利昂的机场，人们看到了我们对这些基础设施项目投资的影响。”

国会议员还指出了中国一带一路项目中的腐败输出问题，并呼吁美国应该将北京的海外贿赂细节公之于众。

谢尔曼众议员说，西太平洋岛国密克罗尼西亚联邦的前总曾向他详细说明了中国在该国的行贿行为。

他说：“我们反对腐败。这就是我们制定《反海外腐败法》的原因。中国人不仅可以自由行贿，他们的确是在这样做。”

他呼吁，美国情报机构应该公开中国在一带一路国家腐败行为的细节：“我们几乎没有做任何事情来宣传这一点，我不确定我们的情报组织是否真的与我们分享了他们能得到的关于中国贿赂的所有信息。”

“是时候该让全世界人民了解这一点了。”谢尔曼说。