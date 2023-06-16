从中国南部的“白石华山锂矿”（音译：Baishi Huashan lithium mine）出来，满载银灰色矿石的卡车沿着一条陡峭的土路行驶，隆隆驶向下面山谷中的一群冶炼厂。这些冶炼厂如雨后春笋般涌现出来，从电动汽车电池热潮中获利。

宜春市是中国最具前景的锂矿产区，是中国推动减少电池行业对进口金属依赖的零起点，这里占全球锂离子电池的四分之三。

宜春从一种名为锂云母的岩石中开采锂金属，目标是到2025年时将其产量翻两番，达到约35万吨碳酸锂当量（LCE），相当于世界最大出口国澳大利亚去年的产量。

然而，宜春的生产成本远高于中国其他矿区，因此最容易受到近期全球锂价下跌的影响，这引发了人们对该市如何实现其目标的质疑。

与此同时，人们越来越担心从锂云母中提取锂矿石对环境的影响，因此宜春当局已经关闭了一些工厂，给中国自力更生的动力带来了进一步的挑战。

在中国采取行动控制该行业的混乱之后，宜春的月产量下降了约三分之一；此外，中国政府也削减了对电动汽车的补贴，从而对锂的需求和价格造成了打击。

“今年价格下跌后，宜春的许多投资现在都面临风险，”国信期货的分析师杨耀华（音译：Yang Yaohua）表示。

根据澳大利亚麦格理银行（Australian bank Macquarie）的数据，预计2022年至2025年间全球锂需求将增长76%，达到157万吨碳酸锂当量，而中国55%的锂依赖进口，所以北京希望提高其国内产量。

宜春是一个拥有500万人口的城市，周围环绕着森林覆盖的山峰，富含锂云母，目前正引领着这一减少进口依赖的运动。

根据宜春的一家网站介绍，截至去年年底，包括电池巨头“宁德时代”（CATL）和“国轩高科”（Gotion High Tech） 在内的202家公司投资了该市的冶炼厂和矿山。

成本的挑战

对于电池材料制造商来说，宜春的地理位置是其主要吸引力。它的矿山比中国西部高原的盐水湖和西南部四川省的锂辉石岩更容易得到。

为了吸引投资，该市近年来推出了大量的鼓励措施，目标是每年从锂云母和其他来源生产50万吨碳酸锂。

它通过入股矿业公司来支持矿山开发，以帮助那些在海外没有矿山的电池材料制造商，如中国最大的锂生产商“赣锋锂业”（Ganfeng Lithium）和“天齐锂业 ”（Tianqi Lithium）。

相比之下，其他富含锂的地区的发展则远远落后。

“青海的电池前驱体制造商很少，在极冷的冬季天气下，青海和青藏高原地区的盐水湖产量可能非常有限，”CRU驻上海的电池金属分析师阿瑞纳·杨（音译：Arena Yang）说。

然而，宜春面临着很大的成本劣势。分析师表示，从锂云母中分离锂的成本可能高达每公吨10万元人民币，而从盐水中则为四至五万元，从锂辉石中提取则为五至六万元。

直到北京今年削减电动汽车补贴后锂价暴跌之前，成本差异还是可控的。

“更高的成本令人担忧，特别是如果锂价仍处于下降趋势的情况下，” 电池金属分析师阿瑞纳·杨说。

他预计锂价最早明年从目前的32万元降至10万元，因为全球盈余正在形成。

“自然资源混乱”

使锂云母的前景进一步黯淡的是环境破坏日益受到关注。

在通往白石矿的路上，可以看到红色条幅上写着：团结起来打击自然资源乱象。

锂云母的提取和冶炼会产生有毒的副产品，如铊和钽，会造成严重的水污染，厦门大学助理教授吴伟（音译：Wu Wei）说。

据媒体报道，宜春当局已经在锦河水中发现了有毒物质。

埃里克·诺里斯（Eric Norris）是世界顶级锂矿商“雅宝公司”（Albemarle Corp ALB）负责储能的总裁。诺里斯说，美国的矿工绝不会被允许进行在中国看到的那种锂云母的加工。

“这需要巨大的环境成本，”诺里斯在接受路透社采访时表示。

去年12月，永兴特种材料科技（Yongxing Special Materials Technology）表示，其子公司宜春工厂停产10天，当局正在调查锦河的水质异常。

大约在同一时间，中国媒体《澎湃新闻》称，“永兴特种材料科技”的工厂是伊春的四家工厂之一，这些工厂在该地区的主要供水来源河流的水样中发现高含量的铊后暂停生产。

路透社尚未独立证实这些污染事件。永兴没有回复要求置评的电子邮件。多次打到宜春市政府新闻部门的电话无人接听。江西省政府的新闻部门也没有回应置评请求。

宜春锂电池新能源产业发展中心主任吕军表示，到2025年，如果宜春达到每年50万吨碳酸锂产量的目标，将产生约1000万吨的尾矿废渣。

这将是宜春目前尾矿处理能力的十倍以上，北京非营利组织公众环境研究中心（IPE）主任马军援引公开的信息说。

“以前，地方环境监管并不严格。随着现在越来越严格，宜春的锂资源将失去竞争力，环保成本也更高了，”马军说。

目前，许多公司在向前迈进的同时，也寻求更好地控制成本，钴金属（Fastmarkets）高级分析师Vicky Zhao表示。

但问题一直笼罩着伊春的雄心壮志。

“瑞银集团”（UBS）的分析师预计，2022年至2025年间，中国锂云母锂的供应量将增加两倍，达到28万吨，占全球供应量的13%，远低于宜春的目标。

“除非锂云母生产商找到通过技术创新和产业升级来解决环境和成本问题的方法，否则它仍将是锂辉石之后的第二选择，”英国咨询公司Benchmark Mineral Intelligence的分析师李琦（音译：Li Qi）说。

(本文依据了路透社的报道。)