在世界各地举行的2019年6月12日香港百万人反修例大游行四周年纪念活动刚过，如何巩固扩大海外港人力量，持续牵动着散落在海外香港流亡人权活动人士的心。多位著名流亡人士在一个网上公开的论坛中说，未来还有更多挑战。

无论是六四周年悼念日，还是香港本地议题的游行示威活动，“行礼如仪”是在2019年反修例运动前，香港年青一代曾经批评上了年纪的泛民主派政界的论调之一。2023年6月中旬，不管是在英国首都伦敦，又或在美国首都的香港驻华盛顿经济贸易办事处门前，也是年复一年，出现了一群香港抗议者。他们高举在香港早已被禁的“光复香港”黑色旗帜，唱着同样被禁的“荣光归香港”歌曲。海外这些活动的举办者及参与者，是否回想到自己当年对目前或已退隐、或已坐牢的前辈泛民主派人士的批评？是否觉得自己如今也是在年复一年的周年纪念日期间 “行礼如仪”？

举办网上论坛 探讨“行礼如仪”以外的工作

专责在美国推动政界关注香港议题的香港民主委员会(Hong Kong Democracy Council)在612反修例百万人大游行四周年纪念日，特地邀请了多位在海外的流亡港人及人权推动者，参与题为“Resilience & Revival of Hong Kongers: Forging our pathways” (香港人的韧性和复兴：开辟我们的道路)的网上研讨会。

与会者包括了现已流亡英国的前香港学运领袖和前立法会议员罗冠聪、香港民主委员会执行总监郭凤仪、流亡德国的前香港本土派社运人士黄台仰以及人权观察亚洲部副主任王松莲。他们探讨了当今海外香港人在推动国际社会持续关注香港局势上，超越“行礼如仪”的可行性的工作。

郭凤仪：绝不能李家超出席旧金山举行的APEC领导人会议

多位讲者不约而同首先回顾了香港人在四年前612的惨痛回忆，他们表达了伤痛的情感，并赞扬由此而产生的整个社会政治觉醒，此外，他们还觉得，此时此刻不容哀伤，世界政局幻变，影响着他们的工作日程。他们提到，推动西方国家关注香港人权民主自由的重任，每每可能被身处香港的建制派人士所嘲笑。

郭凤仪首先提出了一个紧迫的游说议程，就是绝不能让美国政府邀请被美方制裁的香港特首李家超出席即将于本年11月在美国西岸旧金山举行的亚太经济合作组织(APEC)领导人会议。

她说：“这绝对是不容允许发生的事情。这绝对是港人(海外)社区必需组织起来反对的，使李家超将无法作为受制裁的个人，成功踏上美国土地。 但这种需要快速回应的游说活动组织，只有海外流散港人接受了足够训练，拥有熟练技巧，配合相关组织的运作，才可以及时推行。 这些正是我每天在我们的流散港人团体中，看到不断地迈向的方向。”

罗冠聪 ：海外流散港人有使命延续保存港人文化

面对自身所处国家的政治局势时刻转变，与在家乡建制派的夹击，海外流亡港人的政治推动工作从不轻松自如。罗冠聪在这次论坛交流中提到，尤其在香港独有文化方面，海外流散港人也有一份使命要在今天受到打压的情况下延续保存。

他说：“当我们回头看香港时，有很多新的限制措施来限制思想的传播和对(社会)运动的讨论。 我们看到与社会运动有关的电影被禁，我们看到歌曲被禁播，我们看到支持运动的歌手被审查与(演唱会)被取消。 我们在香港的文化舞台上看到了很多事情(在演变)。对我们来说并不陌生，因为我们已经看到在西藏、新疆进行的文化清洗工作。 所以(保存这工作)这对我们来说真的很重要，尤其是对身在海外的我们来说。”

黄台仰：必需寻找新角度 保持香港议题热度

除了突发性的议题、深耕细作的文化保育工作外，如何持续保持香港议题在西方国家中的关注热度，也是流散港人一个重要课题。

被德国政府授予政治难民身份的黄台仰提到，有别于英国有大量港人移居，在欧洲大陆进行有效的联系工作，将港人汇聚引起关注也相对困难。他指出，尽管2020年“港版国安法”通过后，德国政府与政界确实增加关注香港状况，讨论如何帮助更多港人得到政治庇护；但2021年后，一切变回平静，德国传媒不再那么关心香港的情况。

“然后我们必须改变我们的策略，因为当关注力度减弱时，我们便立即可以看到与政府官员交谈变得越来越困难，与国会议员交谈也越来越困难。 我们必须找到新的角度。我们必须与其他团体合作，从不同的议题中切入，重新提高关注度，”黄台仰说。

他解释，在德国去年大选后，三个政党在谈判组建联合政府时，港人团体能间接地参与讨论新执政联盟应如何将他们的对华战略政策定位，建议他们应该关注的议题。

他说，有这样的机会正是由于在大选前的两三年，港人团体与德国政界保持接触并发展关系，所以在他们赢得大选后才有此渠道给予建议。黄台仰强调，要做到有效发挥游说工作，使流散港人的建议得到落实，其实也是需要将工作制度化，将港人力量组织化，这才会事半功倍。

王松莲：如同对付藏人 中国会渗透分化海外港人组织

人权观察的王松莲在这次讨论会上也认同有关团结组织的重要性，从过往中国不断渗透分化海外藏人与维吾尔人组织的事例中看到，流散港人组织也会面对这种威胁。

她说：“当然，中国政府已花费大量资源针对这些(藏人及维吾尔人)社区进行渗透、调查和监视，并使他们相互对立。 我认为这将会未来持续不断发生。 对于流散的香港人来说，(面对这种威胁)当然很担心，也是必需提防的。 但尽管如此，我认为流散港人的群(团结)能力仍然是惊人的。”

香港民主委员会的郭凤仪列也补充说，最新有港人在英国出席612香港百万人反修例大游行四周年纪念活动后疑似遭到中国留学生袭击的事例，这证明了流散港人在海外需要特别小心中国在背后的力量。

她说：“这些正是流散(港人)群体应该要留意之处，因为我们尝试展示中国政权构成的威胁时，说明我们不仅要关注香港境内(对港人的)直接威胁。他们(政权)实际上还在扩大他们的全球影响力，实际上是在扩大他们的手段，继续对付那些在香港以外行使言论自由权利的人。”

罗冠聪 ：深耕细作鼓励在英港人组织不断发展

面对中国与香港政府的无形之手远伸海外，罗冠聪认为，撇除这些纪念日的活动外，凝聚、维系与团结流散港人的工作，就是从深耕细作做起。他说，不管是政治宣传工作、文化保护、身份认同与社区工作，港人的参与都是非常重要的，正因如此，在英国可以观察到各种各样的活动，如集会一样蓬勃发展；同时也有很多文化活动、社区活动服务居住在英国不同地区的香港人。

罗冠聪说：“所以我认为这是一个非常健康的情况。 我们一直在做的是，我们试图教育一些(英国的)本地香港人，让他们从 WhatsApp 群组、Telegram 群组或 Facebook 群组等成长壮大后，注册成为慈善机构或社区利益公司等合法身份，以便赋予他们拥有那种参与的角色。他们便做社区服务，和当地政府倾谈，并提高知名度。 这样做对我们来说非常重要，我们不仅要参与大型政治讨论，还要来自非常基层草根参与的那种推动力和影响力。 我们也一直在做这一件事。 ”

王松莲：历史时刻 局势或将快速改变

人权观察的王松莲在会上说，纵然每年612周年纪念日都带着伤感与悲观愁绪，但港人要从历史的定律看世局发展。她说，中国领导人习近平的个人集权使该国陷入经济困境，他还没有继任者，而且已经70岁；所以在未来15年海外香港人必须作好思想准备，在此期间巩固联系、建立身份认同，等待历史转变的机会。

她强调，这并不是作出某一特定预测；而是当历史来临的一瞬间，事情将会快速变化，就如同香港人在2019年前也从没有想到这一年的6月12日有超过一百万港人空前团结上街高声呐喊争取民主自由一样。