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（中央社記者張璦台北16日電）第一金去年稅後盈餘逾200億元創新高，也是少數獲利正成長的金控，第一金董事長邱月琴指出，除打造永續競爭力，未來將透過全球布局擴增營運規模，深化加值型跨境服務，提升海外業務動能。

第一金控股東會今天登場，董事長邱月琴表示，為因應多變政經局勢，第一金融集團會密切關注金融市場的波動，在風險可控制前提下，追求適度成長，打造穩固堅韌的經營體質及永續競爭力。

第一金2022年稅後盈餘新台幣205.96億元，續創歷史新高，年增率4.34%，每股稅後盈餘（EPS）為1.56元，是去年少數獲利正成長的金控之一。

邱月琴表示，過去一年，集團聚焦全球產銷鏈移轉，以及低碳轉型趨勢，在落實法令遵循、內控制度、資訊安全及風險管理的基礎，不斷創新及精進服務模式，業務推展成果豐碩，帶動第一金及第一銀行去年獲利同創新猷，雙雙站上200億元水準。

海外布局方面，邱月琴指出，德國法蘭克福分行開業後，目前第一金融集團海外據點達46處；未來將持續透過全球布局擴增營運規模，深化加值型跨境服務，提升海外業務動能。

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第一金長期深耕落實ESG（環境、社會、公司治理），獲金管會擇定為「永續金融先行者聯盟」成員，為唯一入選的公股金融機構；也簽署加入PCAF碳核算金融聯盟，以及SBTi科學基礎減碳目標倡議，著手進行集團中長期的減碳目標。

邱月琴表示，第一金期許成為淨零排放推手，採取具體減碳行動，透過與投融資對象議合，協助企業永續轉型，發揮金融業影響力。（編輯：張均懋）1120616