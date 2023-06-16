第一金今日召開股東會，董事長邱月琴表示，第一金融集團期許成為淨零排放推手。

（第一金提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一金控今日舉行股東會，順利通過配發1.1元股利案，包含0.8元現金股利與0.3元股票股利，第一金控暨第一銀行董事長邱月琴今天於股東會上表示，為因應多變的政經局勢，第一金融集團密切關注金融市場的波動，在風險可控制的前提下，追求適度的成長，並打造穩固堅韌的經營體質及永續競爭力。

第一金去年持續繳出亮麗成績單，稅後盈餘205.96億元，連續兩年改寫獲利新高紀錄，年增率4.34％，每股稅後盈餘（EPS）1.56元，不僅旗下各子公司都有賺錢，更是去年少數獲利正成長的金控之一。

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邱月琴表示，在過去1年，第一金融集團聚焦全球產銷鏈移轉，以及低碳轉型的趨勢，在落實法令遵循、內控制度、資訊安全及風險管理的基礎下，不斷創新及精進服務模式，業務推展成果豐碩，帶動第一金控及第一銀行去年獲利同創新猷，雙雙站上200億元水準。

海外布局方面，邱月琴指出，在德國法蘭克福分行開業後，目前第一金融集團海外據點達46處；未來將持續透過全球布局擴增營運規模，深化加值型跨境服務，提升海外業務動能。

此外，第一金控長期深耕並落實ESG（環境、社會、公司治理），除屢獲國內外知名評鑑機構的肯定，更獲金管會擇定為「永續金融先行者聯盟」成員，為唯一入選的公股金融機構；也簽署加入PCAF碳核算金融聯盟，以及SBTi科學基礎減碳目標倡議，著手進行集團中長期的減碳目標。

邱月琴表示，第一金融集團期許成為淨零排放推手，採取具體減碳行動，透過與投融資對象議合，協助企業永續轉型，發揮金融業影響力，以貫徹「永續金融，第一品牌」之願景。

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