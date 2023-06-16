中鋼 (2002-TW) 股東人數今年突破 120 萬人創歷史新高，今 (16) 日股東會中，董事長翁朝棟今 (16) 日表示，將從韌性中鋼、智慧中鋼及永續中鋼三方面著手，打造未來的卓越中鋼。

翁朝棟強調，未來的中鋼不再追求生產更多的鋼鐵的「量變」，關鍵在「質變」，要從鋼鐵中創造更大的價值，創造綠色溢價，並在生產流程、產品組合、營運模式、綠能減碳、投資布局，以及公司治理等各面向持續精進。

其中，在智慧製造方面，翁朝棟認為，是決定未來競爭力的關鍵，中鋼新願景將智慧創新列為首位。透過導入先進數位科技、開發及應用各種智慧化方案，滲透到生產、維護、品管、倉儲、採購、銷售等各項作業，優化流程及商業模式，提升產銷設施及經營管理韌性。

翁朝棟指出，中鋼目標是 3 年內完成智慧產線 28 個項目、智慧能資源 23 件方案，以及智慧排程 23 件方案，為了中鋼下一個 50 年，先進智慧鋼廠勢在必行。

另外，碳中和挑戰攸關鋼廠存亡，原料與能源價格上漲、環保成本與日俱增，鋼鐵生產成本攀升態勢已不復回頭，必須克服這些外在環境變化，才能化危機挑戰為轉機生機，永續長青。

中鋼全面展開低碳轉型工作，對比國際先進鋼廠，提出具體碳中和路徑規劃，深獲外界肯定；近期公司中期減碳目標也由原較基準年 2018 年減碳 22%，修正提高為減碳 25%，並研發拓銷低碳及碳中和產品，期能持續保有節能減碳優勢。