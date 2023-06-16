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（中央社記者潘智義台北16日電）大同公司今天召開股東常會，董事長王光祥強調，將深耕新能源商機，提供淨零管理及智慧節能能源整合服務，透過資產活化、引進策略投資人，創造獲利，力拚明年配發股利。

大同股東會完成9席董事改選，包括5席原任一般董事王光祥、吳振隆、陳瑞隆、顏大和、黃寶慧，4席新任董事包括一般董事黃顯華，以及獨立董事李金龍、吳欽智、巫恒翔。黃顯華曾任金管會委員、福邦證券董事長，李金龍曾任行政院農業委員會主任委員、台灣肥料公司董事長、總統府國策顧問；吳欽智為前揚智科技總經理、律師巫恒翔。

大同解釋，本屆董事專精領域包含營建、不動產、機電、百貨流通、經營管理、法律、金融證券、創投、生技醫療、媒體行銷、財務會計，為持續公司治理再升級，3位獨立董事皆為新任。

王光祥表示，在經營團隊的努力下，加計原認列華映損失回沖，大同去年合併營收新台幣345.4億元，合併稅後純益72.3億元，歸屬於母公司淨利93.8億元，每股稅後盈餘（EPS）4.02元，創下新高，包含今年第1季已連續8個季度獲利，今年1至5月集團合併營收累計達194.8億元，5月單月營收44.95億元，較4月成長16.36%。

大同說明，集團擁有300位軟體工程師，集團子公司大世科提供人工智慧（AI）應用整合服務，迎接AI商機。電力與新能源事業為大同的成長雙引擎，今年1至5月營收表現，與去年同期相較，電力事業受惠於強韌電網計畫，成長19%；新能源事業因能源轉型帶來的商機，案場量增加，售電、維運及儲能維運收入三升，營收成長28%。

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不動產事業方面，大同指出，總銷金額約25億元的大同莊園二期，預計今年第3季開始交屋；大同首宗對外購地並成功整合雙連都更案，預計今年第3季取得建照後開工，並於明年第1季公開銷售；中和捷運聯合開發案預計今年第3季取得建造執照後，再公開預售。

大同經營團隊自去年確立產業控股定位，聚焦電力、新能源、家電、不動產4大核心事業，並以精英、大世科、福華、尚志精化4大子公司的電子資通訊事業為輔，未來將以擴大核心事業、強化升級轉型及精實投資事業，持續以創能、儲能、節能、用能為長期發展重心；上述4大核心事業在今年第1季合併營收中約占50%。（編輯：張均懋）1120616