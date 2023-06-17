美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)6月15日在一个阐述拜登政府贸易政策的讲话中说，以往追求效率和低成本的贸易自由化政策导致了供应链的脆弱和高风险以及不可持续的全球化，并给北京可乘之机。她说，拜登政府正在通过提高标准、推动全球经济的韧性并优先考虑美国工人与生产者的需求来逆转以往的逐底竞争（a race to the bottom）趋势。与此同时，美国正在与盟友及伙伴合作，共同反对中国的非市场经济做法并突破中国在一些领域造成的“卡脖点”。

戴琪大使星期四在国家新闻俱乐部参加开放市场研究所主办的一场活动中阐述拜登政府在贸易问题上采取的新做法时说，我们今天所处的世界与以往有很大的不同。

“欧洲的一场战争，有着严重的经济后果。一个日益恶化的气候危机。数字化转型在继续加速并改变我们的世界，在创造经济机会和强大的行业巨头的同时也对民主和人类构成威胁和危害。当然，脆弱的供应链和不可持续的全球化正在提出改革和改进的要求，”她说。

戴琪：供应链的韧性有利于加强国家安全与经济安全

这位负责美国贸易议程的官员说，新冠疫情期间经历的供应链的干扰使人们意识到，需要对为了最大限度地提高短期效率和使成本最小化而创建的全球供应链进行重新设计以提高它的韧性，因为一个具有韧性的供应链对于提高国家和经济安全至关重要。但要实现这一目标，必须对我们对决定生产什么、在哪里生产以及如何生产商品和提供服务的激励方式进行根本性的转变。

她说：“在贸易领域和反垄断领域，这种转变不再仅仅只关注消费者的利益。我们的贸易政策将工人置于其中心，以反映这样一个现实，即享受廉价进口商品的消费者也是工人，他们必须承受来自与世界其他地区在剥削条件下辛勤劳动的工人竞争的下行压力。”

从贸易自由化和追求高效低成本转向高标准、韧性、可持续和包容性的繁荣

这位美国贸易代表说，同样，在竞争政策中优先考虑和追求消费者福利标准导致了美国国内市场的集中和不受约束的支配地位，这扼杀了竞争并削弱了美国公民和工人的经济自由。

“我们关注的焦点已经从自由化和不惜一切代价追求效率和低成本转向提高标准、增强韧性、推动可持续性和促进国内外更具包容性的繁荣。与本届政府经济政策的其他方面一样，我们正在利用贸易创造一场力争上游的竞赛，”戴琪说。

这是继美国国家安全顾问沙利文今年4月就现任政府的经济政策发表演讲后对拜登政府所谓的“以工人为中心”的贸易政策做出的最清晰的表述。

传统的自由贸易协定导致搭便车，加大美国的脆弱性

戴琪在讲话中为拜登政府拒绝传统的签署贸易协定的做法进行了辩护。她说，她总是听到人们说，美国现在没有签订传统的贸易协定，因此美国根本没有进行贸易。她回应说，美国现在需要解决的问题在一定程度上就是由传统的贸易协定导致的。

“我们传统的自由贸易协定中的产业供应链规则，同样是基于效率和低成本的前提。正因如此，他们允许大量的内容来自甚至不是协议缔约方的国家搭便车，他们没有签字同意遵守协议中的其他义务，例如劳工和环境标准。这意味这些规则反而有利于那些利用不公平竞争成为生产中心的国家。这就是这些自由贸易协定中的供应链规则如何倾向于加强现有的脆弱供应链，使我们变得脆弱。在我们试图多样化并使它们更具弹性的历史时刻，这是没有道理的，”她说。

特朗普总统在2016年退出了奥巴马总统推动的扩大亚太地区贸易的跨太平洋伙伴关系协议。在拜登政府期间，美国推出了印太经济框架这种新型的贸易接触模式，更多的关注工人、环境和小型企业，而传统的贸易协议则更有利于大公司。

她认为，拜登政府的贸易议程可以使美国更安全、更民主、更繁荣。

“允许人为降低成本和低价格主导美国经济决策的决定使我们更不安全、更不自由、更不繁荣，”她说。

需要突破北京造成的“卡脖点”

戴琪说，美国必需突破北京过去多年来在一些领域给美国制造的‘卡脖点’。

“我们每天使用的产品，从发动机到飞机再到国防设备，都依赖于一系列关键的矿物和材料。未来二十年对这其中许多金属的需求预计会激增，尤其是在我们争取到 2050年实现温室气体净零排放的时候；但中华人民共和国已经控制了全球一半以上的采矿业和 85% 的矿物加工。这些脆弱性，或者用竞争政策的术语来说，‘卡脖点’，是我们需要解决和突破的，”她说。

她表示，拜登政府正在与国会、利益相关者和合作伙伴合作制定应对措施。

在对华贸易上，拜登政府继承了特朗普总统任内开始的对华贸易关税，并在高科技领域进一步收紧了对中国的出口管制措施，建立国家安全顾问沙利文所说的“小院高墙”，防止中国把这些高科技应于军事领域。拜登政府正在考虑发表一项行政命令，对美国在涉及重大国家安全的特定敏感技术领域的某些对外投资加以限制，而主要针对的对象就是北京。

不过美国财政长耶伦日前在国会作证时明确表示，美国应该与中国去风险，而不是脱钩。

“我认为，我们和中国都能从尽可能开放的贸易和投资中获益，如果我们试图与中国脱钩，那将是灾难性的。去风险是肯定的；脱钩，绝对不可以，”她说。

美国贸易代表戴琪在星期四的讲话中说明了去风险的必要性。

“在供应链中追求这种去风险化和韧性是为了改善我们的国家安全和劳动人民的经济安全。这些对于缓解世界紧张局势和国内的焦虑以及减少经济胁迫的机会至关重要，”她说。

她说，美国及其盟友正在共同应对北京的经济胁迫做法。

“我们已经看到许多经济胁迫的例子，例如，中华人民共和国以滥用或任意的方式使用贸易和经济措施来实现战略政治目标或干涉外国政府行使其合法主权。正因为如此，就在上周，我们与澳大利亚、加拿大、日本、新西兰和英国发表了一项联合声明，发出一个明确的信息，即我们站在一起，反对利用非市场经济政策，建立可能被滥用的全球市场主导地位。”