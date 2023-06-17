進入 2023 年，動力電池龍頭寧德時代 (300750-CN)、比亞迪 (01211-HK)(002594-CN) 均攜巨資和重磅技術進軍「重卡」領域。

據陸媒報導，不只是寧德時代、比亞迪，遠景動力、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞等電池企業也悉數切入「重卡賽道」。

數據顯示，截至 2022 年，中國重卡汽車保有量約為 900 萬輛，但去年新能源重卡銷量僅有 2.5 萬輛，新車銷售滲透率只有 3.8%。

碳排放的禍首

重卡是交通領域碳排放的「罪魁禍首」。以長途幹線運輸場景為例，中國 900 萬輛重卡一年的碳排放總量高達 4.4 億噸，是中國乘用車氮氧化合物排放量的 500 倍，相較乘用車顆粒物排放的 960 倍。在碳中和戰略目標下，重卡新能源化勢在必行。

中國科學院院士歐陽明高預計，今年中國新能源重卡總量預計將到 5 萬輛，其中換電重卡佔比約達 70%，2025 年換電重卡銷量將超過 10 萬輛，2030 年會超過 30 萬輛。按照換電重卡 200kWh~600kWh 的帶電量來看，以及換電站電池冗餘配比來看，這一市場到 2025 年電池需求將接近 50GWh。而事實上，換電站未來更大的盈利空間或來自電池租賃、運營環節產生的高價值，吸引著多家電池企業入局。

開沃專用車事業部總經理邢宇輝曾談到，與公交電動化市場趨於飽和不同，一線城市環衛車、工程用車、礦業用車等重卡電動化尚未全面開始，而該領域已具備替代燃油車的技術能力和市場基礎，電動重卡即將成為電動化市場的下一個藍海。

寧德時代發布新品

寧德時代早早看準此一市場。2019 年，寧德時代與戴姆勒卡客車公司簽訂全球動力電池採購協議，為後者旗下的電動系列卡車提供可靠鋰電動力。根據協議，寧德時代將為戴姆勒卡客車公司自 2021 年開始推出的多個車型系列卡車提供動力電池，包括梅賽德斯 - 奔馳 eActros。

在本月 12 日，寧德時代發布重卡換電產品「騏驥換電」。官方稱，這款產品可在短短幾分鐘內幫新能源重卡完成補能，讓重卡「滿血出發」，速度甚至比加滿一箱油還要快。車電分離技術將使每台卡車每年節省 3 萬 - 6 萬元人民幣成本。

報導指出，騏驥換電由騏驥換電快、騏驥換電站、騏驥雲平台三部分組成。騏驥換電塊基於寧德時代第三代磷酸鐵鋰化學體系，通過 200 餘項安全可靠性測試，同時採用獨創的無熱擴散技術、成熟高效的 CTP 成組技術以及 15000 次超長壽命電池技術。

寧德時代表示，騏驥換電站以標準化、模塊化、高效率為設計理念，開發出自適應無極調節技術，實現了不同車型不同品牌的一站通換，同時模塊化涉及三個換墊塊容量為 171kWh，用戶可以自由選擇電池數量，從 1 塊到 3 塊，按需配電。

比亞迪早早研發

不過，比亞迪也已早早研發電動卡車。2017 年時，王傳福曾斷言：「2025 年重型卡車將全面電動化。」王傳福給出的理由是：在中國范圍內，佔機動車保有量 7.8％的柴油貨車，排放了 57.3％的氮氧化物和 77.8％的 PM。隨著機動車排放污染的加劇，柴油車的污染防治已成為無法迴避的話題。

今年年初，王傳福在電動汽車百人會論壇上提到，比亞迪已累計投放超過 6000 台純電動重卡。

在電池部分，比亞迪也透過弗迪電池進軍這一領域。

弗迪電池商用車業務中心總經理李樹巍表示，商用車更關注整個生命週期內的經濟性問題，以燃油重卡牽引車為例，其 5 年生命週期總成本大概在 230 萬元（運營成本），而充電版重卡其成本在 185 萬元、換電板重卡在 180 萬元， 「現在傳統重卡壽命基本上可以做到 10 年，如電池壽命達到 10000 次的話，重卡生命週期就達到了 10 年，其成本優勢就會非常明顯。 」

據李樹巍表示，弗迪電池已經推出了充換一體的刀片電池包，帶電量可以覆蓋 200kWh~400kWh ，其中服務重卡領域的刀片電池，壽命超過 12000 次；組合到電池包上，壽命超過 10000 次循環，「弗迪電池適配重卡領域的 "刀片（換）電池包" 今年將正式量產，除了配套重卡領域，還將在工程機械等其它商用車領域應用。」