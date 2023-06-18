憂中共打壓風險 阿斯利康拆分中國業務

【新唐人北京時間2023年06月19日訊】近日，全球領先的製藥公司阿斯利康計劃拆分在中國的業務，在香港單獨上市，以避免受到日益緊張的地緣政治影響。

據英國《金融時報》6月18日報導，據三位知情人士透露，幾個月前，阿斯利康（AstraZeneca）就開始與銀行家討論這個計劃。最近，越來越越多的跨國公司和阿斯利康一樣，都在考慮類似計劃。

報導說，受中美日益加劇的摩擦影響，跨國公司都可能會被迫進行重大重組。

阿斯利康是英國市值最大的上市公司，市值達1830億英鎊，根據該計劃，阿斯利康將把在中國的業務拆分為一個獨立的法人實體，但會保留對該業務的控制權。

阿斯利康的一位顧問表示，這個想法已經「討論了幾年」。

一位常駐亞洲的資深銀行家表示，每個在中國擁有強大業務的跨國公司似乎都考慮過類似的舉措。即使這只是個提供靈活性的選擇，也值得考慮。

一位了解阿斯利康計劃的人士表示，拆分一個獨立的部門在香港或上海上市，使其成為一個中國本土企業，可以避免受到中共打擊外國公司的影響。

他們表示，單獨上市還可以讓國外公司的投資者放心，減少他們對中共帶來的風險的擔憂。

早在2017年，阿斯利康與中國基金成立研發合資企業——迪哲藥業兩年前在上海上市。

中國市場對製藥公司具有吸引力，因為中國人口眾多且老齡化，越來越多的人患上由吸菸、污染和不當飲食引起的疾病。

阿斯利康公司董事長米歇爾·德馬雷（Michel Demaré）上個月告訴英國《金融時報》：「像阿斯利康這樣的全球性公司總是要應對地緣政治風險，它必須設法在不捲入這種風險的情況下進行管理。」

近年來，中共加大了對外國在華企業的打壓，今年早些時候，中共當局以所謂國家安全為由，突查了美企凱盛融英（Capvision Partners）在中國多地的辦公室，還對諮詢公司貝恩公司（Bain & Company）和美思明智（Mintz Group）的中國辦公室進行突擊檢查 。

5月9日，《金融時報》發表社論說，西方跨國公司一直是倡導西方政府與北京接觸的主要力量。中共對外國公司的突擊搜查損害了自己的利益，如果繼續下去，恐最終導致跨國公司與中國的決裂。

公開資料顯示，阿斯利康製藥公司是於1999年4月6日由瑞典阿斯特公司和英國捷利康公司合併而成的大型英瑞合資生物製藥企業；而捷利康本身是於1993年由英國帝國化學工業公司分拆出來的製藥公司。阿斯利康公司研發、製造及銷售用於治療消化、心血管、腫瘤、中樞神經、呼吸系統疾病，以及用於麻醉的藥物和疫苗。

（責任編輯：李酈）

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