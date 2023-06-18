Logitech 針對商務人士設計的 MX 系列推出改款產品，其中 MX Keys S 鍵盤加入新色選擇，MX Anywhere 3S 滑鼠採用靜音按鍵，並加入新的 Smart Actions 智慧功能。

鍵盤與滑鼠目前仍是個人電腦中最常見的人機介面設備，各製造商早就針對不同的使用者推出不同設計的產品，像電競、家用與商用系列就是最常看到的分類，而且每種類型都還能細分更多種產品。不同類別的產品各有不同的特色，像商用系列可能考慮到辦公室或是外出使用等場合，就會採用較低調、穩重的外觀，按鍵噪音較低…等等。

身為全球 PC 各種周邊設計主要品牌的 Logitech，旗下擁有眾多的產品，其中 Logitech MX 即是針對商務人士所設計的高階鍵盤與滑鼠系列，依據消費者的需求，現在有新的款式上市，包括 MX Keys S 鍵盤、MX Anywhere 3S 滑鼠以及新的 MX Keys S Combo 鍵鼠組。除此之外，新工具程式 Logi Options+ 也加入新的 Smart Actions，提供更便利且有效率的工作應用。

Logitech MX Keys S 無線智慧鍵盤有珍珠白色新選擇

二種顏色 Logitech MX Keys S 無線智慧鍵盤

Logitech MX Keys S 無線智慧鍵盤這次加入新色外，還增加不少新功能。首先外觀設計除了原本的黑色之外，現在還有新的珍珠白色，讓使用者擁有更多時尚搭配選擇。按鍵仍延續 MX Keys 家族的球狀碟型按鍵設計 (Perfect Stroke)，微凹鍵帽可提較舒適打字體驗及按鍵的精準度。

針對新世代的應用，MX Keys S 無線智慧鍵盤也增加新的快捷鍵功能，智慧 Fn 鍵可輕鬆發送表情符號、開啟或關閉麥克風外，還能啟動聽寫功能，增加辦公的方便性和靈活度。而且鍵盤智慧背光現在也能依據個人的喜好，利用Logi Options+ 設定鍵盤的背光亮度及持續時間，在不同的環境下都能方便使用。

新的 Logi Bolt 收發器擁有更穩定且安全的連線

隨著 Logitech 新產品逐漸改用新的 Logi Bolt 連線，以擁有更安全且穩定的連線，現在 MX Keys S 無線智慧鍵盤同時支援藍牙與 Logi Bolt雙模連接，其中使用藍牙連接時最多可同時與三台系統配對，方便快速切換操作。

MX Keys S 無線智慧鍵盤採用 USB Type-C 連接埠充電

MX Keys S 無線智慧鍵盤採用現在常見的 USB Type-C 連接埠充電並有良好的續航力，完全充電可用10天，若關閉背光則可高達五個月。除了省電，鍵盤還採用低碳回收的鋁材、回收塑料以及環保包材，連生產過程也符合碳中和標準，以降低環境污染與碳排放量以符合永續精神。

Logitech MX Anywhere 3S 無線行動滑鼠算有三種顏色

Logitech MX Anywhere 3S 無線行動滑鼠算是上一代的 MX Anywhere 3 小改款產品，最大的改變在於滑鼠按鍵變得更寧靜，點擊時幾乎聽不到聲音，在擔心干擾他人的環境中特別適合。

另外一個升級則是最高解析度，由前一代的 4000DPI 提升至 8000DPI，追蹤更快且精準以減少手部移動。承襲 MX 高階商務產品的優勢，MX Anywhere 3S滑鼠幾乎可在任何材質表面，如木板、玻璃、金屬或大理石表面都可使用。

MX Anywhere 3S 一樣支援雙模無線連線，即藍牙與新的Logi Bolt 無線連線，其中藍牙模式同樣最多可同時配對三台系列並能快速切換。考慮 MX Anywhere 3S 精巧的體型非常適合攜帶外出，使用藍牙較為方便，因此產品雖有支援 Logi Bolt，但接收器要另外購買。

同樣要落實對環境友善以及永續，不同顏色的 MX Anywhere 3S 採用不同比例的回收塑料製作，像石墨灰款的比例就高達78%。

MX Keys S Combo 商務鍵鼠組

Logitech 另外也推出 MX Keys S Combo 高階商務鍵鼠組合，讓有需要的消費者以較經濟的價格一次購足。MX Keys S Combo 目前僅推出一種顏色選擇，包含石墨灰 MX Keys S 智慧鍵盤、旗艦鼠王 MX Master 3S 與 MX 舒適手托。

MX Keys S Combo 商務鍵鼠組搭配 MX Master 3S 滑鼠

這個組合提供舒適的操作，像 MX Keys S 無線智慧鍵盤採用低平設計和較佳角度，打字時能有更好的腕部姿勢以減少疲勞。而 MX Master 3S 的傾斜角度設計完全符合人體工學，可將手臂保持在更自然的姿勢，再加上手托的支撐，都可減少手腕上的壓力。MX Keys S Combo 具有三個產品，也就可以減少產品的重複包裝，降低環境影響，更重要是這樣的組合比三種產品分開購買更為實惠。

Logi Options+ 方便為連接的裝置做功能設定

Smart Actions 智慧啟動功能提供更有效率的使用方式

除了 MX 鍵盤與滑鼠新產品之外，現在新的 Logi Options+ 除了原本方便的裝置設定之外，也加上更便利的「Smart Actions 」智慧啟動功能。Smart Actions 提供方便的流程功能，可以看作是巨集或是類似智慧家庭的條件執行設置，預設提供12種範本可運用，也可以自行建立新的範本。預設的範本提供像現在熱門的 ChatGPT 回覆，可快速至 ChatGPT 頁面並生成文字，或是使用「開啟上班」快速打開個人常用的應用程式…等等。設定好的 Smart Actions 如果覺得方便，也可以利用匯出功能以便和朋友分享。

Logitech MX 系列上市優惠活動

Logitech MX Keys S 無線智慧鍵盤建議售價為 3,990 元，MX Anywhere 3S 無線行動滑鼠建議售價為 2,990 元，預計 6月 28日上市。MX Keys S Combo 無線智能鍵盤滑鼠組合則於 6月21日上市，建議售價為 7,290元。MX Keys S 鍵盤與 MX Anywhere 3S 滑鼠特別於 6月19日先在 momo 與 PCHome 開賣，並有不同的優惠方案。