意大利阻止中共國企控股輪胎巨頭倍耐力

【新唐人北京時間2023年06月19日訊】近日，意大利政府為了保護該國大企業的自主性，為阻止中共國企控股輪胎製造巨頭倍耐力（Pirelli）通過了一系列措施。

據BBC報導，6月18日，倍耐力在給投資者的一份聲明中表示，意大利政府已裁定，只有Camfin可以提名首席執行官候選人，Camfin是一家由倍耐力的老闆 Marco Tronchetti Provera 控制的公司。

倍耐力還表示，政府規定，公司治理的任何變化都應接受官方審查。

3月份，中化集團告訴意大利政府，準備續簽和更新現有的股東協議。

意大利總理喬治亞·梅洛尼（Giorgia Meloni）政府根據「黃金權力程序」規則審查了該協議後表示，已經實施了保護「倍耐力的自主權」的規定，包括要求其董事會的「某些」戰略決策應至少獲得80%的董事同意。

此前，曾有消息人士告訴路透社，意大利政府擔心中化集團對倍耐力的影響力越來越大，因為擬議中的協議允許中化集團任命更多的董事會成員，並有可能選擇倍耐力未來的首席執行官。

歐盟對外國投資持開放態度，但同時也確立和賦予了各成員國政府可以根據「黃金權力（Golden Power）」進行特別立法，以便控制外國投資者在一些特殊行業的投資，從而維護國家利益和戰略性市場中本國公司的利益。

2015年，倍耐力以71億歐元（78億美元）的價格出售其股份，中共當局控股的化工巨頭中化集團是倍耐力的最大股東，持有倍耐力37%的股份。

近年來，中共政府與西方國家的關係因貿易、台灣和安全等問題而日益惡化。

意大利政府除了限制中化集團對倍耐力的控制，還將做出另一項關鍵決定，即是否與北京續簽「一帶一路」夥伴關係。

倍耐力公司成立於1872年，是意大利最著名的公司之一，總部位於米蘭，專門為法拉利(Ferrari)、保時捷(Porsch)和寶馬(BMW)等高端汽車製造商生產高端輪胎，並且是一級方程式(Formula One)賽車的唯一供應商。

（責任編輯：李酈）

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