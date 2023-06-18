中共是中華民族敗類 小粉紅決心不再與之為伍 作者：韓笑

「我從小那麼信任的黨，原來從我一出生就在騙我，而且騙了我幾十年，就連教科書裡面的很多內容都是假的。」這是一位在中國大陸成長的小粉紅，對中共重新認識後發出的感慨。她叫欣悅，是80後博士，目前在澳洲一所大學任高級講師。

小粉紅驚愕中共活摘器官真相當即退黨

因為從小受中共系統的謊言洗腦，欣悅博士出國之前，從未懷疑過中共說的任何話，也分不清中共和中國的區別，曾是名副其實的小粉紅。然而，因為健康的原因，走投無路之際，欣悅走入了法輪功修煉，重獲健康。

近三年來，欣悅博士在工作之餘利用大量的時間給中國民眾打電話揭露中共的邪惡嘴臉，勸他們退出中共的黨、團、隊組織。

有一次，一位2000年出生的黨員小粉紅，碩士畢業，接到欣悅的電話讓他退黨，他認為欣悅在反華：「你是在搞邪惡組織啊！」欣悅告訴他中共在歷次運動中迫害死了八千多萬中國百姓，他還不以為然，認為那些都是反動分子、賣國賊，都應該被鎮壓。

欣悅又講了中共大量活摘法輪功學員的人體器官牟取暴利。他開始不相信，還質問欣悅：「難道世界上其他國家就沒有活摘器官了嗎？肯定也有的。」欣悅告訴他中共對法輪功學員的器官活摘是大規模的、系統的，是中共的司法、監獄、警察和醫院等部門勾結在一起，對按照真、善、忍為原則做人的法輪功學員的無理、邪惡和殘忍的迫害！同時欣悅給這位小粉紅放了一個音頻，是一位前公安人員回憶他在地方上為一位軍醫站崗，活摘一位法輪功女學員器官的可怕經歷。

這位小粉紅聽完錄音後覺得不可思議，對中共犯下的活摘器官的邪惡暴行十分震驚，當即表示同意退黨，堅決不與邪黨為伍，還說要讓他父母也都退。

真相觸目驚心 粉紅醒悟不做匪黨一員

很多中國人，受中共洗腦把愛國和愛黨混為一談，以為愛黨就是愛國，一聽到有人說中共的不是，就認為對方不愛國。張心慧在退黨網站發聲明就說，「我和我愛人在一起前就是典型的「愛國主義者」（即「粉紅」）。一心向黨，兩耳不聞窗外事，把中國、中國共產黨和中國人民三個概念混淆，覺得說黨不好就是說我們中國和人民不行。」

「與我愛人相識後，他慢慢引導我，讓我明白了二十年來一直都被困在巨大的信息過濾房裡，一切對黨不好、對人民不好、關於人民的苦難與不公的種種新聞被過濾掉，在大陸網上只能看到正面的，而通過外網了解，我總算看清了中共的一切黑暗和虛偽，簡直就是壓榨人民、膽大妄為的黑暗勢力！我下定決心三退，不與邪黨為伍！

前不久，大陸一位粉紅青年接到退黨義工的電話，也是一聽說「退黨抹毒誓」誤以為是破壞黨，是」挑撥離間」說壞話。

義工告訴他，世界污染最嚴重的20個城市中中國占了16個，中國為什麼污染這麼厲害？ 「就是廢水、廢氣、廢渣垃圾隨便往空氣裡排，往河流裡排，官員拿到賄賂就不管了。」

在觸目驚心的現實背後，男青年態度轉變。他聽完真相醒悟到，其實共產黨就是一座危樓，它要倒的時候，只有退出中共的無神論，抹去獸印，才會有美好的未來。粉紅青年當即心悅誠服地退出中共團組織。

雲南的蔣志遠從小就被教育愛黨愛國，後來因為成績優異被學校加入了共青團，當時是一位不可救藥的小粉紅。

他也聲明說，「直到後來了解到大紀元新聞報導的不少共匪的黑歷史，才認識到我當時是多麼的天真，差點就被共匪的醜惡嘴臉迷惑了，現在我聲明退出共匪青團，也絕不會成為匪黨的一員。自由萬歲！民主萬歲！天滅中共，天佑中華！」

山東棗莊戴勇說，「我是一名共青團員，也就是大家俗稱的小粉紅，我經常響應微博共青團的號召，前往海外推特『出征』，我曾經辱罵過很多國內外的民主運動人士。」

他表示，「後來我因為在用VPN翻牆時看到了「天安門大屠殺」和「九評共產黨」之後，我頓時感覺我受共產黨深深的欺騙了！！我曾經自以為我站在正義的那一方，現在看來，曾經的我是多麼的可悲和可笑，我希望就此退出共青團。」

最後他想要對共產黨說：天網恢恢疏而不漏，共產黨！你們是要遭天譴的！ ！ ！

中共的荒謬行為促人覺醒 「共匪不亡 不回大陸」

來自山東的劉春信是一名「00後」，他在聲明中說，「我和很多同齡人一樣，是中共的教育體制的受害者，在長期的洗腦下曾經淪為一名「小粉紅」。

2019年來到海外留學，他說，「留學歷程雖然坎坷不易，但海外自由的環境卻使我漸漸擁有了理性的邏輯思維，養成了獨立思考的習慣，也使我走向了對從前的反思。」

劉春信漸漸意識到：

1) 塗脂抹粉卻又「四不像」的「中國特色社會主義」不過是騙人的把戲，是口頭上的「仁義道德」。這種古今中外世所罕見的愚民利器，專門用於剝奪人的自由、荼毒人的思想和訓練人的奴性。統治階級從來不會真正將「主義」當作是約束自己的信條，他們只視「主義」為工具，真正的信仰唯「權力」二字而已，對「主義」死心塌地且甘願為之洗地辯護的人不是愚蠢就是另有所圖。

2) 中共是一個邪靈附體的邪教組織，更是一個骯髒血腥的恐怖組織。恰如蘊含劇毒的毒蘑菇以鮮豔的外表引人採食，中共是用「偉.光.正」的外表來引人入黨，殊不知掩藏的竟是它反人性、反人類、反科學、反民族的本來面目。中共帶給中國人和中華民族的災難禍延至今，無法可解，它對自己所犯罪行的選擇性記憶和不完全否定以及在歷史教科書中肆意造假的行為恰恰說明了它做賊心虛，害怕人民看到它那浸透著謊言、陰謀和血腥的歷史，進而從根本上將它徹底否定。

3) 基於三民主義原則而組建的亞洲第一個民主共和國—中華民國，若非遭遇日本軍國主義的瘋狂侵略後又慘遭共匪漢奸集團的陰謀顛覆，它必將引領著中華民族走上民主憲政的道路。共產黨十惡不赦、無法無天、妄自尊大、虛偽至極，同日本軍國主義、納粹法西斯一樣邪惡，甚至有過之無不及；共產黨披著馬列的皮，打著「革命」和「無產階級專政」的幌子，曾一度將華夏九州禍害得人性泯滅、生靈塗炭、道德淪亡，中華民族幾千年的文化遺產也曾在它的統治之下慘遭瘋狂的焚燒與踐踏。

事後，中共不僅未曾向中國人民和中華民族誠心懺悔它的罪孽深重，更不曾低下頭來謙遜地改過自新，反而還恬不知恥，繼續以「偉.光.正」的形象自居，把經濟的發展當作是黨對人民的恩賜，煽動人民對它感恩戴德，全然是一個手握著「刀把子」、「槍桿子」、「筆桿子」且體制化了的流氓無賴，是一個為了專權可以不顧一切的魔鬼，是中華民族的敗類。

4) 根據《中華民國憲法》，中共竊據中華民國的法定領土，中國大陸自民國三十八年起，便成為中華民國法定領土中的淪陷地區，而餘下未被共匪蹂躪的「台.澎.金.馬」則為自由地區。

世界上唯有一個中國，那就是中華民國！她從建立的那一天起，就是全體中華兒女的祖國，也是全球華人的精神故郷，無可取代。

最後，劉春信宣布，「在此我退出從前加入過的一切黨、團、隊組織，與中共這個邪靈附體的邪教組織、骯髒血腥的紅色恐怖組織、弄權竊國的土匪漢奸集團、斫喪民族的千古禍害徹底劃清界線。共匪不亡，我不回大陸。」

本文只代表作者的觀點和陳述。

（作者提供/責任編輯：劉明湘）

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