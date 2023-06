德国总理奥拉夫·朔尔茨(Olaf Scholz)本周在柏林举行的德中政府磋商中面临微妙的平衡,朔尔茨既要寻求与德国最大的贸易伙伴中国保持良好关系,同时也要遵循七国集团(G7)对中国“去风险”(de-risk)的共识。

周一(6月19日)晚上,朔尔茨会在总理府以晚宴款待中国国务院总理李强,第七轮、双边两年一次的政府磋商会谈将于周二(6月20日)展开,这也是自新冠疫情大流行以来双边首次面对面会谈。李强与朔尔茨举行会谈前,会先与中方官员出席德中经济技术合作论坛。

李强就任总理后首次出访选择德国,反映了欧洲与亚洲最大经济体之间的特殊关系。中国的快速扩张以及对德国汽车和机械的需求,在过去二十年推动了德国经济的增长。

中国在2016年成为德国最大的单一贸易伙伴,也是大众汽车(Volkswagen)、巴斯夫(BASF)和宝马(BMW)等德国顶级公司的核心市场。

中国人民大学欧盟研究中心主任王义桅说:“中德政府的磋商在中国与西方大国的关系中非常有特色。”

然而,由于西方担心中共对社会和经济的控制不断加强、国际间不公平的竞争和北京扩张领土的野心,这些议题使德中彼此关系变得紧张。上个月,朔尔茨与G7国家的其他领导人一起承诺在不与中国“脱钩”的情况下“去风险化”。

然而,分析师表示,“去风险化”的含义仍有待定义,中国鹰派人士呼吁减少与西方国家的商业往来,鸽派人士则主张像禁止特定稀土磁铁技术的出口等。

朔尔茨的政府也分为较鹰派的绿党和自由民主党,以及他所领导的偏中左翼的社会民主党。

柏林的分析人士表示,中国代表团可能会通过大企业直接或间接游说德国政府,敦促欧盟不要在监管中国企业方面走得太远。

德国马歇尔基金亚洲项目高级研究员马安州(Andrew Small)说:“他们知道德国公司将通过直接渠道进入总理府。”

位于柏林的墨卡托中国研究所负责人胡谧空(Mikko Huotari)表示,这次德中政府磋商对北京来说是个成功之举,表明它在西方仍有重要的合作伙伴。

他说:“这表示,要从中获得什么成果取决于我们,我们有优势在可持续性等问题上与中国保持密切联系,并在总体上保持稳定的经济关系。我们也有优势不让政治紧张局势升级。”

德国政府正敦促企业不要过度依赖中国市场,未来发展是全球市场多元化。不过许多德国首席执行官警告称,在德国经济衰退期间切断或减少与中国这个世界第二大经济体的联系存在风险。

据知情人士透露,中国代表团将于周一会见德国企业的一些首席执行官。周二在与德国政府磋商后,中国代表团将前往慕尼黑会见地方官员和企业高管,以反映中国企业与德国南部巴伐利亚州之间商业密切往来的程度。

李强率领的中国代表团将于6月22日至23日前往巴黎进行正式访问,并出席新金融公约峰会(Summit for a New Global Financial Pact)。

(此文依据了路透社的报道。)