联合国成员国周一(6月19日)通过了有史以来第一个保护公海海洋生物的协定,联合国秘书长称赞这项历史性的协议给了海洋“一线生机”。

来自193个成员国的代表爆发出掌声,然后起立长时间鼓掌,当时主持谈判的新加坡海洋问题大使李丽娜(Rena Lee)在听到没有人反对该条约的批准后敲下了木槌。

保护“国家管辖范围以外区域”——即公海——生物多样性的协定,覆盖了地球表面的近一半,由于达成共识的努力一再停滞不前,该协定已经讨论了20多年。但在3月份,联合国大会于2017年12月设立的政府间会议的代表们就一项协定达成了一致。

新协定是根据1994年生效的《联合国海洋法公约》(U.N. Convention on the Law of the Sea)制定的,当时海洋生物多样性还不是一个既定的概念。它将于9月20日世界领导人参加联合国大会期间开放供签署,并在获得60个国家批准后生效。

该协定将设立一个新的机构来管理海洋生物的保护,并在公海建立海洋保护区。它还规定了对海洋商业活动进行环境影响评估的基本规则。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)告诉代表们,该协定的通过正值关键时刻,海洋在许多方面都受到威胁。

他说,气候变化正在破坏天气模式和洋流,提高海水温度,“改变海洋生态系统和生活在那里的物种”,海洋生物多样性“正受到过度捕捞、过度开发和海洋酸化的攻击”。

“超过三分之一的鱼类种群正在以不可持续的水平被捕捞,”这位联合国秘书长说。“我们正在用化学品、塑料和人类排泄物污染我们的沿海水域。”

古特雷斯表示,该协定对于应对这些威胁至关重要,他敦促所有国家不遗余力地确保尽快签署和批准该协定,并强调“这对于解决海洋面临的威胁至关重要”。

(本文依据了美联社发自联合国的报道。)