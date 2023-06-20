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（中央社記者王承中、曾智怡台北20日電）鴻海創辦人郭台銘今天表示，除非調整能源政策，否則台灣未來將面臨極大風險，應落實公民投票「以核養綠」的決議，和日本一樣恢復使用核能。短期方案應在未來3年讓核三延役，並爭取核一、核二在最短時間內重啟運轉。

經濟部回應，以核能安全角度來說，核二仍需妥善進行設備維護保養，無論要不要保留緊急使用的可能性，都要優先處理核廢料。

鴻海創辦人郭台銘今天在臉書發文指出，副總統賴清德說緊急時可以重啟核能發電是謊言、是欺騙。除役機組重啟的技術和法規，所要求的程序，正常需長達3至4年，就算全力突破，也至少要2至3年才能完成，怎麼可能作為緊急時的備用能源。

郭台銘表示，電力供應是工業和各行各業投資與發展的基礎，沒有穩定的電力供應，各行各業都會受到致命的影響。民進黨能源政策承諾廢核卻不缺電、不漲電價、綠電到2025年達到20%，7年多下來的檢驗，以上保證全部跳票，台灣經常停電跳電，電價大調漲，綠電現在只做到約8%。

郭台銘指出，除非調整能源政策，台灣的各行各業在未來都面臨極大的風險。該做的事，就是現在就做決定，落實公民投票「以核養綠」的決議，和日本一樣恢復使用核能，有足夠的時間，來培養再生能源以及其他能源新科技的發展。

郭台銘表示，台灣電力供應應有短中長期的解決方案。其中最重要的是短期方案，也就是未來3年應讓核三延役，另外突破各種技術及法規上的困難，爭取核一、核二能在最短時間內重啟運轉，這樣可以增加大約15%的電力供應。

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郭台銘指出，台灣90%以上的能源要靠進口，不可因意識形態捨棄任何一種重要能源，包含核能在內。依據民進黨政府目標，燃氣將占全台發電一半，燃煤占三成，是不對的，燃氣和燃煤一樣會產生溫室氣體，而燃煤還會造成空氣污染，一定要把這兩個的比率降低。

郭台銘表示，關於新能源技術，其實不只他曾經提過的小型核電廠，還有地熱，也有潮汐發電，和海洋溫差等。（編輯：蘇龍麒）1120620