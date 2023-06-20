福貞 - KY(8411-TW) 今 (20) 日召開股東常會，公司指出，福貞福建廠與新竹廠今年推動取得綠色工廠標章相關作業，從建立包括永續資源管理、綠色製程、污染物管理、綠色管理等項目，以期取得綠色工廠標章，帶動低碳轉型，實踐 ESG 企業永續發展。

福貞 - KY 去 (2022) 年繳出合併營收為 86.8 億元，年增 11.08%，全年稅後虧損 3.08 億元，每股虧損 1.69 元，福貞 - KY 在 2022 年第四季單季受惠傳統農曆春節前旺季拉貨潮啟動，加上原物料庫存成本偏高的情況已有明顯改善，第四季高成本原物料庫存已去化完畢，使得毛利率與營益率同步回升，獲利能力轉佳，觀察今年原物料價格平穩，毛利率表現可望逐步回升。

福貞 - KY 對今年展望樂觀審慎，第一季雖未能擺脫歷年淡季，每股稅後虧損 0.15 元，公司認為，2023 年可營運望逐季成長，中國大陸廠區今年在山東廠第二條線將全年貢獻營收，9 月起再新增陝西廠加入集團營運行列，預估年產能可達 6 億支，年度可望貢獻人民幣 3 億元營收，目前進度預計於 6 月開始小訂單試產；

福貞 - KY 新竹廠今年有 202 罐蓋、200ml 及 250ml 之 Mini 罐型等新品，將持續推廣與爭取新訂單，以期擴大在台灣製罐市場的銷售量。福貞 - KY 指出，福建廠與新竹廠今年推動取得綠色工廠標章。