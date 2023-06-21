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（中央社記者潘智義台北21日電）台灣證券交易所今天舉行股東會，總經理簡立忠表示，2025年將視國際發展情形，推動上市公司ESG（環境保護、社會責任、公司治理）評鑑。

證交所日前宣布，將於7月3日推出全新ESG InfoHub網站，目標為整合上市公司的環境保護、社會和公司治理（ESG）3大面向資訊。

證交所指出，全新ESG InfoHub網站將提供ESG商品，國內外資源、溫室氣體盤查等專頁，以協助投資人及企業更容易瞭解和使用ESG相關資訊，作為ESG投資及永續轉型參考。

董事長林修銘期盼分享台灣邁向新經濟的新紀元，因應ESG（環境保護、社會責任、公司治理）趨勢，證交所將提供國內外投資者ESG資料庫，為採用雙語的友善應用環境。

他說，推動台灣產業邁向全球，證交所不會墨守成規，將增加人力，並招幕好人才，提供投資人最佳服務。

簡立忠表示，在永續發展方面，將持續強化去年發布的永續發展行動方案，預計年底前完成研議ESG評鑑架構及指標、2025年推動ESG評鑑。

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簡立忠說，在推動證券期貨業永續發展的同時，證交所也從自身做起，編纂永續報告書，並推動碳盤查與減碳行動，今年4月起101辦公場域全面改用綠電，並著手建置太陽能儲能模組、汰換太陽能光電板及提升發電效率等節能減碳措施。

此外，為配合2050年淨零排放國家政策目標，並兼顧企業減碳及碳中和需求，證交所去年已針對碳權交易平台成立專案小組，參訪日本、韓國、新加坡等交易所就相關議題交流。今年5月經董事會決議通過，將與行政院國家發展基金共同成立「台灣碳權交易所股份有限公司」，提供國內碳權交易的合法正式管道，協助推動國家及企業減碳。（編輯：張均懋）1120621