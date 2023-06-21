【禁聞】內部出事? 中共發文管控軍隊幹部社交活動

【新唐人北京時間2023年06月21日訊】中共中央軍委會頒布管控現役與退役共軍的社交新規，連上網社交也要管。輿論認為，此舉前所未有，顯示中共軍隊中仍然有讓習近平感到不安的因素存在。

中共中央軍事委員會近日印發「軍隊領導幹部社會交往行為規範」，管控現役與退役軍人的社交活動，對共軍幹部的人際交往做出限制，要求「淨化社交圈、生活圈、朋友圈」。

該規範對共軍領導幹部在8個方面交往行為提出明確要求，包括與地方黨政機關和有關單位及其人員，企業及其相關人員，社會團體，新聞媒體、理論研究和學術交流機構及相關人員，少數民族和宗教組織及信眾，國（境）外組織、機構、人員，親友交往，以及網路社群平台虛擬交往等。

大紀元專欄作家王赫表示，習近平要求軍隊要絕對忠誠，與社會大環境隔離。

大紀元專欄作家王赫：「前幾年中共已經在搞清理什麼部隊參加社團，部隊從中國作家協會退出來，部隊的運動員不參加全國的體育運動會等等等等。加上把部隊要圈養起來，跟社會隔離起來，來完全接受中共中央，接受軍委主席他的指揮，只聽他一個人的。所以這個行動推進到現在，也就是把領導幹部，你的個人生活圈、工作圈、朋友圈，全部給你控制起來。」

改規範堅持要以「習近平思想」為指導，加強軍隊領導幹部教育管理監督，全面從嚴治軍的要求。

原中共海軍司令部中校參謀姚誠：「因為習近平前段時間一講話就講到了，極限思維和底線思維，就是到了無路可走的時候，要從這個角度去考慮戰略，當然他的避險沒有辦法轉移國內的矛盾，沒有辦法，他只有打仗。但是目前他也知道他沒有能力打，首先是軍隊不聽他指揮。」

原中共海軍司令部中校參謀姚誠表示，習近平最不放心的就是軍隊。

姚誠：「他現在有疑心病比較重，他認為現在軍隊還不是很聽他的話，他想把軍隊跟老百姓隔開。主要是控制軍隊的信息量吧。這是當時在天安門六四的時候，把軍隊隔離開來，告訴他們怎麼怎麼的，然後到天安門去鎮壓。現在就是想把軍隊眼睛和耳朵全給捂上。」

王赫認為，把軍隊全部納入監控範圍之內，體現出習近平有高度的不安全感。

王赫：「習近平那個掌軍已經10年了，軍中也搞出了很多大老虎出來，軍隊也進行軍改重塑了。部隊的將領是換來換去，可以說以前江、曾派系的人，基本上都已經換完了。但是帶來一個問題是什麼呢？新上任的人，難道沒有兩面人嗎？每個人你又看得準嗎？什麼時候會冒出一匹黑馬出來呢？所以這些事情都根本就是看不準，所以他的憂慮感非常的強。」

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴表示，新頒布的規範可能意在根除兩個不名譽的前中央軍委副主席郭伯雄和徐才厚的遺毒。

6月初，中共軍報連續發表評論文章，並且兩次點名此前已落馬的四大「軍虎」郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽，他們是所謂軍隊政治生態的「污染源」，聲稱要「全面徹底肅清郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽流毒影響」。

王赫：「中國現在軍隊這個事情的忠誠度來說的話，其實是個很大的問題。因為你換來換去的話，結果是什麼呢，連你自己也搞不清楚，誰是你可靠的人，誰是心懷叵測的人。那麼在這種情況下怎麼辦呢，如果突然發生一個事變，可能以你意想不到的方式，意想不到的人就突然搞出事情出來，這個天下形勢風雲大變。所以整個中國政局因此充滿了詭異，充滿了不可預測性。」

除了軍隊外，中共近日也召開會議，對多個部門進行所謂的「幹部隊伍教育整頓」。王赫認為，習近平掌權之後，軍隊是互不信任。出台規範只是進一步把軍方的信息向社會屏蔽，把軍隊變成一個黑箱，外界無從查證。

編輯/黃億美 採訪/駱亞 後製/高玉

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