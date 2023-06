以多元宇宙作為故事背景,並有150個獨一無二的原創蜘蛛人,以及90個延伸變化而成的蜘蛛人的《蜘蛛人:穿越新宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse),絕對可以說是同類電影中的彩蛋王!

by 出前一廷 - 2023/06/21 更新

Photo / 索尼影業

一部超級英雄片中的彩蛋,往往是喜愛這類電影的觀眾都會深感興趣的事。而在2018年備受好評的動畫片《蜘蛛人:新宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)中,由於故事一口氣讓數名不同平行宇宙的蜘蛛人角色,紛紛來到主角邁爾斯.莫拉雷斯(Miles Morales)的世界裡,因此也在這個部分,提供了許多彩蛋內容來滿足超級英雄片愛好者的相關樂趣。

然而,在近期推出的續集《蜘蛛人:穿越新宇宙》裡,由於劇情與跨越上百個多元宇宙所組成的蜘蛛人聯盟有關,因此也使本片更是帶來極其驚人,幾乎可以說是同類電影至今數量最多的彩蛋內容,因此也讓不少觀眾紛紛表示,希望能夠在戲院裡面慢慢停格,逐一找出裡頭的所有彩蛋。

也因為在《蜘蛛人:穿越新宇宙》裡,光是各個宇宙版本的蜘蛛人便有240名之多,全片所有角色的數量甚至更高達600名之譜,因此在這個我們還無法一一停格確認的當下,也實在很難將《蜘蛛人:穿越新宇宙》裡的所有彩蛋給全部找出。所以接下來的彩蛋內容,也讓我們先將焦點給集中在其中比較明顯,同時也比較有趣的內容,來先行看看這部大受矚目的動畫續集,裡頭藏有哪些有趣的驚喜與彩蛋吧!

1:女蜘蛛人/關.史黛西 Spider-Woman / Gwen Stacy

如果你是熟悉原本蜘蛛人故事的觀眾,應該就會知道在正史的故事裡,關.史黛西是蜘蛛人彼得.帕克(Peter Parker)的女友,並在蜘蛛人與綠惡魔的一場戰鬥中不幸身亡。

但在2014年9月發行的漫畫《蜘蛛宇宙的邊緣》(Edge of Spider-Verse)第二期裡,我們得知,在第65號地球中,意外成為蜘蛛人的角色,變成了關.史黛西。而在上一集的《蜘蛛人:新宇宙》裡,我們只是大概知道她的過去,並曉得在她的宇宙裡,彼得.帕克已經身亡。而在《蜘蛛人:穿越新宇宙》中,則更清楚交代了她那與漫畫原著,基本上並未相差太多的背景。

2:蜘蛛人2099/米蓋爾.歐哈拉 Spider-Man 2099 / Miguel O'Hara

雖然名字中有「2099」這個數字,但其實蜘蛛人2099是來自第928號地球,2099這個數字的意思則是年份,代表在米蓋爾.歐哈拉的宇宙中,他是來自2099年的未來蜘蛛人。

這個角色最早出自1992年8月的漫畫《驚奇蜘蛛人》(The Amazing Spider-Man)第365期,具有驚人的高智商,並在反抗煉金術公司的過程中,意外使自己有一半的DNA變成了蜘蛛的DNA,因此成為了蜘蛛人2099。

3:女蜘蛛人/傑西卡.德魯 Spider-Woman / Jessica Drew

女蜘蛛人傑西卡.德魯這個角色,最初登場於1977年2月的漫畫《漫威聚光燈》(Marvel Spotlight)第32期,小時候由於病重之故,被父親注射受到輻射影響的蜘蛛血清試圖治療,就此獲得能力。

在漫畫中,她的命運頗為坎坷,曾被九頭蛇組織洗腦,後來雖然一度加入新復仇者聯盟,但在漫畫版《秘密入侵》(Secret Invasion)的情節中,卻被揭露這個角色其實有四年的時間,都是由史克魯爾人變形取代而成,一直到《秘密入侵》事件結束後,本尊才總算正式回歸。

4:萊拉 Lyla

萊拉是蜘蛛人2099的人工智慧助理,首度出現於1992年9月發行的漫畫《蜘蛛人2099》第一期。在漫畫中,她的形象以瑪麗蓮.夢露(Marilyn Monroe)作為原型,但在《蜘蛛人:穿越新宇宙》裡則有著截然不同的樣貌。

在漫畫中,萊拉與蜘蛛人2099的關係十分親密,甚至由於一度產生人類情感,導致系統曾出現問題,並試圖謀害蜘蛛人2099的未婚妻,後來才被修復成功。

5:蜘蛛女/梅.帕克 Spider-Girl / May Parker

梅.帕克這個角色絕對可以說是《蜘蛛人:穿越新宇宙》裡的可愛擔當,給人的感覺就有點像是皮克斯動畫《超人特攻隊》(The Incredibles)裡的巴小傑(John Jackson Parr)一樣。

在漫畫世界中,梅.帕克最早出現在1998年2月的《無限可能:假如…?》(What If)第105期中,其身分如同《蜘蛛人:穿越新宇宙》裡一樣,是彼得.帕克在平行宇宙中的女兒,並在遺傳了蜘蛛人的能力後,於15歲時繼承父親衣缽,化身為蜘蛛女(Spider-Girl)開始捍衛正義。

6:禿鷹 The Vulture

在《蜘蛛人:穿越新宇宙》中,一個不確定編號,僅被稱為「達文西宇宙」版本的反派禿鷹,來到了第65號地球,與關.史黛西展開一場激戰。

有趣的是,在電影《魔比斯》(Morbius)的隱藏片段中,我們也曾看到《蜘蛛人:返校日》(Spider-Man: Homecoming)裡,由米高.基頓(Michael Keaton)飾演的禿鷹,由於奇異博士(Doctor Strange)在《蜘蛛人:無家日》(Spider-Man: No Way Home)中施展的咒語,使他因此被拋到了《魔比斯》所屬的宇宙中,或許只能說在電影的世界裡,禿鷹這個角色就是跟多元宇宙特別有緣吧。

7:印度蜘蛛人/帕維卓.普拉哈卡 Spider-Man / Pavitr Prabhakar

帕維卓.普拉哈卡是第50101號地球的蜘蛛人,最早出現於2004年11月推出的漫畫《蜘蛛人:印度》(Spider-Man: India)中,一開始是漫威為了要拓展印度市場而推出的獨立角色與作品,後來才又在10年以後,於漫畫與多元宇宙蜘蛛人相關的情節中再度登場。

8:龐克蜘蛛人/霍比.布朗 Spider-Punk / Hobie Brown

霍比.布朗最早登場於2015年1月重啟版本的《驚奇蜘蛛人》第10期,是第138號地球的蜘蛛人。在那個世界中,熱愛龐克搖滾的他,由於被一隻遭到輻射廢棄物污染的蜘蛛咬到,因此成為了龐克蜘蛛人,並致力於推翻在那個宇宙中,成為了美國總統的「綠惡魔」諾曼.奧斯朋(Green Goblin / Norman Osborn)。

而在《蜘蛛人:穿越新宇宙》裡,霍比.布朗則被改編為英國人,因此就這點來說,或許漫畫與電影版的龐克蜘蛛人,可能也是來自於不同的兩個宇宙吧。

9:斑點 Spot

斑點這個反派,最早出自於1984年12月發行的《彼得.帕克:神奇蜘蛛人》(Peter Parker, the Spectacular Spider-Man)第97期中,人物背景與能力基本上與《蜘蛛人:穿越新宇宙》裡的狀況並未相差太多。

雖然他在漫畫中也是個時常被嘲笑的反派角色,但就跟在電影中一樣,後來的漫畫情節裡,也證明了要是他真的凶殘起來,則會具有高度的危險性。而《蜘蛛人:穿越新宇宙》裡的斑點,則更有可能是無數個平行宇宙的他裡頭,最具威脅性的版本。

10:第199999號地球:漫威電影宇宙

在蜘蛛人2099提及多元宇宙所需遵守的正史事件時,曾提到第199999號地球的奇異博士與蜘蛛人曾經引起很大的麻煩。而第199999號地球,正是我們所熟悉的漫威電影宇宙所屬的世界,而他提到的事件,自然也正是《蜘蛛人:無家日》的情節。

11:第168號地球:索尼蜘蛛人宇宙

在斑點進行他的多元宇宙探索時,曾出現一個真人版本的世界,由於與斑點對話的那名雜貨店老闆娘,正是電影《猛毒》(Venom)裡的那位陳太太,所以我們可以從她也認識猛毒的情況下,知道為什麼她對斑點的出現顯得見怪不怪。

也因為陳太太的出現,所以也讓我們知道,那裡正是第168號地球,也就是《猛毒》、《猛毒2:血蜘蛛》(Venom: Let There Be Carnage)與《摩比斯》所屬的索尼蜘蛛人宇宙。

12:《號角日報》總編輯

對於看過「蜘蛛人」相關電影的觀眾來說,只要一提到《號角日報》(Daily Bugle)的總編輯J.喬納.詹姆森(J. Jonah Jameson),勢必都會立即想到由J.K.西蒙斯(J. K. Simmons)飾演的版本。他不僅在陶比.麥奎爾(Tobey Maguire)版中扮演這名角色,同時也在湯姆.霍蘭德(Tom Holland)的版本中再度擔任此角,足見其受到歡迎的程度。

而在《蜘蛛人:穿越新宇宙》裡,不管是哪個宇宙,只要是這個角色講話的地方,那麼聲音便同樣全是出自J.K.西蒙斯,因此也讓他簡直就成為了一個比蜘蛛人還要無法動搖的多元宇宙存在。

13:真人版潛行者 Prowler

在《蜘蛛人:穿越新宇宙》中,有出現一名由唐納.葛洛佛(Donald Glover)所飾演的真人版潛行者。值得注意的是,其實在《蜘蛛人:返校日》中,他便曾扮演過亞倫.戴維斯(Aaron Davis),也就是邁爾斯.莫拉雷斯的叔叔,甚至還在片中提及自己有個侄子,代表了邁爾斯也可能確實存在於漫威電影宇宙裡。

而當唐納.葛洛佛飾演的潛行者出現在《蜘蛛人:穿越新宇宙》裡時,則是已經穿上了潛行者的服裝,只是我們難以確定這個角色究竟是出自另一個宇宙,又或者在漫威電影宇宙中,他已經正式成為了潛行者……

14:遊戲版蜘蛛人

在《蜘蛛人:穿越新宇宙》的前半段裡,邁爾斯的室友曾有在寢室裡玩過PS5,而他所在玩的遊戲,後來被證實為是即將在今年稍晚發售的《漫威蜘蛛人2》(Spider-Man 2)。但有趣的是,在後面蜘蛛人聯盟總部的場景中,這款遊戲版本裡的彼得.帕克與邁爾斯也曾一同出現在這裡,因此則讓裡面的多元宇宙設定,似乎變得更為複雜了些。

15:動畫版蜘蛛人

除了遊戲版本外,《蜘蛛人:穿越新宇宙》裡也有許多電視動畫版本的蜘蛛人與反派登場。其中包括2008 – 2009年播出的《神奇蜘蛛人》(The Spectacular Spider-Man)、2012 – 2017年的《終極蜘蛛人》(Ultimate Spider-Man)、1981-1983年的《蜘蛛人和他的驚奇朋友》(Spider-Man and His Amazing Friends),以及在《蜘蛛人:新宇宙》的字幕後隱藏片段中,便有登場過的1967 – 1970年首部《蜘蛛人》(Spider-Man)動畫的版本,也都全部在本片裡一併現身。

16:真人版蜘蛛人

在蜘蛛人2099向邁爾斯解說「正史事件」不可動搖的段落中,我們也曾在他身後的螢幕上,看見陶比.麥奎爾版本的班叔之死事件,以及安德魯.加菲爾德(Andrew Garfield)版本的大隊長之死事件,只是或許是由於版權問題,因此漫威電影宇宙的湯姆.霍蘭德版本相關橋段,則並未出現在本片當中。

17:樂高版蜘蛛人

《蜘蛛人:穿越新宇宙》的其中兩名製作人菲爾.洛德(Phil Lord)與克里斯多福.米勒(Christopher Miller),曾在過去一同編導過《樂高玩電影》(The Lego Movie),因此在本片中,會出現一個由樂高所組成的宇宙,自然也不是什麼太意外的事。

其中最有趣的地方,在於這個段落原本並沒有寫在《蜘蛛人:穿越新宇宙》的劇本裡,而是在網路上出現一支以樂高積木重現《蜘蛛人:新宇宙》的預告影片後,才讓他們兩人決定聯絡製作者,邀請他製作一段《蜘蛛人:穿越新宇宙》的情節,而也正是這個時候,他們才知道,原來那名叫做普雷斯頓.穆坦加(Preston Mutanga),竟然只是個14歲的孩子而已!

18:蜘蛛貓 Spider-Cat

蜘蛛貓是來自第999號地球,初次登場於2011年9月推出的漫畫《蜘蛛島:我愛紐約市》(Spider-Island: I Love New York City)第1期。這部漫畫是一部特別的選集,假設了紐約市的不同居民在獲得了蜘蛛人的力量後,會發生怎樣的故事。而這隻蜘蛛貓,則以擊敗一隻叫做猛毒的鴿子,作為自己的「貓」生目標。

19:蜘蛛霸王龍 Pter Ptaker

來自第66號地球的蜘蛛霸王龍,最早出現在2022年8月推出的漫畫《蜘蛛宇宙的邊緣》(Edge of Spider-Verse)第2卷中。一開始,牠只是一隻瘦小的翼龍,在被一隻霸王龍攻擊時,由於遭到上頭有著外星蜘蛛的隕石擊中,使雙方因此交換了身體,並讓牠具有蜘蛛人的力量,並在日後被捲入與多元宇宙有關的事件。

20:投網者與蜘蛛馬 Web-Slinger & Spider-Horse

投網者與蜘蛛馬最初登場於2015年1月的新版《驚奇蜘蛛人》第3卷中,所屬的地球編號則是31913。身為西部槍手的投網者,與自己的馬同時被一隻具有神奇力量的蜘蛛所咬,因此使他們同時擁有了蜘蛛人的能力,彼此之間還有強烈的心靈感應。後來還曾與漫畫版本的邁爾斯一同併肩作戰。

21:邪惡六人組 Sinister Six

在《蜘蛛人:穿越新宇宙》的結尾時,第42號地球的新聞報導,曾提到邪惡六人組的相關消息。這個反派團隊最初全都出自蜘蛛人的敵人,初期成員包括禿鷹、八爪博士(Doctor Octopus)、電光人(Electro)、獵人克拉文(Kraven the Hunter)、神祕客(Mysterio)、沙人(Sandman)等人,後續則曾更換成員,甚至人數也未必只是六人。而在《蜘蛛人:穿越新宇宙》中,第42號地球的邪惡六人組成員仍未確定,但相信應有不小可能,會出現在下一集的劇情中。

22:「新宇宙」團隊集結

在《蜘蛛人:穿越新宇宙》的結局時,關.史黛西集結了數名不同宇宙的蜘蛛人準備前往協助邁爾斯。而在這個團隊中,除了本集登場的部份角色外,也包括了在上一集中登場的潘妮.帕克(Peni Parker)、暗影蜘蛛人(Spider-Man Noir)與豬豬人(Spider-Ham)等角色,讓《蜘蛛人:新宇宙》中的團隊,也因此有機會能在下一集的《蜘蛛人:超越新宇宙》(Spider-Man: Beyond the Spider-Verse)裡再度集結。

以上的22點,便是與《蜘蛛人:穿越新宇宙》有關的彩蛋與驚喜,只是也正如一開始所說,由於本片的彩蛋實在過於豐富,因此這邊只有選出了一些較為有趣與主要的部份稍作解說。不知道你在《蜘蛛人:穿越新宇宙》裡,又有看到哪些自己深感好奇的特殊版本蜘蛛人呢?

延伸閱讀