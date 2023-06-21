「乾淨世界」助師生共學成長 台教師為之振奮

【新唐人北京時間2023年06月22日訊】「當我看到乾淨世界這平台的創辦理念時，既感動又敬佩！這麼困難的事，居然有人願意帶頭做。」當複雜的網路世界正在不知不覺地戕害兒童身心、讓許多家長老師束手無策時，乾淨世界的出現，讓台灣教師鄭雅勵大為振奮。

雅勵老師：未想到竟有為師生家長打造的網絡平台

雅勵老師說，「世界上的大科技公司多數只是將用戶當成賺錢工具，並不像我們教師或家長一樣，會真心考慮對孩子的影響。我沒想到，竟然會出現一個願意為孩子、為老師、為家長著想，全新打造的網路平台。」

鄭雅勵是台灣新竹縣教育研究發展暨網路中心教學輔導組教師。16年的教學經歷中，她發現隨著網路世界的興起，現在的孩子卻反而越來越難教，大家都心知肚明，根本原因在於網路上不良內容的侵蝕和影響。

直到她親自使用乾淨世界後，雅勵發現來自網路的問題不但迎刃而解，她還可以自由充分地利用乾淨世界中的各種資源，創建自己的教學百寶箱，分享給各地的教師夥伴們，更進一步鼓勵教師夥伴們到乾淨世界平台創建班級頻道，分享班級活動作品與班級點滴、凝聚班級向心力。

雅勵老師將過程中的心得和成果分享出來，希望更多師生和家長也能享用無毒無害的網路乾淨世界。

教育界的煩惱：不正確的想法行為多受網絡影響

回顧教學經歷時，雅勵老師談到，「每當發生社會不良事件時，輿論往往導向從教育著手才是根本，並將責任歸諸於學校。但其實多數教師都在很盡心盡力教導孩子，那麼孩子那些不正確的想法、行為，是從哪來的呢？」雅勵老師發現，「其實多數就是受到網路上不良內容的影響。」

「其實許多老師都很認真努力地在教導孩子，但整個大網路環境卻無時無刻在污染著孩子，現在的老師們猶如在跟網路不良內容拔河拉鋸。」

「有人說，教育不能單靠學校，家庭教育同等重要，呼籲家長也需負起責任，然而實際情況是，網路不良內容對孩子的影響，讓不少家長也很無奈，甚至還因此發生親子衝突。」

她舉了一個實例：「之前班上有個孩子叫小芊，三年級時單純可愛，但是上四年級後，我發現她眼神變了，開始有些不太好的行為，因此我就找她爸爸談話，希望能找出原因。爸爸坦承，前陣子他送給了小芊一隻手機當禮物，小芊很喜歡，每天都用手機上網或玩線上遊戲。」

「爸爸發現手機網路對孩子的不良影響後，決定先收回孩子的手機。一陣子後，小芊漸漸恢復了之前單純可愛的樣子。可是有一天，小芊跑來問我：爸爸說，老師說我有退步，所以要先收回我手機。那麼請問老師，我現在有進步了，老師可以請爸爸還我手機了嗎？」

雅勵說，當時她語塞了，要請爸爸再給她手機嗎？

教育部推動數位學習 引發擔憂

雅勵說，雖然網路上的不良內容會污染孩子，但網路目前已成為人們生活中不可或缺的一環。「尤其最近幾年疫情下，學校有時需停課，為使孩子教育不受影響，台灣教育部近年推動數位學習計劃，補助各校平板、建構無線網路。」

她認為數位學習已是現代不可避免的教育方向，運用的好確實能提高孩子學習成效，但問題也隨之出現，「我們必須直面的問題是，網路同時也充斥著暴力、色情、毒品、犯罪等不良內容，在我們推動數位學習，促使更多學生運用網路的同時，如何避免那些有害內容侵蝕孩子呢？」

她談到之前還曾看過許多令人膽戰心驚的新聞，像是「囂張！TikTok成最新販毒管道，藥頭暗語：音樂課」等等。

所以許多教師和家長都在思索和尋找，有沒有一個平台，能同時具有豐富的教育資源，又能避免那些不良內容的危害呢？

當看到乾淨世界時，她驚喜發現，原來這就是大家夢寐以求的解方、良方，因為它的設計是以善念出發，包羅萬象又沒有毒害的內容，且能避開讓人成癮的大數據控制。

「所以當我看到乾淨世界這平台時，真的好感動，這是一個為孩子、為老師、為家長，甚至是為所有人打造的全新網路平台。」雅勵說，這平台的創辦理念，不但消除了她對網路的疑慮和恐懼，還可以充分將內容運用在教學上。

身為教師，雅勵毫不吝惜地將自己這幾個月的使用心得分享出來，希望更多老師、家長和小朋友也能夠受惠。

從乾淨世界中尋寶&整理自己的教材庫

從雅勵老師整理的乾淨世界教學百寶箱，點擊進去，可以尋寶。

1. 教育資源寶庫

https://bit.ly/3KaOore

2. 乾淨閱讀

https://bit.ly/43EWvDD

雅勵老師說，在數位學習趨勢下，每個老師都會整理自已的教材包，過去有時會在YouTube上搜尋，但也常擔心播放時側邊跳出其它不良東西，其實許多網路平台並不是我們能放心鼓勵孩子使用的。

「現在有了乾淨世界這平台，我們就能放心地到上面去找這種教育資源，整理自己的教材包了，我整理的這教育資源庫，分享給其他教師夥伴後，大家都覺得好，有的校長還會再分享給他學校的教師們。」

「因此推薦教師們除了可運用我整理的這教育資源庫外，自己也可從中再延伸尋寶，整理自己專屬的教材包，也可運用乾淨世界上『關注』和『收藏』的功能，可以很方便地將自己喜歡的頻道或內容保存起來。」

雅勵老師：這是優質的分享平台 師生的創作園地

雅勵老師發現，乾淨世界不僅可在上面找各類教材，也可做為班級分享平台、學生創作園地，「因為這平台無有害內容，我們可以放心鼓勵孩子和家長常常上來，可以凝聚班級向心力。」

「目前陸續有些老師在上面開設班級頻道，我逐步彙整起來，讓其他教師夥伴可以參考其他人的班級活動和應用方法。」

她說，「有的老師會用乾淨世界簡易錄製短影片的功能，紀錄上課精華的片段、孩子童真的分享。有的老師會撰寫帖文附上圖片，分享班級點滴，溫馨又可愛。」

班級博覽會：活動／作品／親師生點滴，點擊進去就可欣賞。

https://bit.ly/3WzIC75

暑假企劃：

放暑假啦！雅勵老師說，來乾淨世界，過個充實快樂、親子共成長的暑假。

不少教師擔心學生暑假沉迷於線上遊戲影響身心並使能力退步，導致開學後教師得重新調教相當辛苦，很多家長也對於孩子放暑假在家如何安排作息感到苦惱，雅勵說，現在有了乾淨世界這平台，當假期來臨時，教師不再只能派紙本作業，還可以發有趣的活動任務，讓孩子放假時間花在更有意義的事情上，過程中還能增進親子關係。

以下是雅勵跟幾位教師夥伴一起設計的暑假任務企劃，其他教師及家長們可再根據自己孩子的年齡和特性做變化。

乾淨世界讓多采多姿的暑假，親子共學、寓教於樂

教育資源寶庫 > 一天一則，親子共學成長

https://bit.ly/3KaOore

乾淨閱讀寶庫 > 一天一篇，增進閱讀理解素養

https://bit.ly/43EWvDD

校園博覽會寶庫 > 活動／作品／親師生點滴

https://bit.ly/3WzIC75

雅勵老師說，你也可以這麼做：

欣賞其它學校班級的分享後，也註冊一個自己的帳號，經營自己專屬的空間／頻道，用於以下任務：

◎暑假生活：將豐富的暑假生活，用手機拍照，或錄製簡易短影片，上傳跟大家分享。

◎善念善行：做一件關懷家人、幫助他人的善念善行、愛的行動，例如：幫家人做一道愛的料理（也可以是跟家人一起合作完成）或其它令人暖心的感恩行動，拍照或錄製短影片上傳分享。

◎學習檔案／作品集：將自己的過往的學習歷程或作品，拍照整理上傳，累積自己的學習檔案／作品集。

雅勵老師說，目前已經有一批學生頻道開通了，導師可以用關注功能，管理學生們的頻道。

為學生提供一個展現多元智能、發揮才華的舞台

雅勵老師在教學中發現，孩子需要有表現的舞台、需要得到肯定，「因此才會有些孩子在班級中得不到成就感時，會沉迷於網路虛擬世界」。

「現在我們可以運用乾淨世界這平台，引導孩子在上面分享自己的作品、展現自己的才華，讓每個孩子都有被看見的機會、獲得自信與成就。」

「例如有的孩子可能數學不夠好，但他很會繪畫、很會手作工藝，我們便可鼓勵他在這平台分享，引導孩子將時間花在發展自己的正面興趣及專長上。」

加上近年漸多教師課堂會運用學思達教學法、TBL任務型教學法、MAPS教學法……等策略，希望提高學習動機與成效，當教師運用上述教學法時，便可善用這平台，讓學生在這平台上進行發表。在這平台的發表不受教室時空限制，即使遇到疫情停課也不受影響，也沒有容量限制、完全免費，學生還能同時累積自己的學習歷程檔案。師生可以在上面靈活發想各種應用方法。

雅勵老師說，乾淨世界同時是國際化的平台，各國都在陸續推廣應用，「隨著平台在各國的發展，台灣孩子在上面分享的作品，也許將來有一天會讓國際友人看到呢！未來我們應該也會陸續看到其它國家教師或學生的分享，也是一種很不錯的國際教育師生交流。」

雅勵老師的呼籲

雅勵說，我想對教育部門官員、教師夥伴、家長、社會中堅主流、社會大眾誠懇呼籲：

過去面對網路對孩子的不良影響，沒有人能提出解決之道。如今最難的一步已經有人做了，乾淨世界這樣偉大又困難的工程，需要我們一起珍惜、推廣、應用、支持，使它發揮更大作用。身為大人的我們，也需要以身作則，帶孩子一起使用這個對身心成長更有益的平台。

接下來乾淨世界還將舉辦善念善行、善念點亮台灣等活動，啟發孩子善念、帶動家庭、社會善的風氣。雅勵老師認為，相信在大家共同參與支持下，一定能改變整個大環境，讓我們和下一代擁有一個乾淨美好的世界！

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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