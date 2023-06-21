【未解之謎】UFO美國賭城墜毀 外星人出現了？！

大家好，我是扶搖，歡迎和我一起探索未解之謎。

我們之前剛剛介紹了亞利桑那州的鳳凰城UFO目擊事件，與之毗鄰的內華達州拉斯維加斯就又新傳出了疑似UFO的不明光點墜落事件，而且還有人表示目擊到了外星人。一時間相關視頻在網絡爆紅，大家都想知道，到底發生了什麼。

綠色光點

根據美國流星協會（American Meteor Society）的說法，在今年4月30日晚間11時50分左右，一個發著綠光的不明飛行物，以高速劃過夜空，在內華達州南部消失。這個不明飛行物發出的光很亮，甚至連猶他州和加利福尼亞州都能看見。

一位正在巡邏的警察，剛剛好通過隨身攜帶的攝像機拍下了這一幕。與此同時，附近的一個門鈴攝像頭也記錄下了一個奇怪的聲音，聽起來彷彿是有什麼東西砸下來的撞擊聲。

而在此之後大約40分鐘，美國911報警中心接到一通報警電話，一位居住在51區128公里之外的居民說，在自己後院發現了兩個外星人。

報警人安吉（Angel）說，他和哥哥，以及父親當時正在自家後院幹活，突然看到一個流星一樣閃亮的物體，一直往下墜落。他們感到了一股衝擊波，之後發現不明物體墜落的地方變得非常朦朧和模糊，好像有什麼東西在遮擋似的。

之後，安吉他們聽到周圍好像有很多人的腳步聲，之後他們還聽到自己的屋頂上有很多腳步聲，並且看到一個8英尺高的生物爬進了停在院子中的一輛大型裝載機內，似乎想啟動這輛車。安吉乘機仔細看了看這個生物，只見它皮膚是灰綠色的，眼睛很大，腿很長，安吉甚至聽到了它沉重的呼吸聲。而當安吉和這個生物對視的時候，他突然感到自己動不了了，就好像被定住了一般。

警方：「有兩個人，或者說兩個物體在你們的後院？」

安吉：「沒錯，而且它們非常大，大概有8、9、10英尺高。我不確定，它們看上去像外星人，很大的眼睛，我無法解釋，還有很大的嘴，它們的眼睛在發光，它們100%不是人類。」

大約38分鐘後，兩位警員抵達了安吉家調查，其中一位表示，有其他警員也看到了天空中的奇怪物體，沒想到就接到報警說有外星人。警員隨即和安吉一家人去後院檢查，這時後院的奇怪生物已經消失不見了。只在地上留下一個圓形的印記。

還有一件很詭異的事情，安吉家的後院是安裝了攝像頭的，但是就在這個不明飛行物落下的時候，攝像頭停止工作了，等攝像頭再次運作時，不明飛行物和奇怪生物都已經不見了。

拉斯維加斯電視台知名UFO調查記者喬治‧納普（George T. Knapp）對安吉一家進行了多次採訪，他表示安吉一家所說的話互相支持，沒有發現他們說假話的跡象。

事發之後幾天，有兩名警員對安吉家進行了回訪，安吉一家人提到，看到有穿西裝戴墨鏡的人開著掛政府牌照的車，從他們房子前緩緩地開過。附近的奈利斯空軍基地和五角大樓都表示自己沒有介入這起事件，那麼那些戴墨鏡的人又是誰呢？

此外，納普還透露安吉其實拍攝了奇怪生物的視頻，但是目前不打算公布，不知道安吉的決定和這些戴墨鏡的人有沒有關係。

雖然安吉沒有公布他拍攝的視頻，但是最近幾日，另一部視頻則緊緊抓住了大家的眼球。難道它就是安吉家後院的奇怪生物？

拍到外星人？

在這部視頻中，可以清晰地看到有一個體形高大的奇怪生物，它全身赤裸，可以像人一樣用兩條腿站立，四肢很長，手指也很長有點像爪子的感覺，在它的身後還可以看到尾巴一樣的東西。而看它的臉，似乎和小灰人有些相似之處。這個生物似乎正在某個房子的院子內，或者說屋外樹林處躲避。

不過，視頻的時間戳是2023年5月26日，也沒有地點信息，所以我們目前無法確定這個生物是不是從安吉家後院消失的「外星人」。不管是不是同一個啦，光知道有這樣的生物存在，就已經夠令人寒毛直豎了，是不是呢？

雖然目前世界上，沒有哪國政府公開承認有外星人的存在，但是官方也不得不承認，這個世界上有很多我們無法解釋的不明物體、不明現象。正如美國國家航空航天局（NASA）局長比爾‧納爾遜（Bill Nelson）在看過美國情報界2021年相關政府報告後所說的，他認為人類在宇宙中並非「形單影隻」。

而在另一方面，民間UFO調查員多年來也在積極調查和行動，收集了很多的目擊報告、內部人員爆料等等信息，在他們看來，宇宙中絕對存在外星人，而且種類還很繁多。

外星人種類

已故的前加拿大國防部長保羅‧赫勒（Paul Hellyer）曾在​2005年9月25日，在多倫多大學公開演講時，公開表示他相信UFO的存在，這件事轟動一時還上了報刊頭條。

2014年，赫勒在接受今日俄羅斯電視台（Russia Today）的英語新聞節目《SophieCo》專訪時，再度語出驚人。他表示，外星人探訪地球已是歷史悠久，它們種類繁多，有些外表和人類一樣，經常在人們身邊走動，但人們無法分辨。

赫勒說，在冷戰期間的1961年，大約有50架不明飛行物成群結隊地從俄羅斯往南飛越歐洲，當時的北約盟軍最高司令部（Supreme Allied Command）非常擔心，幾乎準備按下緊急按鈕。他們在調查了3年後總結說，至少有4種外星人來到地球已經有幾千年的時間了。

不過赫勒並不完全贊同這個調查結果，他說自己從不同渠道的報告得知，外星人的種類大約有80種。這裡我們來說幾種常常被提到的外星人。

1. 灰人

灰人應該是大眾最為熟知的外星人種類，在很多科幻電影、動漫卡通中都可以看到它們。它們最明顯的特點就是有著大頭和大眼睛，而四肢相對於腦袋非常纖細。

灰人的皮膚有多種顏色，根據不同的目擊報告，已知的有白色、灰色、白灰色、灰藍色、灰綠色。根據身高，也分為大灰人（大約2至3米）和小灰人（大約1.2米）。根據這個說法，我強烈懷疑，之前提到的安吉後院的外星人就是屬於大灰人。

灰人多是來自獵戶座的澤塔雙星系統。

2. 類人族

這類外星人看上去和地球人很類似，赫勒就提到一種北歐金髮人，它們身材高挑，有著金色的頭髮，人們看到它們會誤以為它們是北歐人。UFO界常常提到的昴宿星人（Pleiadeans）據說就屬於這一類。昴宿星人有男女之分。據說他們可活1千年。昴宿星人住在泰萊塔恆星（Taygeta）的依柔行星（Erra）。跟昴宿星人接觸最多的是瑞士獨臂農夫比利‧邁爾（Billy Meier），他和昂宿星人Sfath多次接觸。他們的談話內容很廣，包括人類的起源、太陽系、宗教、核能等。

除了昴宿星人，仙女星人（Andromedans）、畢宿星人（Aldebaran）和織女星人（Yegan）都屬於這一類。這幾個種族的人都是天琴星人（Lyran）的後裔。由於戰爭，天琴座的人族流落到宇宙各處，生活在不同的環境，所以容貌形態等都有所區別。

3. 爬蟲類

這類就包括坊間流傳的住在地球深處的蜥蜴人。根據《萊瑟塔檔案》介紹，它們自稱是地球的原住民，在星球戰爭中被其它種族的外星人打敗，轉而居住在地下。

正如赫勒說的：「宇宙這麼大，如果只有人類，豈不是太浪費空間了。」這個宇宙中存在外星人的可能性很大，赫勒指出外星人來自不同地方，有些來自太陽系外的星系，有些來自太陽系的火星、金星和土星。它們彼此之間可能互有往來，而且有共同遵守的規定，比如不能主動干預人類發展。

不過，為什麼它們都那麼關心地球與人類呢？

外星人為何對地球情有獨鍾

有些友善的種族是出於對人類未來的擔憂，希望來給人類提個醒，不要一天到晚相互爭鬥，最後把自己給整滅絕了。

赫勒在採訪中說，友善的外星人非常擔心，因為它們認為人類不是地球的好管家，人類不斷地砍伐森林和污染環境。它們不喜歡人類這樣做，曾通過與人對話的方式對人類提出警告。

赫勒舉了個例說，曾有人於1974年被外星人帶到土星的衛星上並被告知，它們認為人類正在污染和破壞地球，人們花費太多時間在互相爭鬥上，花費太多金錢在軍事武器上，對窮人、遊民和病人等卻都照顧不夠。一般來說，昴宿星人這樣的類人族大多是屬於這一類。

可是也有一些外星人是帶有其它目的來的，它們在地球建基地，拿動物做實驗，綁架人類，甚至培育人類與外星人的混種生物，為的是能夠控制人類，並獲得人類完美的人體，從而延續它們種族的生存。

然而受宇宙正的因素的制約，這些懷有惡意的外星人無法堂而皇之地入侵地球，侵占人體。於是外星人通過科技，讓人類沉迷於物質，醉心於競爭，忘記了作為人應該有的精神道德與心靈力量，逐步淪為它們操控的工具，和容易被乘虛而入的軀殼。比如小灰人就是屬於這一類外星人。

也許有人說，外星人提供先進的科技有什麼不好呢？其實呢，這裡不是說技術本身如何，只是說當人的精神道德不到位時，獲得不匹配的高科技，給人類帶來的可能不是福祉而是毀滅。打個比方，如果有一個尚未開化的地方，住著幾個只知道爭搶互毆的野蠻部落，這時如果不教他們仁義禮智信這類文明思想，卻教他們如何造槍枝、大炮，甚至導彈，大家可以想像這些部落的結局會如何呢？

所以說，為了人類的未來，我們人類真是應該好好反省自身，多多關注精神層面的發展。

好了，今天就借著拉斯維加斯的最新UFO事件和大家聊到這裡。未解之謎，我是扶搖，我們下期再見。

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《未解之謎》節目組製作

（責任編輯：李紅）

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