實驗室培育人造肉將上桌 美批准2公司銷售

【新唐人北京時間2023年06月23日訊】以動物細胞製成的人造肉或許很快就會出現在美國餐館和超市。週三（21日），美國監管機構首次批准人造肉，允許兩家加州公司銷售由實驗室培育的肉品。

稀鬆平常的料理畫面，用料卻是不一般的人造肉。

週三（21日），美國農業部允許兩家美國公司「Upside Foods」和「Good Meat」銷售，從實驗室動物細胞中培養出來的肉品。

要在不飼養動物的情況下製造肉，第一步必須先收集來自活體動物的細胞或受精卵等。

實驗人員接著把最可能快速繁殖的細胞，放入大型不鏽鋼發酵罐裡，浸泡在提供生長所需的養分中。

在這些培養皿裡，細胞可以轉變為人們通常食用的類型，包括製造肌肉、結締組織和脂肪的細胞，讓它們不斷繁殖。

經過數天至數週後，罐中的人造肉，可以做成肉排、熱狗或香腸，煮熟後食用。

廚師Jason Hull：「哇，味道很好，口感真的很不錯。」

業者稱，人造肉的目的是消除對動物的傷害，並大幅減少飼養動物對環境的影響。

人造肉業者Joshua Tetrick：「為人們提供他們喜愛的肉類，而不用殺害動物和使用土地資源，這也許能幫助改善我們未來的飲食。」

但有商家認為應將重點放在為產肉動物提供良好飼料和飼養環境。

西班牙有機火腿生產商Juan Fuertes Redon：「我認為製作這樣的產品對顧客的健康非常重要，有機產品的過程是自然的，因為加工肉品對健康最糟糕，所以我認為在業界這非常非常重要，致力於天然產品是最好的。」

事實上，世界衛生組織曾指出人造肉的潛在食品安全問題，如製作過程環節的微生物污染、生物殘留物和副產品，部分人群食用後還可能導致過敏。

新唐人電視台洛杉磯記者站綜合報導

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