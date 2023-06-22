【新唐人快報】基輔情報：俄擬「核」極端行動

【新唐人北京時間2023年06月23日訊】歡迎收看新唐人新聞快報，今天是美東時間6月22日，星期四，需要字幕的朋友可以打開cc字幕，如果您想了解更多沒有受到言論審查的真實消息，請移步到「乾淨世界」的平台，我們會在視頻下方提供連結。

今日焦點：基輔情報：俄擬核「恐怖行動」；瓦戈納砲轟俄高層，對普京撒謊；烏軍精準打擊，轟炸通克里米亞大橋；成都驚現UFO，網友：螃蟹狀的飛船！

烏軍精準打擊 阻斷俄軍補給 轟炸通往克里米亞的大橋

烏克蘭發動了一次精準打擊，擊中了俄羅斯的一處關鍵橋樑。週四，俄羅斯的兩名官員表示，連結克里米亞和俄軍控制的「赫爾松」南部地區的「瓊哈爾大橋」（Chongar），被烏克蘭連夜發射飛彈轟炸，迫使連結中斷，必須改道而行。

據流出的視頻和照片顯示，可以看到大橋被炸出一個大洞，橋下的水流則是一覽無遺，據俄羅斯任命的官員表示，修復工作可能要幾週的時間。

而對於轟炸大橋所使用的武器，則是眾說紛紜，猜測的名單包括了英國援助的暴風影（Storm Shadow）巡航飛彈、美製「陸射小直徑炸彈」等，都在討論之列。

莫斯科指派的赫爾松州長薩爾多(Vladimir Saldo)表示，烏克蘭的襲擊使道路受損，但沒有人員傷亡。他認為襲擊可能使用了「暴風影」飛彈。

據開源情報表示，有專家推測可能是由美國波音公司生產的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB）進行了轟炸，這種炸彈，單枚的炸藥量是93公斤，最大射程為150公里，專家認為它的破壞力與實際造成的損傷，較為接近。

被轟炸的瓊哈爾大橋，又被稱「克里米亞之門」，是通往克里米亞的少數道路之一，在俄羅斯2014年併吞克里米亞後，這條大橋也被莫斯科接管。

烏克蘭軍方發言人胡梅紐克在國家電視台上表示，軍隊的目標是破壞俄羅斯的補給路線，軍事情報官員安德烈·尤索夫表示，隨後將還將有更多的襲擊。

有專家分析，烏克蘭要想切斷俄軍在克里米亞的交通和物資補給，仍需要控制亞速海（Sea of Azov）沿岸，而要想實現這一目標，需要炸毀周邊的3座橋才能達成。

另一方面，烏克蘭官員報告稱，港口城市敖德薩(Odesa)，夜間遭到無人機襲擊，當地的一座倉庫被摧毀。飛彈同時襲擊了中部城市克利福洛(Kryvyi Rih)的一個住宅區，另外東部前線，也不斷出現砲擊和轟炸。

基輔情報：俄方考慮對核電站採取「恐怖行動」

週四，烏克蘭總統澤連斯基表示，收到到情報部門的警告，認為俄羅斯正考慮對目前他們佔領的烏克蘭南部「扎波羅熱核電站」實施「恐怖行動」。

在澤連斯基發布的視頻中，他表示，根據情報部門收到消息，俄羅斯的「恐怖襲擊」將涉及「釋放核輻射」。澤連斯基表示，「他們已經為此做好了一切準備…輻射沒有國界…只取決於風向。」不過澤連斯基並沒有提供相關證據和更多情報細節。

俄羅斯方面否認了這一指控，據俄羅斯國家通訊社「塔斯社」報導，克里姆林宮週四回應這一指控，稱是「又一個謊言」。

與此同時，普京週四在莫斯科向安理會成員發表講話時重申，烏克蘭還沒有耗盡「進攻潛力」，普京補充說，烏克蘭擁有「一些尚未啟動的戰略儲備」。儘管普京聲稱烏克蘭軍隊正在節節敗退，但他警告說，俄羅斯武裝部隊在「開展戰鬥工作」時需要「實事求是」，特別是烏克蘭和盟友已經明確表示，「決定與俄羅斯戰鬥到底」。

俄國防部稱擴張預備役 瓦戈納砲轟俄高層

隨著戰火持續，俄羅斯面臨著兵力短缺的困境，本週俄國下議院已經完成了一系列法案，允許囚犯、前科犯，或嫌犯，通過入伍來洗白犯罪紀錄。俄羅斯國防部長紹伊古在週四表示，預計到本月底，俄羅斯將擁有足夠的新兵組建後備軍，來增強武裝力量。

紹伊古對普京和俄羅斯安全委員會成員表示：「截至今天上午，已經按照合同招募了 114,000 人，還有超過 50,000 名志願者。」

他表示，正在軍內建立預備役部隊。此外，在第1坦克集團軍和第20坦克集團軍的基礎上，增設了5個團。據克里姆林宮的記錄，紹伊古表示，組建陸軍軍團的倡議，也將在不久完成。

紹伊古表示，每天大約有 1,336 名所謂的「積極主動」的人員或相當於一個團的人員，根據合同入伍。此外，每天向俄軍發放112件武器裝備。

今天早些時候，俄羅斯國防部發表聲明稱，20多個在烏克蘭作戰的俄羅斯「志願軍」已經與國防部簽署了合同。車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）是第一個簽署合同的人，但瓦戈納雇傭軍並未簽署。

按照俄羅斯國防部的要求，傭軍團體需要在7月1日前，與國防部簽署合同，而這也受到普京支持，但「瓦戈納集團」的首領普裡格津（Yevgeny Prigozhin），不僅抵制普京的要求，拒絕簽署協議，更是不斷加劇與俄羅斯高層的不合。

週四普裡格津表示，俄羅斯國防部長紹伊古，將烏克蘭戰場上的失敗和挫敗規模向普京撒謊。他指出官方的數據存在巨大問題。

在連續兩天的音頻消息中，普裡格津情緒激動，不斷升級對國防部長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫的批評，指責他們隱瞞了俄羅斯「在前線遭受的嚴重損失」，還說在「總統辦公桌上的全是垃圾」，表示「這一切都對所有人隱瞞，俄羅斯有一天會醒來，並得知克里米亞已經移交給烏克蘭人……」

按照普裡格津的說法，「他們在誤導俄羅斯人民，如果繼續下去，我們將失去最重要的東西：俄羅斯。」雖然不知道，他說的是否真的這麼嚴重，但俄羅斯國防部到現在都沒有做出回應。

應對俄軍冬襲 烏搶修電網 衛星圖看大壩變化

由於擔心俄軍會在冬季展開進攻，烏克蘭開始對電網進行「有史以來最大規模的修復行動」，烏克蘭能源部長哈盧申科週四表示：「發電和配電設施正在恢復，加強電力系統應對軍事挑戰能力的工作也在進行中。」

在烏克蘭搶修電網之際，「卡霍夫卡水庫」潰堤帶來的生態危機還在持續惡化，衛星圖像顯示，水庫周邊地區正面臨乾涸，包括扎波羅熱核電站所在的埃內霍達爾市、尼科波爾市和扎波羅熱市。

早前，烏克蘭總統顧問曾表示，至少有 150 噸的石油污染物，正沿著第聶伯河漂流。 週三聯合國地雷項目負責人則是擔憂，大壩倒塌後的洪水可能將「地雷」衝到黑海附近的海灘。

根據聯合國排雷行動處項目負責人保羅·赫斯洛普的說法， 「這些地雷要麼沉入大海，要麼在未來幾個月內，將隨著水流繼續移動。」赫斯洛普說，「蝴蝶雷」的體積較小、不透氣、又是塑料制材，充滿了液體炸藥，能夠漂浮在水面上。他表示，確信這些地雷會「分散在不同的地方」。其他更重的炸藥，如反坦克地雷，則無法擴散太遠。

英國加息幅度超預期 挪威和瑞士也緊跟

再來關注一則財經消息。週四，英國央行大幅加息，提高基準利率2碼，也就是0.5個百分點，來壓制1980年代以來最嚴峻的通膨。

五月份，英國政府債務達到200億英鎊，比去年同期翻了一番，多了107億英鎊，英國政府債務62年來首次超過GDP，主要原因是社會保障福利和能源支持計劃的成本太高。

英國5月份的通脹率，也居高不下，維持在8.7%，物價漲幅連續第四個月超出預期。

而商品和服務的成本大幅上升，也是外界預期英國央行(Bank of England)可能會多次加息，不過也會加劇很多家庭面臨抵押貸款的「定時炸彈」。

早前美聯儲主席鮑威爾曾暗示，美國可能需要進一步加息。如今英國央行的加息幅度超出預期，同一天，瑞士央行（加息1碼至1.75%）和挪威央行（加息2碼至3.75%），也都上調了基準利率，凸顯了各國對全球通脹的擔憂。

成都驚現UFO 網友：螃蟹狀的飛船

節目的最後，我們來關注一則靈異事件，在成都疑似出現了UFO的身影，「成都UFO」的話題甚至登上了微博熱搜的榜首，有網友在開車途中，看到天空中一顆閃著綠色光芒的星光劃過。根據流出的圖片和畫面來看，綠色的星光甚至照亮了附近的夜空。

有網友表示，根據行車記錄儀上的畫面，認為自己看到的「是一個螃蟹形狀的飛船，綠色翅膀白色身體，帶拖尾。大概往崇州都江堰方向飛過去經過青羊區，高度一千米，直徑大概 200 米的感覺」

還有網友拍到，天空甚至出現光暈，如同UFO降臨。

還有網友感嘆，原來這次有這麼多人看到了這一奇異現象。

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（責任編輯：李紅）

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