【探索時分】美援烏ATACMS 暴風影斬首俄少將

【新唐人北京時間2023年06月21日訊】近日，美國國會起草了2024年度《國防授權法案》的草案，提出美國要預留8000萬美元，專門為烏克蘭提供ATACMS遠程導彈。

ATACMS導彈是由海馬斯（HIMARS）發射的中程彈道導彈，由美國洛克希德‧馬丁公司開發，最大射程能達到300公里。ATACMS導彈長4米，直徑610毫米。非常有意思的一點，就是裝這個導彈的發射桶裡面，它的桶蓋上也有六個圓圈，看起來和海馬斯發射的普通火箭彈發射桶長得一模一樣。所以你在路上看到一個跑的海馬斯，你根本無法分清裡面到底是裝的ATACMS導彈，還是普通的火箭彈。

該導彈實際上是一款彈道導彈。它的最高高度達到50公里，最大速度超過3馬赫，採用慣性制導和GPS制導，可以由海馬斯或者M270發射。海馬斯因為是輕量化的火箭車，只能夠攜帶一枚，M270可以攜帶兩枚。該導彈是在1980年代開始研製，到現在已經有四十多年的歷史了，在2007年美國因為成本原因中止了陸軍戰術導彈的採購。從幾年前美國開始研發射程達到500公里的PrSM（精準打擊飛彈）。

在過去的幾十年中，ATACMS導彈其實有多種導彈型號：最早的導彈採用的是慣性制導，打擊精度不高；到了比較新的M57型號，因為採用了GPS制導，它的圓概率誤差只有9米。對於彈道導彈來說，這樣一個精準度已經相當不錯了。ATACMS導彈有著豐富的作戰經驗，海灣戰爭時期，美國就發射了32枚，而到了2003年的伊拉克戰爭，美國前後總共發射了450枚ATACMS導彈。

獲得ATACMS導彈之後，烏克蘭將大大豐富自己遠程打擊的手段。

「風暴影」斬首俄少將

今年早些時候英國提供了「風暴影」巡航導彈之後，烏克蘭就使用導彈多次遠程打擊腹地的俄羅斯指揮中心，包括今年6月10日，烏克蘭就使用兩枚「風暴影」導彈擊中了位於靠近克里米亞的阿拉巴特沙嘴的俄羅斯的指揮中心。阿拉巴特沙嘴是一個非常狹長的半島，連接著赫爾松和克里米亞，普京在今年4月份的時候曾經到訪過這裡，會見前線的軍事指揮官。而這個地方也成了俄羅斯在前線的一個指揮中心。

在這次襲擊中據悉烏克蘭使用了兩枚「風暴影」導彈，而俄羅斯的一名上校在這次襲擊中陣亡。他就是現年53歲，赫爾松地區（Kherson Region）國家內務部副部長，上校波斯托瓦洛夫。視頻中可以看到，一個龐大的建築物外觀精美，看起來像是賓館或者度假村，現在燃起了熊熊大火，建築物的一部分已經坍塌。

而在扎波羅熱方向，第35軍的總參謀長，謝爾蓋‧戈⾥亞喬夫少將近日陣亡。根據俄羅斯方面的消息，他也是在烏克蘭的「風暴影」導彈襲擊中陣亡的。這名少將出身於俄羅斯精銳的空降軍，在戰爭開始之初，他負責指揮第五坦克旅，之後成為第35軍的副指揮官。烏克蘭國防部長列茲尼科夫近日則表示，所有發射的「風暴影」飛彈都100%擊中參謀部設定的目標。

除了「風暴影」和美國的ATACMS，最近也有傳聞德國將向烏克蘭提供自己的金牛座巡航導彈。金牛座長度為5米，重達1.4噸，搭載渦噴發動機，採用慣導加衛星導航，擁有1馬赫左右的最快速率和500公里的有效射程。這真的是各個國家都把自己的先進武器拿出來讓烏克蘭使用，檢驗一下實戰效果到底好不好。目前，該消息還只是傳言，不過烏克蘭在擁有「風暴影」導彈之後，對金牛座的需求就沒有那麼迫切了。

美援烏貧鈾彈ATACMS

除此之外，美國國防部近日表示，向烏克蘭提供貧鈾穿甲彈沒有什麼大的困難。目前美國向烏克蘭提供的M1艾布拉姆斯主戰坦克已經到達德國，而烏克蘭的士兵也在德國的美國基地進行坦克訓練。

M1作為美國的主力坦克，其標誌性的武器就是貧鈾穿甲彈，貧鈾穿甲彈能夠大大增強穿甲彈的穿透力。

貧鈾有一種特殊的特性，叫做自銳特性。什麼是自銳，就是在經過撞擊之後越撞越銳利，所以叫自銳特性。而鎢合金正好相反，它是自鈍特性，越撞頭越鈍。穿甲彈本身都是一個金屬長桿，在撞擊裝甲之後，會形成一個蘑菇頭，這主要是因為金屬本身的絕熱特性不同所導致的。這就導致相同能量下，貧鈾的穿甲能力要遠遠強過鎢合金。

除了自銳特性之外，貧鈾的燃點更低。在穿甲的過程中，強大的摩擦會使得貧鈾熔解飛散，這種灼燒會讓命中部位的溫度上升到3千多攝氏度，進一步提升炮彈的貫穿能力。

基於以上幾點原因，貧鈾成為了最適合作為穿甲動能彈的材料。它的穿甲能力將比相同情況下的鎢合金彈頭提高10%到15%。不過，貧鈾彈在使用過程中，擊穿裝甲的同時高溫灼燒會產生鈾的氣溶膠，分散在空氣中，會帶來不小的環境污染。

烏克蘭需要更多愛國者導彈

今年美國援助烏克蘭可以說是不遺餘力，近日又宣布向烏克蘭再提供15輛布萊德利步兵戰車和10輛史派克步兵戰車。這些提供的新裝備足以能夠彌補烏克蘭前段時間在庫班方向上的損失。當時有視頻傳出，烏克蘭在一天之內就損失了兩輛豹2坦克和至少8輛布萊德利步兵戰車。當時負責進攻的是烏克蘭的第47機械化步兵旅。

除此之外，丹麥和荷蘭決定，一起出資購買14輛坦克，將這些豹2坦克贈送給烏克蘭。可以看得出來，現在北約國家已經下定決心，烏克蘭在戰場上損失多少，我們都給補充回來。

在6月16日，非洲領袖代表團造訪烏克蘭首都基輔。普京可能是想給非洲領導人送上一份大禮。於是當天總共發射了12枚導彈襲擊烏克蘭首都基輔。其中就包括6枚匕首高超音速導彈，和6枚口徑巡航導彈。

過去一段時間以來，隨著愛國者導彈到達烏克蘭，在首都基輔上空，烏克蘭的攔截率幾乎能達到100%。在5月6日，俄羅斯發射一枚匕首導彈，但被烏克蘭使用愛國者成功攔截；5月16日，俄羅斯發射了18枚導彈，其中包括6枚匕首，全部被烏克蘭攔截。愛國者攔截匕首不再是什麼讓人驚訝的事情，之後大家更會習以為常。從目前的實戰經驗來看，愛國者是一款非常有效的防空武器，而目前烏克蘭則需要更多的愛國者導彈，不僅要防備自己的城市，還需要部署到前線幫助烏克蘭的進攻部隊取得制空權。

烏克蘭大反攻陷入停滯

我們最後再來回顧一下最近幾天烏克蘭戰場進展的局勢。在6月16日，烏克蘭國防部發言人表示，烏克蘭在各條戰線上取得了最多2公里的進展。整體而言，烏克蘭過去一段時間進展不大，但是在兩個新方向上投入了戰鬥，分別位於武赫萊達爾和庫班，想藉機調動俄羅斯第二線的兵力。

烏克蘭的反攻到現在進行了兩個星期，我們可以很明顯地看到，戰爭逐漸陷入僵局。從去年2月份跟蹤俄烏戰爭到現在，我對其中的節奏變化是深有感受。2月份戰爭開始時，根本沒有時間做預錄製的節目，我必須大量的直播才能跟得上當天的進展形式。不過這次烏克蘭大反攻開始之後，除了頭一個星期進展不斷變化。最近一段時間以來，我每天早上起來閱讀最新的資訊，都會發現在整個戰線，無論是巴赫穆特還是扎波羅熱，戰線變動都不大。客觀地講，烏克蘭這次大反攻面臨不少的困難，逐漸陷入停滯，那麼背後到底有什麼原因，烏克蘭之後又會如何反攻，我在之後會詳細做一系列節目帶來我個人的分析。

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《探索時分》節目組製作

（責任編輯：李紅）

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