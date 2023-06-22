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（中央社記者黃雅詩台北22日電）中國頻出招威迫利誘太平洋島國，美國國會設立的智庫專家憂心，美國挹注的資源不足，且美國與馬紹爾群島的自由加盟協約（COFA）今年9月到期，雙方因核試驗的歷史心結未解，能否續約引發關注。

美國長期與帛琉、密克羅尼西亞、馬紹爾群島簽有「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA），美國依約對3國提供防禦與經濟援助，讓美國在該區擁有設立軍事基地等戰略專有權。今年5月，美國與帛琉、密國續簽合約，但仍待國會批准，馬紹爾群島則尚未續約。

美國國會出資設立的和平研究所（USIP）學者波爾（Camilla Pohle）20日接受外交家雜誌（The Diplomat）專訪指出，若國會批准美國與密國、帛琉的COFA，密國將獲33億美元援助，帛琉將獲7.6億美元援助，但美國國會過去曾延後批准相關預算；若再發生此事，必將被中國拿來當分化藉口。

美國與馬紹爾群島的COFA今年9月到期，波爾表示，她4月訪問馬歇爾時，得到消息是「沒有核條款、就沒有協議」，意指美國二戰後曾在馬紹爾群島從事長達10幾年的核實驗，造成嚴重污染與後遺症，馬國不滿美方過去提出的財務和解方案，要求重議合理補償。

波爾表示，帛琉、馬紹爾群島都是台灣友邦，美方會盡力勸阻COFA盟國轉向承認中國，但仍須尊重獨立國家主權，美國不能阻擋各國與中國往來，例如密克羅尼西亞選擇承認中國，馬紹爾群島於1990到1998年間也曾與中國建交。

波爾認為，美國政府已意識到中國插旗太平洋島國的危機，因此已在索羅門群島、東加（Tonga）開設大使館，未來還將在吉里巴斯、萬那杜（Vanuatu）增設使館，並正等待美國國會批准將「南太平洋鮪魚條約」的資金擴增為3倍，但太平洋島國希望美國「做得更多」。

波爾主張，美國必須派出更多高層官員到太平洋島國訪問，展現對該區域的重視，且需即時投注更多資源，以免危及美國的印太戰略。（編輯：林克倫）1120622