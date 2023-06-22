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（中央社記者李宗憲台北22日專電）數十名印尼居民昨天針對政府允許具中資背景的達瑞礦業公司在北蘇門答臘山區採礦，在雅加達的國家行政法院前抗議，並對環境與林業部提告。居民表示，該區位於山區且容易有天然災害，擔憂採礦可能影響安全與生計。

來自北蘇門答臘省代里縣（Dairi Regency）的數名居民昨天到位於雅加達的國家行政法院門口抗議，反對環境與林業部（KLHK）批准具有中資背景的印尼達瑞礦業公司（PT Dairi Prima Mineral，DPM）在該區域採礦，呼籲法院撤銷這項環境許可。日前，數名居民已對環境與林業部提告。

今年73歲、從小在代里縣長大的吉地安（Ompung Gideon）為捍衛家園，遠從北蘇門答臘搭機至雅加達，希望政府能聆聽他們的聲音。她向中央社說：「採礦對環境會造成很大的破壞，不僅會傷害農業且可能污染水源」。

吉地安指出，達瑞礦業公司在其社區採礦，對居民的日常生活會造成很大的的衝擊，並說：「他們（公司）使用的水源和居民相同，因此若水被污染而有毒，我們就會生病。」她希望政府能和印尼居民站在一起，而不是和站在達瑞採礦公司那邊。

其他居民向印尼「時代報」（Tempo）指出，代里縣主要以農民為主，採礦會影響居民的生計，他們強烈反對印尼達瑞礦業公司的存在。報導稱，達瑞礦業公司計劃在代里縣進行鋅、鉛、銀礦石等礦產商業開採。

協助居民向政府提告的非政府組織（NGO）YDPK負責人黛博拉（Debora Gultom）向中央社表示，因居民對政府非常失望，共有11名居民代表控告環境與林業部。她解釋，具有中資背景的印尼達瑞礦業公司自1998年就已在當地蓋礦場，但要進行採礦工作仍必須符合多個環境要求。

黛博拉指出，居民要求政府不要給予環境許可，因為當地常發生地震等天然災害。她說：「礦業公司在當地採礦對居民的安全構成很大威脅。」

據美國之音報導，印尼達瑞礦業公司的51%股份來自中國企業「中國有色礦業集團」旗下的「中國有色金屬建設股份有限公司」、49%股權則來自印尼煤礦巨擘「Bumi資源」（Bumi Resources）的子公司「Bumi資源礦物公司」（Bumi Resources Minerals）。（編輯：高照芬）1120622