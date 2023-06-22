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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會公布，今年4月有16家上市及16家上櫃公司董監事持股不足，且其中有26家上市櫃公司已連續3個月以上董監事持股不足；設解質方面，合計有48家上市櫃公司董監設質比高於5成。

金管會證期局按月公告上市櫃公司董監持股異動及設解質概況，一般而言，若上市櫃公司董監持股過低或設質比過高，意味經營階層利益與公司利益相對脫節，公司治理情形會更受外界關注。

根據金管會揭露最新資訊，今年4月有31家上市公司及17家上櫃公司董監設質比高於5成，其中，有2家上市櫃公司設質比高於9成，分別為上市的光麗生技及上櫃的台境。

若檢視各類股董監設質比，上市公司以玻璃陶瓷類較高，上櫃公司則以鋼鐵工業類設質比較高。

金管會並公告，今年4月有16家上市公司董事持股不足，分別為佳和實業、三洋實業、士林紙業、長榮鋼鐵、大同公司、兆勁科技、麗臺科技、大華建設、今皓實業、隆銘綠能、科風公司、正達國際、誠美材料、十銓科技、浪凡網路、昇陽半導體。

另有16家上櫃公司董事持股不足，包括集雅社股、和進電子、單井工業、逸昌科技、三一東林、駿熠電子、艾恩特股、勝昱科技、雙美生技、聯光通信、牧東光電、捷波資訊、晉泰科技、九齊科技、台灣鉅邁、國統國際。

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金管會進一步揭露，有14家上市公司及12家上櫃公司董監事已連3個月以上有持股不足情形，且大同公司、兆勁科技、麗臺科技、大華建設、隆銘綠能、科風公司、誠美材料、十銓科技、浪凡網路、昇陽半導體等上市公司董監事已逾1年持股不足。

上櫃公司董監事已逾1年有持股不足情形者，則有和進電子、單井工業、逸昌科技、三一東林、駿熠電子、聯光通信、牧東光電、晉泰科技、九齊科技等。（編輯：黃國倫）1120622