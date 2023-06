美国国会众议院的一个针对中国的特设委员会星期四(6月22日)公布了一份初步调查报告,该报告详细介绍了该两党委员会对中国快时尚品牌涉强迫劳动的调查的初步结果。

5月2日,特设委员会对耐克(Nike)、阿迪达斯(Adidas)、Shein(中文译名“希音”)和Temu(又称“拼多多海外版”)开启了初步调查。

众议院“美国与中国共产党战略竞争特设委员会”(Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)办公室周四发布的新闻稿称,该委员会主席、共和党籍众议员麦克·加拉格尔(Mike Gallagher)和资深成员、民主党籍众议员拉贾·克里希纳莫提(Raja Krishnamoorthi)(D-IL)今天发布了这份初步调查的结果。

加拉格尔议员说:“这些结果令人震惊:Temu几乎没有采取任何措施来使其供应链免受奴隶劳动的影响。与此同时,Temu和Shein正围绕我们进口规则中微小的漏洞建立起自己的帝国--逃避进口税,逃避对他们出售给美国人的数百万种商品的审查。我们需要认真审视这个漏洞,因为这个漏洞被滥用,使得竞争环境不利于美国公司。”

克里希纳莫提议员补充说:“这份报告的初步调查结果令人担忧,并强调了可能从中共强迫劳动中获利的公司应该完全透明的必要性。”

根据该委员会的新闻稿,调查报告的结果包括以下四项重要发现:

其一,仅Temu和Shein两家就占利用细微漏洞条款每天运往美国的所有包裹的30%以上,并且可能占从中国运往美国的所有此类包裹的近一半。

其二,Temu的商业模式依赖于细微漏洞条款,避免承担遵守《防止强迫维吾尔人劳动法》(UFLPA)和其他禁止强迫劳动的责任,同时依靠数以万计的中国供应商将货物直接运送给美国消费者。

其三,Temu不进行任何审计,也不报告任何合规制度,以肯定地审查并确保符合《防止强迫维吾尔人劳动法》。Temu为确保不向美国人运送违反美国法律的强迫劳动生产的货物而采取的唯一措施,是其供应商同意禁止使用强迫劳动的样板条款和条件。

其四,Temu承认它“没有明确禁止第三方卖家销售基于新疆自治区原产地的产品”。(

加拉格尔和克里希纳莫提两位议员表示,这些初步和中期调查结果揭示了Temu甚至未能维持有意义的合规计划的门面,以及Shein和Temu使用细微条款漏洞的真实规模,引起了人们对强迫劳动污染美国进口产品的严重担忧。