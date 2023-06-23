【禁聞】乾淨世界週年慶典 美國政要慶賀褒獎

請點擊右鍵，選擇“另存為”下載視頻。如遇到問題，請發郵件至：[email protected]

【新唐人北京時間2023年06月24日訊】

乾淨世界周年慶典 美國政要慶賀褒獎

位於紐約上州米德爾敦市的高科技公司「乾淨世界」（Gan Jing World），6月22日舉辦新總部大樓開張剪綵及開業周年慶典，紐約地區的各級政要、商業領袖和社區名流紛紛到場祝賀，還有多位國會議員發來賀信和褒獎狀。

乾淨世界設立一個全新的網路數字平臺，提供視頻、文章和圖片共享環境，通過無暴力、無色情、無犯罪、無毒品或危害的健康內容，讓人們能夠重新接觸傳統和善良的價值觀。

在運營不到一年的時間裡，乾淨世界的頁面瀏覽量快速增長，在今年4月份已增長至3000萬次，每月用戶增長率達160%，有望成為全球最大的社交媒體和內容平臺之一。

米德爾敦市長約瑟夫‧德斯蒂法諾（Joseph DeStefano）在慶典上說，我們非常支持乾淨世界的發展，對於米德爾敦市乃至橙縣來說，這帶來了很多的機會和正向的促進。

橙郡政府經濟發展總監史蒂夫‧格羅斯（Steve Gross）也在致辭中說：「感謝乾淨世界在橙縣落腳，給社區帶來一個乾淨的世界，給我們的年輕一代能夠漫遊網路而不被污染的機會。

美國女作家雅基‧菲利普斯（Jacqui Phillips）讚賞則乾淨世界的勇氣、毅力和實力，她感謝乾淨世界堅守傳統道德，創造了這樣一個乾淨的、純粹的、娛樂和教育的平臺，傳播善良、愛心、純潔與承諾，使人們擺脫精神污染。

當天，紐約州國會議員帕特‧瑞安（Pat Ryan）、紐約州參議員詹姆斯‧斯科菲斯（James Skoufis）、紐約州眾議員艾琳‧岡瑟（Aileen Gunther）、紐約州眾議員卡爾‧布拉本內克（Karl Brabenec）以及賓夕法尼亞州參議員德夫林‧羅賓遜（Devlin Robinson），也向乾淨世界發來褒獎狀及賀信，讚揚乾淨世界給社區和整個社交媒體環境帶來積極正面的影響。

國際組織：中國人權狀況全球墊底

總部設在紐西蘭的國際組織「人權評量倡議」（Human Rights Measurement Initiative，HRMI）日前發布最新研究數據，以量化的人權指數，呈現各國2022年的人權情況，中國在多項人權標準中排名最低。

該組織在全球30多個地區做調查，考量14項人權衡量標準。中國在「免於國家威脅」和「公民及政治權利」的各項評分，都屬於「非常惡劣」。

在集會及宗教自由、參政及言論自由、免遭任意拘禁、免遭強迫失蹤、免遭酷刑、免遭死刑等權利方面，中國都排名最低，或倒數第二。

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/06/23/a103736779.html