【新聞週刊】中國新冠疫情持續肆虐 二三四陽齊上陣 猴痘擴散

【新唐人北京時間2023年06月25日訊】中國的新冠疫情持續肆虐，急診室爆滿。就在各界持續關注長新冠後遺症的時候，在中東的艾滋病患者中，已經出現「奧密克戎」和「中東呼吸綜合症」兩種病毒重組的現象，引發擔憂。屋漏偏逢連夜雨，猴痘病毒也疑似擴散，北京疾控艾滋病中心緊急召開會議，引發民眾恐慌。

河北醫科大學第三醫院感染科主任醫師趙彩彥：「我們自己或者是周圍的朋友和家人，最近都有第二次感染新型冠狀病毒的這樣的一個病例，是不是免疫力就是降低了？籠統地講，是的。」

遼寧省中西醫結合學會急診專業委員會委員孫國鈞：「就這兩週，咱們醫院新冠病房，又增加了不少床位。發熱門診的患者的確明顯增多了不少。」

加州註冊藥劑師藥劑學博士C.J.Pharm.D.：「長新冠是我們現在相對來說討論最多的關於新冠的一個問題。它裡面包括了生活上的影響，工作上的影響，健康上的影響。在健康的影響裡面有一段的問卷是專門針對長新冠的，而這個調查至今為止還在持續。這些長新冠的症狀包括疲倦、嗅覺味覺喪失，比較嚴重的就有腦霧等現象。在這個10%裡面更有80%的人說這些長新冠的症狀嚴重地影響了他們的平時的作息。」

中共媒體《上觀新聞》6月23日報導，復旦大學基礎醫學院教授、病原微生物研究所所長姜世勃在研討會上發出警示，奧密克戎可能與中東呼吸綜合徵冠狀病毒(MERS-CoV)重組，中東的艾滋病患者中已出現這種重組現象。如果這種重組病毒在全球傳播，是很可怕的，因為中東呼吸綜合徵(MERS)的致死率高達35%，但傳播力很低，而奧密克戎的致死率很低，但傳播力非常強。它們在重組中存在「強強聯合」的可能性。

近日，很多中國民眾在網上貼出自己「三陽」的抗原檢測，甚至有人已經「四陽」了。其中不少人表示，從「二陽」到「三陽」只有一個月。有民眾無奈地說，「二陽」已經落伍了，現在流行的是「三陽」。

河南民眾：「今天孩子發燒了第三天，孩子沒有好，但是我媽今天早上也開始發燒了。我的嗓子也很疼，難道16天之後再陽，三陽嗎？搞不懂，真的搞不懂。」

山西醫科大學第二醫院內科副主任醫師劉醫生：「其實我們科最近在週六、週日接診的新冠病人還是非常多，大概有一半以上在搶救室，也有重的病人，尤其是一陽的病人。」

6月22日，微博詞條「山東猴痘」，引起民眾恐慌。

在此之前，6月20日北京疾控中心發布公告，稱6月16日，北京市疾控中心性病艾滋病防治所召開了艾防人員猴痘防控工作線上培訓會。

近期，網絡上還流傳多則猴痘相關帖文。有帖文稱，近期瀋陽、山西等地，當地衛健委組織醫護人員學習《猴痘防控指南2022版》；有帖文顯示，中共衛健委視頻會通報，6月中旬至今，北京、廣東、江蘇陸續發現幾十例猴痘病例，部分為密接者。

另外，還有一則消息稱，「衛健委通報，截至今日全國猴痘病例情況，廣東25例，北京23例，江蘇5例（徐州1例，常州2例，無錫2例）」。真實情況不明。

消息引發民眾恐慌。

6月22日，上海市肺科醫院呼吸內科副主任醫師胡洋在微博發文說，據統計，目前全國共報導新發猴痘病例52例，其中廣東最多。以往認為該病很少出現人與人之間的傳播，但最近似乎獲得了新的技能，與猴痘患者親密接觸時可被傳染。以至於開始流行的患者多為同性戀，而且本來傳染性不是很強的猴痘在這一波流行時全球多國一起出現病例，讓人很難理解。

也有民眾發文稱，小道消息傳聞，猴痘最近不止報出來的那些。一次躺平，次次躺平，新冠擊垮免疫系統後，什麼病都容易得。

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾：「患者的皰疹液、呼吸道分泌物、血液、其他的一些體液有傳染性，接觸了我們的破損的皮膚或者我們的黏膜區域就有可能被傳染。那麼還有可能就是呼吸道傳染，當近距離長時間的接觸一個感染者的時候，也可能會通過呼吸道感染。另外就是物品的傳播，就是被患者的這些皰疹液、體液污染的物品，在短時間內它也可能有傳染性。」

新唐人新聞週刊劉海英、明玉綜合報導

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/06/24/a103737666.html